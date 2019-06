Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19c60386-5514-4b4a-a8fc-9168cd567192","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Nem Szegeden kellene tárgyalni a Czeglédy-ügyet, mert itt gyakorlatilag nem akad olyan bíró, aki a vonatkozó törvények alapján pártatlan – ez derül ki a hvg.hu-nak átadott bírósági iratból, amiben ezt maga a törvényszék elnöke vallotta be felettesének. Még fel is sorolta név szerint, melyik büntetőbírókat kellene kizárni az eljárásból – erre pont közülük ketten kapták meg az utóbbi évek legátpolitizáltabb büntetőügyét. Alig három hét, és kezdődik a tárgyalás, de a baloldali politikus szerint így eleve nem szabályos, ezért bármilyen ítélet születik, meg fogja tudni támadni.","shortLead":"Nem Szegeden kellene tárgyalni a Czeglédy-ügyet, mert itt gyakorlatilag nem akad olyan bíró, aki a vonatkozó törvények...","id":"20190603_Sajat_fonokuk_szerint_sem_partatlan_birokkal_indul_a_Czegledyugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19c60386-5514-4b4a-a8fc-9168cd567192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb03b030-73ef-488c-9bf6-bf5b77a78a05","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Sajat_fonokuk_szerint_sem_partatlan_birokkal_indul_a_Czegledyugy","timestamp":"2019. június. 04. 11:15","title":"Saját főnökük szerint sem pártatlan bírókkal indul a Czeglédy-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9a778b-6923-401d-a740-b9ee349f6ce9","c_author":"Papp Petra Anna","category":"kultura","description":"Európa nyugati és keleti részének mentalitásbeli különbségeit csak az mérsékelheti, ha a keletiek gazdasági téren felzárkóznak. Ha ez nem sikerül, az szétfeszítheti az európai közösség kereteit és képtelennek bizonyulhat kordában tartani az ébredező indulatokat – véli az Erdélyből 37 évvel ezelőtt Magyarországra települt író. HVG-portré.\r

","shortLead":"Európa nyugati és keleti részének mentalitásbeli különbségeit csak az mérsékelheti, ha a keletiek gazdasági téren...","id":"201922_bodor_adam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed9a778b-6923-401d-a740-b9ee349f6ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d226db-50b6-4cb6-9d1e-5f7d2454c4ad","keywords":null,"link":"/kultura/201922_bodor_adam","timestamp":"2019. június. 02. 20:00","title":"Bodor Ádám: \"Sosem kedveltem a személyiségek körül kialakuló kultuszokat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebada9d9-a64b-406e-9851-e361519dc30f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Budapest Airport már felvette a kapcsolatot a repülőtéri reklámfelületek értékesítőjével. ","shortLead":"A Budapest Airport már felvette a kapcsolatot a repülőtéri reklámfelületek értékesítőjével. ","id":"20190603_hajotortt_buli_shipwrecked_boat_party_ferihegy_repuloter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebada9d9-a64b-406e-9851-e361519dc30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f195b9c-2c95-4eff-96d0-2ea9b2cbf88d","keywords":null,"link":"/kkv/20190603_hajotortt_buli_shipwrecked_boat_party_ferihegy_repuloter","timestamp":"2019. június. 03. 17:45","title":"Leveszik Ferihegyen a reklámot, ami \"hajótörött bulira\" hívja a turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb0d1b7-700f-47c5-8b7b-dc77e6411763","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tony Soprano itt kommunikált a kacsákkal, és itt is omlott össze.","shortLead":"Tony Soprano itt kommunikált a kacsákkal, és itt is omlott össze.","id":"20190604_Piacra_dobtak_minden_idok_legismertebb_maffiozojanak_hazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bb0d1b7-700f-47c5-8b7b-dc77e6411763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f39f6e6-3c15-4dd9-9757-3b5ff51c24f1","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_Piacra_dobtak_minden_idok_legismertebb_maffiozojanak_hazat","timestamp":"2019. június. 04. 09:49","title":"Piacra dobták minden idők legismertebb maffiózójának házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajó elhagyta Budapestet, de a dél-koreai külügy lefoglaltatná. ","shortLead":"A hajó elhagyta Budapestet, de a dél-koreai külügy lefoglaltatná. ","id":"20190603_A_Viking_Sigyn_lefoglalasat_surgeti_DelKorea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99308568-2ca3-4139-b87c-b6b4e603555f","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_A_Viking_Sigyn_lefoglalasat_surgeti_DelKorea","timestamp":"2019. június. 03. 09:35","title":"A Viking Sigyn lefoglalását sürgeti Dél-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe6c3c3-4e6f-4a07-9683-673c69a0be73","c_author":"Windisch Judit - Kaufmann Balázs","category":"vilag","description":"Nem csak a látogatásának helyszíneit, a mondanivalóját is patikamérlegen mérte ki hétvégi romániai útján Ferenc pápa, aki a román és a magyar közösség előtt is az együttélés fontosságáról beszélt. Ő elment, de mi marad a tanításából? Helyszíni riport Ferenc pápa erdélyi útjáról.","shortLead":"Nem csak a látogatásának helyszíneit, a mondanivalóját is patikamérlegen mérte ki hétvégi romániai útján Ferenc pápa...","id":"20190603_csiksomlyo_papa_latogatas_erdely_magyar_roman_ellentet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbe6c3c3-4e6f-4a07-9683-673c69a0be73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3107a3-dfee-435f-a704-c902a08dbf23","keywords":null,"link":"/vilag/20190603_csiksomlyo_papa_latogatas_erdely_magyar_roman_ellentet","timestamp":"2019. június. 03. 06:30","title":"„A médiában azt hallgattam, hogy a magyarok barbárok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De szigorúan csak matricákat használtak, hogy ne sértsenek közösségi alapelveket. ","shortLead":"De szigorúan csak matricákat használtak, hogy ne sértsenek közösségi alapelveket. ","id":"20190604_Meztelen_tiltakozas_mellbimbok_Facebook_New_York","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90dc0ab-83f0-46ec-aed9-852bb7ab5af4","keywords":null,"link":"/elet/20190604_Meztelen_tiltakozas_mellbimbok_Facebook_New_York","timestamp":"2019. június. 04. 09:59","title":"Meztelenül, égnek emelt mellbimbókkal tiltakoztak a Facebook New York-i központja előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d7a092-eb03-4554-a465-5154b5ae7f9d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két autó ütközött össze, egy halálos áldozat mellett négy ember megsérült.\r

\r

","shortLead":"Két autó ütközött össze, egy halálos áldozat mellett négy ember megsérült.\r

\r

","id":"20190602_Egy_ember_meghalt_egy_szabolcsi_autobalesetben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2d7a092-eb03-4554-a465-5154b5ae7f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a202f29b-4bb1-48fe-81e3-5b3f8c6d7e3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Egy_ember_meghalt_egy_szabolcsi_autobalesetben","timestamp":"2019. június. 02. 21:03","title":"Egy ember meghalt egy szabolcsi autóbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]