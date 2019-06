Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2e0a5be-67d9-480f-a2bc-e4e269cdb3f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerda este lesz a Petőfi Irodalmi Múzeumban.","shortLead":"Szerda este lesz a Petőfi Irodalmi Múzeumban.","id":"20190603_virrasztas_terey_janos_emlekere_petofi_irodalmi_muzeum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2e0a5be-67d9-480f-a2bc-e4e269cdb3f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46511109-78b7-43e8-8239-ea98279077aa","keywords":null,"link":"/kultura/20190603_virrasztas_terey_janos_emlekere_petofi_irodalmi_muzeum","timestamp":"2019. június. 03. 19:28","title":"Virrasztást tartanak Térey János emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Átadják hamarosan a balatoni úttal párhuzamos, elkerülő szakasz eddig hiányzó részét.","shortLead":"Átadják hamarosan a balatoni úttal párhuzamos, elkerülő szakasz eddig hiányzó részét.","id":"20190603_balaton_m7_710_es_ut_elkerulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4110626b-92bb-4dbb-858d-297765fc4c15","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_balaton_m7_710_es_ut_elkerulo","timestamp":"2019. június. 03. 09:58","title":"Még nyárra kész lehet a Balaton egyik fontos közlekedési csomópontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3dedd14-a4bf-423b-b6a5-74ec6114eeb9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA kutatóintézeteinek elvételéhez hasonlóan, erővel, az érintettek teljes tiltakozása mellett nyúl hozzá a kormány Magyarország legnagyobb közgyűjteményéhez, a Természettudományi Múzeumhoz is. Az intézmény Debrecenbe költöztetéséről korábban csak elképzelések szintjén volt szó, ám a hvg.hu információi szerint immár eldőlt, hogy a múzeumnak mennie kell Budapestről. A kormányzati érvelés pedig félelmetesen hasonlít az akadémiai vitában látottra.","shortLead":"Az MTA kutatóintézeteinek elvételéhez hasonlóan, erővel, az érintettek teljes tiltakozása mellett nyúl hozzá a kormány...","id":"20190604_Termeszettudomanyi_Muzeum_koltozes_debrecen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3dedd14-a4bf-423b-b6a5-74ec6114eeb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058492ac-9062-4139-a759-a5d0b8537547","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Termeszettudomanyi_Muzeum_koltozes_debrecen","timestamp":"2019. június. 04. 06:30","title":"\"Majd keresünk új muzeológusokat\" – A Természettudományi Múzeumot is lenyomja a kormányzati arrogancia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb45812a-0a3b-4027-a93e-aaa071ced6b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hétfő esti bemutató után az Apple közzétette, mely telefonjai lesznek (és nem lesznek) frissíthetők az iOS operációs rendszer 13-as verziójára. Az új iPadOS-szel kompatibilis táblagépeket is mutatjuk. ","shortLead":"A hétfő esti bemutató után az Apple közzétette, mely telefonjai lesznek (és nem lesznek) frissíthetők az iOS operációs...","id":"20190604_ios_13_kompatibilis_keszulekek_apple_wwdc_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb45812a-0a3b-4027-a93e-aaa071ced6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b0e35e8-b895-46e7-b54f-b0b829e77c76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_ios_13_kompatibilis_keszulekek_apple_wwdc_2019","timestamp":"2019. június. 04. 08:33","title":"Az öné köztük van? Itt a lista, mely iPhone-ok kapják meg az iOS 13-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f906ca23-ad16-4148-b244-e6a04fb6cf64","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A Volkswagen Golf gyilkosának is beharangozott újdonság biztosan nem fogja átvenni a német sikermodell helyét, de sokan szemet vetnek majd rá. A Škoda Scala az alsó középkategóriában betöltheti azt a helyet, amit a Rapidnak nem igazán sikerült.","shortLead":"A Volkswagen Golf gyilkosának is beharangozott újdonság biztosan nem fogja átvenni a német sikermodell helyét, de sokan...","id":"20190603_skoda_scala_bemutato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f906ca23-ad16-4148-b244-e6a04fb6cf64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677d6d44-5aad-461f-a575-c2de2db3fd2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_skoda_scala_bemutato","timestamp":"2019. június. 03. 18:23","title":"Nem csoda-Škoda a Scala, hanem egy piacképes új kompakt – bemutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50a0fffe-c2bd-4bc5-a151-70206f20688f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter ismerteti a jövő évi költségvetés fő irányait.","shortLead":"A pénzügyminiszter ismerteti a jövő évi költségvetés fő irányait.","id":"20190604_Varga_Mihaly_28_szazalekkal_emelkedhetnek_jovore_a_nyugdijak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50a0fffe-c2bd-4bc5-a151-70206f20688f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a0c27c-1e43-4273-9850-f87ebfaebfce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Varga_Mihaly_28_szazalekkal_emelkedhetnek_jovore_a_nyugdijak","timestamp":"2019. június. 04. 14:31","title":"Varga Mihály: 2,8 százalékkal emelkedhetnek jövőre a nyugdíjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984d3c91-d21d-4f6f-a2d8-90c9be97183d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Hétfőn a hírek szerint a Hableány roncsánál talált holttestet hoztak fel a dél-koreai búvárok. A hajóba bemenni azonban továbbra is életveszély a búvárok szerint, ha pedig napok múlva elkezdhetik a roncs kiemelését, akkor a hajótest roskadhat össze.","shortLead":"Hétfőn a hírek szerint a Hableány roncsánál talált holttestet hoztak fel a dél-koreai búvárok. A hajóba bemenni azonban...","id":"20190603_Szombatnal_elobb_biztos_nem_kezdodik_meg_a_Hablany_kiemelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=984d3c91-d21d-4f6f-a2d8-90c9be97183d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddfb8344-0730-4dac-9c8f-8d8dfb15b5e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Szombatnal_elobb_biztos_nem_kezdodik_meg_a_Hablany_kiemelese","timestamp":"2019. június. 03. 20:00","title":"Összeroppanhat a Hableány, amikor kiemeli a dunai monstrum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b532575-8f4b-4f3e-94ff-dc07c0b8da01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ütős transzparensek, táblák.Több ezren tüntettek az MTA-ért","shortLead":"Ütős transzparensek, táblák.Több ezren tüntettek az MTA-ért","id":"20190602_Igy_tuntettek_az_MTAert_ma_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b532575-8f4b-4f3e-94ff-dc07c0b8da01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8327f2-e542-464d-bb6d-65aff1e99cab","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Igy_tuntettek_az_MTAert_ma_Budapesten","timestamp":"2019. június. 02. 17:39","title":"Így üzentek a hatalomnak a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]