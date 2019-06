Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6559c94-a23b-4ba4-862d-a3d9df40e957","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Amint színre lépett a Pálinkás József és más, jobboldali értelmiségiek által létrehozott Felelős Értelmiség csoport, többen az új reménységet látták meg benne. Az öröm azonban még korai.","shortLead":"Amint színre lépett a Pálinkás József és más, jobboldali értelmiségiek által létrehozott Felelős Értelmiség csoport...","id":"20190608_A_konzervativ_ertelmiseg_mozgolodik_de_meg_ne_keressuk_Orban_kihivojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6559c94-a23b-4ba4-862d-a3d9df40e957&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4353fd88-de83-42dc-a002-9ba79a309125","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_A_konzervativ_ertelmiseg_mozgolodik_de_meg_ne_keressuk_Orban_kihivojat","timestamp":"2019. június. 08. 13:00","title":"Az Orbán-kritikus konzervatív értelmiség megmozdult, de még ne keressük a leváltót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a299c986-fa40-4b2b-9b1f-dea2696d8d89","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Házi őrizetbe került szombaton Ivan Golunov orosz oknyomozó újságíró, akit kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény gyanúja miatt vettek őrizetbe az orosz hatóságok. Golunov kollégái szerint a hatóságok csempésztek kábítószert az újságíró hátizsákjába, mert el akarják hallgattatni őt. Több jel szerint a rendőrök megverték Golunovot a kihallgatás közben.","shortLead":"Házi őrizetbe került szombaton Ivan Golunov orosz oknyomozó újságíró, akit kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény...","id":"20190609_Hazi_orizetben_az_egyik_ismert_orosz_oknyomozo_ujsagiro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a299c986-fa40-4b2b-9b1f-dea2696d8d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e78e4a-0e91-485d-9cf2-35f0e83e71ad","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Hazi_orizetben_az_egyik_ismert_orosz_oknyomozo_ujsagiro","timestamp":"2019. június. 09. 08:23","title":"Házi őrizetben az egyik ismert orosz oknyomozó újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69c9c353-4f50-4cd9-8b2f-c6e3605ed7d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártónál nemes egyszerűséggel úgy oldották meg a négykerékhajtást, hogy előre és hátulra is szereltek egy-egy motort.","shortLead":"A francia gyártónál nemes egyszerűséggel úgy oldották meg a négykerékhajtást, hogy előre és hátulra is szereltek...","id":"20190609_ket_motor_ket_slusszkulcs_ebben_a_24_millio_forintos_regi_citroen_kacsaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69c9c353-4f50-4cd9-8b2f-c6e3605ed7d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de22bd6-d4e2-4aaa-9e31-e956aee9c492","keywords":null,"link":"/cegauto/20190609_ket_motor_ket_slusszkulcs_ebben_a_24_millio_forintos_regi_citroen_kacsaban","timestamp":"2019. június. 09. 06:41","title":"Két motor, két slusszkulcs ebben a 24 millió forintos régi Citroën Kacsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e83aeb0-fa94-48d1-b54d-2b1c39e2a2fa","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"201923_kikozositett_megye_eszakon_nograd_nem_kellsenkinek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e83aeb0-fa94-48d1-b54d-2b1c39e2a2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92428ee0-2a95-4ab8-abbc-04405f990d2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/201923_kikozositett_megye_eszakon_nograd_nem_kellsenkinek","timestamp":"2019. június. 08. 08:00","title":"Nógrád megye olyan, mintha kiközösítettük volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ec7444-c5c2-461f-b618-627ef394c0a5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Első franchise éttermét nyitja meg a magyar hamburgerlánc.","shortLead":"Első franchise éttermét nyitja meg a magyar hamburgerlánc.","id":"20190608_Egy_volt_McDonalds_menedzser_nyit_Zing_burgerezot_az_Oktogonnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87ec7444-c5c2-461f-b618-627ef394c0a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab8af407-1b42-48ef-9447-1674a86daa4a","keywords":null,"link":"/kkv/20190608_Egy_volt_McDonalds_menedzser_nyit_Zing_burgerezot_az_Oktogonnal","timestamp":"2019. június. 08. 13:50","title":"Egy volt McDonald's menedzser nyit Zing burgerezőt az Oktogonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ed8f7a-0f19-4b05-9c9e-9488f3b278ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nigériai Lagosban működik az első olyan általános iskola, ahol a szülők az általuk összegyűjtött műanyagpalackokkal is fizethetnek gyermekeik taníttatásáért.","shortLead":"A nigériai Lagosban működik az első olyan általános iskola, ahol a szülők az általuk összegyűjtött műanyagpalackokkal...","id":"20190609_Az_iskola_ahol_a_szulok_muanyagpalackkal_fizethetnek_gyermekeik_oktatasaert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5ed8f7a-0f19-4b05-9c9e-9488f3b278ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b7d7de5-0184-49b3-8303-73624c8b1956","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_Az_iskola_ahol_a_szulok_muanyagpalackkal_fizethetnek_gyermekeik_oktatasaert","timestamp":"2019. június. 09. 11:48","title":"Az iskola, ahol a szülők műanyagpalackkal fizethetnek gyermekeik oktatásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az eső miatt szombaton fejezik be a Djokovic–Thiem-elődöntőt a Roland Garros tenisz Grand Slam-tornán.\r

\r

","shortLead":"Az eső miatt szombaton fejezik be a Djokovic–Thiem-elődöntőt a Roland Garros tenisz Grand Slam-tornán.\r

\r

","id":"20190607_Nadalnak_meg_varnia_kell_egy_kicsit_a_dontobeli_ellefelere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f51d16-2549-4db4-840c-db03a57547c2","keywords":null,"link":"/sport/20190607_Nadalnak_meg_varnia_kell_egy_kicsit_a_dontobeli_ellefelere","timestamp":"2019. június. 07. 19:02","title":"Nadalnak még várnia kell egy kicsit a döntőbeli ellenfelére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6cee71b-c2c9-435f-b18f-6ee4ef01128c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár hivatalosan már régen lemondtunk a budapesti olimpiáról, a játékok lebonyolítására alkalmas létesítmények sorra épülnek.","shortLead":"Bár hivatalosan már régen lemondtunk a budapesti olimpiáról, a játékok lebonyolítására alkalmas létesítmények sorra...","id":"20190609_olimpia_epitkezes_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6cee71b-c2c9-435f-b18f-6ee4ef01128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519cb986-e74e-4c98-ad77-1c3761f93615","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_olimpia_epitkezes_budapest","timestamp":"2019. június. 09. 17:33","title":"Olimpia: úgy tűnik, a kormány nem bír leállni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]