[{"available":true,"c_guid":"485a3a7b-6da3-485c-944a-bcc061143c18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan még be sem mutatták, egy szerencsés vásárló azonban már hozzájutott a Motorola újdonságához. Igazából trükköznie sem kellett, egyszerűen megvásárolta az Amazonról. ","shortLead":"Hivatalosan még be sem mutatták, egy szerencsés vásárló azonban már hozzájutott a Motorola újdonságához. Igazából...","id":"20190529_amazon_motorola_moto_z4_vasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=485a3a7b-6da3-485c-944a-bcc061143c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6837fa9-8009-4eaf-b1f7-b8efe3ebe8a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_amazon_motorola_moto_z4_vasarlas","timestamp":"2019. május. 29. 13:03","title":"Ezért a bakiért az Amazonnál és a Motorolánál is fejek fognak hullani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e5f9cde-aa7d-4136-a07a-7271d0d1b90d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy manapság átlagosnak mondható, 30 kWh-s akkumulátorral szerelt gépjármű teljes feltöltése nagyjából 3000 forintba kerül majd.","shortLead":"Egy manapság átlagosnak mondható, 30 kWh-s akkumulátorral szerelt gépjármű teljes feltöltése nagyjából 3000 forintba...","id":"20190528_elmu_emasz_villany_elektromos_auto_toltes_fiezos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e5f9cde-aa7d-4136-a07a-7271d0d1b90d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e324c117-5377-4e54-9b2c-66c8afe5aad5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_elmu_emasz_villany_elektromos_auto_toltes_fiezos","timestamp":"2019. május. 28. 16:48","title":"Vége az ingyen tankolásnak az Elmű-oszlopokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy felmérésből most az derült ki, hogy sem a THM-et nem ismeri a magyarok többsége, sem azt nem ismerik fel, hogy melyek a fix kamatozású hitelek. ","shortLead":"Egy felmérésből most az derült ki, hogy sem a THM-et nem ismeri a magyarok többsége, sem azt nem ismerik fel...","id":"20190528_A_magyarok_tobbsege_egyaltalan_nincs_kepben_a_banki_kamatokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f30036-5353-46aa-bcf3-2bb3085fe51c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_A_magyarok_tobbsege_egyaltalan_nincs_kepben_a_banki_kamatokkal","timestamp":"2019. május. 28. 21:09","title":"A magyarok többsége egyáltalán nincs képben a banki kamatokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429aa406-b677-4c98-a4ff-e3a7a8ffa9e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenegy nagyszerű zenekar, félszáz világzenész, egy lemezbemutató, egy születésnap, egy jótékonysági est, egy tematikus fotóalbum bemutatója, kerekasztal-beszélgetés, táncház és egy egész héten át tartó világzenei maraton – röviden erről szól majd június 16. és 21. között a KOBUCI Kertben a II. Óbudai Világzenei Hét.","shortLead":"Tizenegy nagyszerű zenekar, félszáz világzenész, egy lemezbemutató, egy születésnap, egy jótékonysági est...","id":"20190529_A_Romano_Dromtol_Lajko_Felixig__indul_a_II_Obudai_Vilagzenei_het","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=429aa406-b677-4c98-a4ff-e3a7a8ffa9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba7bd67-b81d-4855-9edd-99dec3f2d943","keywords":null,"link":"/elet/20190529_A_Romano_Dromtol_Lajko_Felixig__indul_a_II_Obudai_Vilagzenei_het","timestamp":"2019. május. 29. 11:51","title":"A Romano Dromtól Lajkó Félixig – indul a II. Óbudai Világzenei hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb6aa7c-2855-4cb3-aaa2-74f3a2b60cef","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kiszedett hálókból zoknikat, szőnyegeket, úszódresszeket fognak csinálni. ","shortLead":"A kiszedett hálókból zoknikat, szőnyegeket, úszódresszeket fognak csinálni. ","id":"20190528_Ket_tonna_halaszhalot_szedtek_ki_a_tengerbol_egy_gorog_varos_partjainal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eb6aa7c-2855-4cb3-aaa2-74f3a2b60cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8b43eb-a11c-4ae2-8f98-d658f1a25884","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Ket_tonna_halaszhalot_szedtek_ki_a_tengerbol_egy_gorog_varos_partjainal","timestamp":"2019. május. 28. 15:05","title":"Két tonna halászhálót szedtek ki a tengerből egy görög város partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69154bff-258d-4dee-879a-ddef3f45a48a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Gyógyszerekkel kell csökkenteni a tesztoszteronszintet, különben nem versenyezhet a nők között az, akinél túl magas ez a szint - határozott a Nemzetközi Sportdöntőbíróság. Caster Semenya most ezt a döntést támadta meg.","shortLead":"Gyógyszerekkel kell csökkenteni a tesztoszteronszintet, különben nem versenyezhet a nők között az, akinél túl magas...","id":"20190529_Birosagon_harcol_tovabb_Caster_Semenya_hogy_gyogyszerezes_nelkul_versenyezhessen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69154bff-258d-4dee-879a-ddef3f45a48a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf1a985-d7b1-410b-9848-f5df2dca2993","keywords":null,"link":"/sport/20190529_Birosagon_harcol_tovabb_Caster_Semenya_hogy_gyogyszerezes_nelkul_versenyezhessen","timestamp":"2019. május. 29. 21:36","title":"Bíróságon harcol tovább Caster Semenya, hogy gyógyszerezés nélkül versenyezhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d2ca97-c1a1-40eb-866e-9c4731cfbf9a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség arra figyelmezteti a 471-esen autózókat, hogy az ott kihelyezett forgalomirányító lámpa nem dísz. ","shortLead":"A rendőrség arra figyelmezteti a 471-esen autózókat, hogy az ott kihelyezett forgalomirányító lámpa nem dísz. ","id":"20190528_471_es_ut_felujitas_piros_lampa_magyar_autosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24d2ca97-c1a1-40eb-866e-9c4731cfbf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffac1abb-9eeb-40eb-94cb-1eac9bf22f7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_471_es_ut_felujitas_piros_lampa_magyar_autosok","timestamp":"2019. május. 28. 14:38","title":"Elképesztő videó jött: piros a lámpa, de ezek a magyar autósok magasról tesznek át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4817c2d-a08b-4f7c-ae0e-8a5ffaa5b060","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajósesküjüknek megfelelően először az utasok életét kellett menteniük, csakhogy arra már feltehetően nem maradt idő. ","shortLead":"Hajósesküjüknek megfelelően először az utasok életét kellett menteniük, csakhogy arra már feltehetően nem maradt idő. ","id":"20190530_A_hajostarsasag_sem_tud_semmit_a_balesetett_szenvedett_Hableany_legenysegerol_de_felo_hogy_nincsenek_eletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4817c2d-a08b-4f7c-ae0e-8a5ffaa5b060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72467da-28ee-4d42-937e-7147abab1286","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_A_hajostarsasag_sem_tud_semmit_a_balesetett_szenvedett_Hableany_legenysegerol_de_felo_hogy_nincsenek_eletben","timestamp":"2019. május. 30. 10:05","title":"A hajóstársaság sem tud semmit a balesetet szenvedett Hableány legénységéről, de félő, hogy nincsenek életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]