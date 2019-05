Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f934e5b1-7d9f-4842-99f5-45250fe321c5","c_author":"Lendvai Ildikó","category":"itthon","description":"A szocialisták volt elnökének írása az irodai kompromisszumokról, a rossz forgatókönyvekről és az elfogyott időről. ","shortLead":"A szocialisták volt elnökének írása az irodai kompromisszumokról, a rossz forgatókönyvekről és az elfogyott időről. ","id":"20190530_Lendvai_Ildiko_Mi_legyen_veled_MSZP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f934e5b1-7d9f-4842-99f5-45250fe321c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f029e7d-cc5f-4d27-bfd3-d459d81e514c","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Lendvai_Ildiko_Mi_legyen_veled_MSZP","timestamp":"2019. május. 30. 10:55","title":"Lendvai Ildikó: Mi legyen veled, MSZP?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cfd61e-25a0-4003-b44f-1cb90c024f60","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az egészséges önértékelés kapcsán mindig az a kérdés, vajon mit jelent az „egészséges”, ki határozza meg? Mi a sok, a túlzott? Mit értékelünk magunkban és másokban?","shortLead":"Az egészséges önértékelés kapcsán mindig az a kérdés, vajon mit jelent az „egészséges”, ki határozza meg? Mi a sok...","id":"20190530_Egeszseges_onbizalom_De_mennyi_az_egeszseges","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6cfd61e-25a0-4003-b44f-1cb90c024f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fe56f9-841b-4a89-b4ad-795cc1360f2f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190530_Egeszseges_onbizalom_De_mennyi_az_egeszseges","timestamp":"2019. május. 30. 12:15","title":"Egészséges önbizalom? De mennyi az egészséges?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d891b8-aa58-4ffc-b662-9bab607fc54f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb előzményfilmet tervez Ridley Scott.\r

\r

","shortLead":"Újabb előzményfilmet tervez Ridley Scott.\r

\r

","id":"20190528_Jon_egy_ujabb_Alienfilm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24d891b8-aa58-4ffc-b662-9bab607fc54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb62932-a29e-4208-a306-4b18c0101b86","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Jon_egy_ujabb_Alienfilm","timestamp":"2019. május. 28. 16:42","title":"Jön egy újabb Alien-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f393b60-c640-4ce4-b018-d846b290f955","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába engedélyezték az Egyesült Államok több államában is a marihuána nemcsak orvosi célú fogyasztását, a Google nem engedi, hogy a Play áruházban található appok segítségével kereskedjenek vele.","shortLead":"Hiába engedélyezték az Egyesült Államok több államában is a marihuána nemcsak orvosi célú fogyasztását, a Google nem...","id":"20190530_google_play_aruhaz_marihuana_fogyasztas_applikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f393b60-c640-4ce4-b018-d846b290f955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c85062a-0b4f-421f-b46e-066fc7037bce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_google_play_aruhaz_marihuana_fogyasztas_applikacio","timestamp":"2019. május. 30. 11:33","title":"Megtiltja a Google, hogy a Play áruházban árulják a marihuánát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Magyarország nem támogatja, hogy ilyesmi történjen – mondta a külügyminiszter. ","shortLead":"Magyarország nem támogatja, hogy ilyesmi történjen – mondta a külügyminiszter. ","id":"20190529_Szijjarto_Ne_korlatozzak_az_autoipart_a_kornyezetvedelemre_hivatkozva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9114a4c-65a0-4192-b72f-ae5e1586fe4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Szijjarto_Ne_korlatozzak_az_autoipart_a_kornyezetvedelemre_hivatkozva","timestamp":"2019. május. 29. 11:16","title":"Szijjártó: Ne korlátozzák az autóipart a környezetvédelemre hivatkozva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az alapkamat maradt a rekordalacsony szintjén, és a kamatfolyosót sem változtatta meg az MNB. Az elemzők szerint júniusban jöhet változás.","shortLead":"Az alapkamat maradt a rekordalacsony szintjén, és a kamatfolyosót sem változtatta meg az MNB. Az elemzők szerint...","id":"20190528_Rekordalacsonyan_hagytak_Matolcsyek_az_alapkamatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853fe86b-353e-4275-a7e7-51a90825f6e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Rekordalacsonyan_hagytak_Matolcsyek_az_alapkamatot","timestamp":"2019. május. 28. 14:06","title":"Rekordalacsonyan hagyták Matolcsyék az alapkamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed7e797-12d7-4094-aa05-64eb885b7790","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb bloatware-rel (azaz a fejlesztő által előzetesen telepített appal) bővült a Windows 10 a májusi frissítése után, és ez sokaknak nem tetszik, hiszen nincsen szükségük az alkalmazásra, ami viszont nem törölhető.","shortLead":"Újabb bloatware-rel (azaz a fejlesztő által előzetesen telepített appal) bővült a Windows 10 a májusi frissítése után...","id":"20190530_your_phone_telefon_app_bloatware_a_windows10_majusi_frissiteseben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bed7e797-12d7-4094-aa05-64eb885b7790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6393764e-39c4-4017-aba4-720d4d89f3cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_your_phone_telefon_app_bloatware_a_windows10_majusi_frissiteseben","timestamp":"2019. május. 30. 09:03","title":"Törölhetetlen programot tett a Microsoft a Windowsba, és ez sokaknak nem tetszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e691e85e-50c8-4314-8fd4-2a4641d7bdad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nappal az után, hogy Liviu Dragnea, a román Szociáldemokrata Párt (PSD) vezetője és a parlament alsóházának elnöke megkezdte három és fél éves börtönbüntetése letöltését, párttársai kisöpörték a vezetésből a politikus legközelebbi szövetségeseit. Nem véletlen a sietség, ősszel jön az elnökválasztás, jövőre pedig a parlamenti választás, miközben a koalícióban kormányzó PSD népszerűsége folyamatosan csökken. Elemzők szerint meglepetések is jöhetnek.","shortLead":"Egy nappal az után, hogy Liviu Dragnea, a román Szociáldemokrata Párt (PSD) vezetője és a parlament alsóházának elnöke...","id":"20190529_Dragnea_bukasa_utan_a_roman_szocdemek_mossak_a_kezuket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e691e85e-50c8-4314-8fd4-2a4641d7bdad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae54c1da-98a1-431a-9b77-6fe64244c205","keywords":null,"link":"/vilag/20190529_Dragnea_bukasa_utan_a_roman_szocdemek_mossak_a_kezuket","timestamp":"2019. május. 29. 17:44","title":"Rács mögött a román kormánypárt exvezére, pártja szabadulna az emlékétől is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]