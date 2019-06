Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Összesen 11 ember sérült meg, amikor egy versenyautó a nézők közé hajtott. \r

","shortLead":"Összesen 11 ember sérült meg, amikor egy versenyautó a nézők közé hajtott. \r

","id":"20190610_Egy_gyerek_is_megserult_a_totkomloai_ralibalesetben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110625bb-71a9-4be9-b5c3-01e5fb1d5f49","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Egy_gyerek_is_megserult_a_totkomloai_ralibalesetben","timestamp":"2019. június. 10. 17:42","title":"Gyerekek is megsérültek a tótkomlósi ralibalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c0a67c-3055-45b7-89f2-c892be410ff3","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az országgyűlés, mint várható volt, kormánypárti szavazatokkal elutasította az Országos Bírói Tanács javaslatát, és nem fosztotta meg tisztségétől Handó Tündét, az Országos Bírósági Hivatal elnökét.","shortLead":"Az országgyűlés, mint várható volt, kormánypárti szavazatokkal elutasította az Országos Bírói Tanács javaslatát, és nem...","id":"20190611_Hando_Tunde_helyett_az_Orszagos_Biroi_Tanacsot_marasztalta_el_az_Orszaggyules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32c0a67c-3055-45b7-89f2-c892be410ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a5c210-198c-4bbc-b729-ad18a4685b6d","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_Hando_Tunde_helyett_az_Orszagos_Biroi_Tanacsot_marasztalta_el_az_Orszaggyules","timestamp":"2019. június. 11. 14:54","title":"Handó Tünde helyett az Országos Bírói Tanácsot marasztalta el az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c05e9d-6b59-4a8f-8388-2dfcc15aa8d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem gyakorolt negatív hatást a Hableány-tragédiát okozó szállodahajó elengedése a nyomozásra, közölte az BRFK lapunkkal.\r

\r

","shortLead":"Nem gyakorolt negatív hatást a Hableány-tragédiát okozó szállodahajó elengedése a nyomozásra, közölte az BRFK...","id":"20190611_Rendorseg_Nem_kovettunk_el_hibat_a_Viking_Sigyn_elengedesevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8c05e9d-6b59-4a8f-8388-2dfcc15aa8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82f0083-d133-4c0e-8fa6-86d73dd109c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_Rendorseg_Nem_kovettunk_el_hibat_a_Viking_Sigyn_elengedesevel","timestamp":"2019. június. 11. 18:03","title":"Rendőrség: Nem követtünk el hibát a Viking Sigyn elengedésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cb94bc-6277-4e37-a584-22e89324f68c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közszolgák nemrégiben még sztrájkra készültek.","shortLead":"A közszolgák nemrégiben még sztrájkra készültek.","id":"20190611_Beremelest_kaphatnak_az_onkormanyzati_dolgozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59cb94bc-6277-4e37-a584-22e89324f68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f4e68b-dbe3-4729-b093-1a10e9fb5a8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190611_Beremelest_kaphatnak_az_onkormanyzati_dolgozok","timestamp":"2019. június. 11. 10:17","title":"Béremelést kaphatnak az önkormányzati dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f2c1a6-6df2-45f2-a9d6-a9b0c012726e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jeremy Hunt erős indítással szállt be a Theresa May utódlásáért folyó harcba. ","shortLead":"Jeremy Hunt erős indítással szállt be a Theresa May utódlásáért folyó harcba. ","id":"20190610_Megszunhet_a_tory_part_a_brit_kulugyminiszter_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97f2c1a6-6df2-45f2-a9d6-a9b0c012726e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f858bab-920d-4547-8207-75953445add0","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Megszunhet_a_tory_part_a_brit_kulugyminiszter_szerint","timestamp":"2019. június. 10. 14:45","title":"A kormány és a tory párt is megsemmisülhet a brit külügyminiszter szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f370e067-65d2-4fad-932e-dedc1e5219eb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tizenegy megyére adott ki elsőfokú figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Tizenegy megyére adott ki elsőfokú figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat.","id":"20190610_33_fok_is_lehet_kedden_hosegriadot_fujt_az_OMSZ","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f370e067-65d2-4fad-932e-dedc1e5219eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f7d9c0d-c2b2-4579-87a5-ac09686d7ea9","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_33_fok_is_lehet_kedden_hosegriadot_fujt_az_OMSZ","timestamp":"2019. június. 10. 16:06","title":"33 fok is lehet kedden, hőségriadót fújt az OMSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46970caa-19f7-4da0-b985-4e2d42f0b646","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ősszel érkezik a népszerű rajzfilm folytatása.","shortLead":"Ősszel érkezik a népszerű rajzfilm folytatása.","id":"20190611_Indulhat_az_Elsamania_elozetes_erkezett_a_Jegvarazs_masodik_reszehez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46970caa-19f7-4da0-b985-4e2d42f0b646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159824e9-226d-4e17-983a-3551af7207df","keywords":null,"link":"/kultura/20190611_Indulhat_az_Elsamania_elozetes_erkezett_a_Jegvarazs_masodik_reszehez","timestamp":"2019. június. 11. 15:52","title":"Indulhat az Elza-mánia, előzetes érkezett a Jégvarázs második részéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f3b85d-071b-4791-bf54-df88a2c758aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagy részén a napi középhőmérséklet elérheti a 25 fokot az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","shortLead":"Az ország nagy részén a napi középhőmérséklet elérheti a 25 fokot az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése...","id":"20190611_idojaras_elorejelzes_magas_kozephomerseklet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84f3b85d-071b-4791-bf54-df88a2c758aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f13688-7c63-4544-979f-52e34fcc55c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_idojaras_elorejelzes_magas_kozephomerseklet","timestamp":"2019. június. 11. 06:44","title":"Alakul a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]