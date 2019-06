Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfc80c58-054d-464d-af27-7ab9fd3273a0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kétszáz éve, 1819. június 5-én született John Couch Adams angol matematikus és csillagász, a Neptunusz egyik felfedezője.","shortLead":"Kétszáz éve, 1819. június 5-én született John Couch Adams angol matematikus és csillagász, a Neptunusz egyik...","id":"20190605_200_eve_szuletett_john_couch_adams_neptunusz_felfedezoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfc80c58-054d-464d-af27-7ab9fd3273a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d593a767-d9f6-4a42-922b-76957d84a03d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_200_eve_szuletett_john_couch_adams_neptunusz_felfedezoje","timestamp":"2019. június. 05. 14:03","title":"200 éve született az ember, aki megsejtette, hogy van odakint egy 8. bolygó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1184d2-075c-42a1-afe5-c8e4a8c9c42e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"24 órát adott Nigel Farage-nek, a Brexit párt vezérének az Európai Parlament illetékes bizottsága, hogy választ adjon arra a kérdésre, miért nem tüntette fel képviselői elszámolásában a biztosítási üzletben érdekelt Arron Bankstől kapott támogatást.","shortLead":"24 órát adott Nigel Farage-nek, a Brexit párt vezérének az Európai Parlament illetékes bizottsága, hogy választ adjon...","id":"20190605_Miert_fizetett_13_ezer_fontos_lakast_Londonban_a_Brexitpart_vezerenek_egy_brit_milliomos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b1184d2-075c-42a1-afe5-c8e4a8c9c42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9546b601-970e-401b-ba9b-aac017dda698","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Miert_fizetett_13_ezer_fontos_lakast_Londonban_a_Brexitpart_vezerenek_egy_brit_milliomos","timestamp":"2019. június. 05. 14:25","title":"Miért fizetett 13 ezer fontos lakást Londonban a Brexit-párt vezérének egy brit milliomos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a56b92-1fae-4efa-82b2-fdeb114039aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kórus hirdetett közös éneklést a Margit hídra a tragédia helyszínének közelében. ","shortLead":"Egy kórus hirdetett közös éneklést a Margit hídra a tragédia helyszínének közelében. ","id":"20190603_dunai_hajobaleset_margit_hid_enekles_arirang_korea_gyasz_hableany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37a56b92-1fae-4efa-82b2-fdeb114039aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d99364-f683-4dd6-8e50-24d1e4cd4d77","keywords":null,"link":"/elet/20190603_dunai_hajobaleset_margit_hid_enekles_arirang_korea_gyasz_hableany","timestamp":"2019. június. 03. 22:08","title":"Koreai népdallal emlékeztek a Hableány-baleset áldozataira ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b588ca7e-2247-498d-ab2a-1a4758d4800a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rajongók arról mesélnek világszerte, mi történt, mikor véletlenül összefutottak a kedves, csendes színésszel.","shortLead":"A rajongók arról mesélnek világszerte, mi történt, mikor véletlenül összefutottak a kedves, csendes színésszel.","id":"20190604_Tul_jo_erre_a_vilagra_Keanu_Reeves_lehet_az_egyik_legkedvesebb_ember_a_vilagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b588ca7e-2247-498d-ab2a-1a4758d4800a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3114c9-cfeb-43b6-abed-573ac0affa3d","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_Tul_jo_erre_a_vilagra_Keanu_Reeves_lehet_az_egyik_legkedvesebb_ember_a_vilagon","timestamp":"2019. június. 04. 12:10","title":"\"Túl jó erre a világra\": Keanu Reeves kedvességéről áradoznak, amerre jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5290dbc-6f59-43ef-8f23-d6e17767d5a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EPP szóvivője is cáfolta, hogy a magyar képviselők nem indulhatnak tisztségekért a frakcióban. ","shortLead":"Az EPP szóvivője is cáfolta, hogy a magyar képviselők nem indulhatnak tisztségekért a frakcióban. ","id":"20190604_Szajer_En_dontottem_ugy_hogy_nem_indulok_a_nepparti_frakcio_alelnoksegeert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5290dbc-6f59-43ef-8f23-d6e17767d5a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e359fe-4eef-4035-ac61-e7d68ef2496b","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Szajer_En_dontottem_ugy_hogy_nem_indulok_a_nepparti_frakcio_alelnoksegeert","timestamp":"2019. június. 04. 16:08","title":"Szájer: Én döntöttem úgy, hogy nem indulok a néppárti frakció alelnökségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hittérítők csak a vallásukba szerették volna beavatni a toponári férfit, ő azonban ütött. ","shortLead":"A hittérítők csak a vallásukba szerették volna beavatni a toponári férfit, ő azonban ütött. ","id":"20190604_Ideges_lett_majd_hitteritoket_vert_egy_reszeg_ferfi_Somogy_megyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc1a958-887c-45b5-83e3-69906e8326e5","keywords":null,"link":"/elet/20190604_Ideges_lett_majd_hitteritoket_vert_egy_reszeg_ferfi_Somogy_megyeben","timestamp":"2019. június. 04. 07:52","title":"Ideges lett, majd hittérítőket vert egy részeg férfi Somogy megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cf6ffd-594a-4044-9193-7b6ecc7e215a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a Mercedes közel 4 évtized után cserélte újra a G-osztályt, akkor tulajdonképpen az UAZ sincs túlságosan elkésve.","shortLead":"Ha a Mercedes közel 4 évtized után cserélte újra a G-osztályt, akkor tulajdonképpen az UAZ sincs túlságosan elkésve.","id":"20190604_a_nap_fotoi_ilyen_a_jo_oreg_uaz_tobb_evtized_utan_teljesen_ujra_gondolt_valtozata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52cf6ffd-594a-4044-9193-7b6ecc7e215a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2383b030-ceeb-4b08-b3be-67ba2e028ecd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190604_a_nap_fotoi_ilyen_a_jo_oreg_uaz_tobb_evtized_utan_teljesen_ujra_gondolt_valtozata","timestamp":"2019. június. 04. 13:21","title":"A nap fotói: ilyen a jó öreg UAZ több évtized után teljesen újragondolt változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f906ca23-ad16-4148-b244-e6a04fb6cf64","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A Volkswagen Golf gyilkosának is beharangozott újdonság biztosan nem fogja átvenni a német sikermodell helyét, de sokan szemet vetnek majd rá. A Škoda Scala az alsó középkategóriában betöltheti azt a helyet, amit a Rapidnak nem igazán sikerült.","shortLead":"A Volkswagen Golf gyilkosának is beharangozott újdonság biztosan nem fogja átvenni a német sikermodell helyét, de sokan...","id":"20190603_skoda_scala_bemutato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f906ca23-ad16-4148-b244-e6a04fb6cf64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677d6d44-5aad-461f-a575-c2de2db3fd2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_skoda_scala_bemutato","timestamp":"2019. június. 03. 18:23","title":"Nem csoda-Škoda a Scala, hanem egy piacképes új kompakt – bemutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]