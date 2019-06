Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d33e9277-9ea5-45e2-8b8c-b39626077e66","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A dohányfutárt végül betonoszlop állította meg.","shortLead":"A dohányfutárt végül betonoszlop állította meg.","id":"20190607_8000_doboz_csempeszcigivel_menekult_Tunyogmatolcs_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d33e9277-9ea5-45e2-8b8c-b39626077e66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab44bdaf-067f-4b67-9db3-90fe15e3970e","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_8000_doboz_csempeszcigivel_menekult_Tunyogmatolcs_fele","timestamp":"2019. június. 07. 09:50","title":"8000 doboz csempészcigivel menekült Tunyogmatolcs felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2443c4d-6cd1-4660-b437-c29f0966af8a","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Néhány a héttel a hivatalos bemutatót követően elárulta Stadia szolgáltatásának havidíját a Google. Nem több tízezres összegben gondolkodnak, egészen baráti az ár, még ingyenes verzió is van. ","shortLead":"Néhány a héttel a hivatalos bemutatót követően elárulta Stadia szolgáltatásának havidíját a Google. Nem több tízezres...","id":"20190606_google_stadia_arak_jatekok_listaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2443c4d-6cd1-4660-b437-c29f0966af8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb06457-bd19-45bc-8f8e-66a56db51eed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_google_stadia_arak_jatekok_listaja","timestamp":"2019. június. 06. 20:03","title":"Megvan, mennyibe kerül a Google nagy okossága, a játékosoknak kitalált Stadia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbcb14a1-be69-4242-8d36-f790ef7a4c35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó elsőként a kompakt 3-as modelljébe szereli be új generációs erőforrását. ","shortLead":"A japán gyártó elsőként a kompakt 3-as modelljébe szereli be új generációs erőforrását. ","id":"20190606_kicsit_benzines_kicsit_dizel_csodamotor_vegre_tenyleg_elkeszult_vele_a_mazda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbcb14a1-be69-4242-8d36-f790ef7a4c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57045e8a-9de8-402b-a92d-caa163c81b9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_kicsit_benzines_kicsit_dizel_csodamotor_vegre_tenyleg_elkeszult_vele_a_mazda","timestamp":"2019. június. 06. 11:21","title":"Kicsit benzines, kicsit dízel csodamotor: végre tényleg elkészült vele a Mazda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d7378f-ddf2-487f-8b8f-f38f4de98428","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elég, ha a nyári szabadságok alatt néhány kórházi dolgozó megbetegszik, máris óriási lehet a baj.","shortLead":"Elég, ha a nyári szabadságok alatt néhány kórházi dolgozó megbetegszik, máris óriási lehet a baj.","id":"20190606_Az_osszeomlastol_feltik_a_korhazigazgatok_a_surgossegi_ellatast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83d7378f-ddf2-487f-8b8f-f38f4de98428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8fa837-55b9-48a3-a22f-0085e3635bf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190606_Az_osszeomlastol_feltik_a_korhazigazgatok_a_surgossegi_ellatast","timestamp":"2019. június. 06. 07:48","title":"Az összeomlástól féltik a kórházigazgatók a sürgősségi ellátást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04acced-e1b2-4dd2-acb8-6ba5f3d4d536","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már készítik azokat a hevedereket, amelyekkel a tervek szerint kiemelik majd a roncsot. ","shortLead":"Már készítik azokat a hevedereket, amelyekkel a tervek szerint kiemelik majd a roncsot. ","id":"20190607_clark_adam_uszodaru_hableany_roncs_kiemeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c04acced-e1b2-4dd2-acb8-6ba5f3d4d536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97bc211-fc7e-4b9d-bb9e-befd33c412ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_clark_adam_uszodaru_hableany_roncs_kiemeles","timestamp":"2019. június. 07. 10:33","title":"Így készülnek a Hableány kiemelésére az óriási úszódarun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59218f2e-28cf-41ee-a652-0e4b53f9ead5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Ez az utolsó lehetőség az átigazolási tilalom elkerülésére.","shortLead":"Ez az utolsó lehetőség az átigazolási tilalom elkerülésére.","id":"20190607_A_nemzetkozi_Sportdontobirosagnal_fellebbez_a_Chelsea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59218f2e-28cf-41ee-a652-0e4b53f9ead5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"049f1815-d997-46b9-b438-68eedfb79c6f","keywords":null,"link":"/sport/20190607_A_nemzetkozi_Sportdontobirosagnal_fellebbez_a_Chelsea","timestamp":"2019. június. 07. 14:28","title":"A Nemzetközi Sportdöntőbíróságnál fellebbez a Chelsea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229bb6ee-717a-48a6-b1ba-34f9e5320a0f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Big data céget integrált a cégóriás.","shortLead":"Big data céget integrált a cégóriás.","id":"20190606_google_felvasarlas_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=229bb6ee-717a-48a6-b1ba-34f9e5320a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29fb305-cb58-44a1-9399-9e890e5c6677","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_google_felvasarlas_","timestamp":"2019. június. 06. 17:28","title":"738 milliárdos beruházást hajtott végre a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b9091f4-e341-4e21-a3c0-a0a27e6a0034","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a marketingüzenetek versenyét meghirdetik, a Volkswagen ezzel a reklámmal vélhetően döntős. ","shortLead":"Ha a marketingüzenetek versenyét meghirdetik, a Volkswagen ezzel a reklámmal vélhetően döntős. ","id":"20190606_volkswagen_reklam_hello_light","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b9091f4-e341-4e21-a3c0-a0a27e6a0034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"943bb391-ae3e-4efb-ae1d-aa1dbb14a4f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_volkswagen_reklam_hello_light","timestamp":"2019. június. 06. 10:22","title":"Simon & Garfunkel mutatja az új utat a Volkswagennek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]