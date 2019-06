Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e101a76-e22f-4b62-9f3a-68ebc061583f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A selejtezők utolsó meccsén Olaszországot győzte le Magyarország, így 6 meccsen 5 győzelem, 1 döntetlen lett a mérleg.","shortLead":"A selejtezők utolsó meccsén Olaszországot győzte le Magyarország, így 6 meccsen 5 győzelem, 1 döntetlen lett a mérleg.","id":"20190616_Veretlenul_jutott_ki_a_magyar_ferfi_kezilabdavalogatott_az_Ebre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e101a76-e22f-4b62-9f3a-68ebc061583f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3b2f7d-523b-445f-841a-0f37c0828daa","keywords":null,"link":"/sport/20190616_Veretlenul_jutott_ki_a_magyar_ferfi_kezilabdavalogatott_az_Ebre","timestamp":"2019. június. 16. 20:55","title":"Veretlenül jutott ki a magyar férfi kézilabda-válogatott az Eb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daed3b15-9e84-4679-8489-5489a2844f55","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A német együttes épp a napokban lépett fel Magyarországon, de hamarosan visszatérnek. ","shortLead":"A német együttes épp a napokban lépett fel Magyarországon, de hamarosan visszatérnek. ","id":"20190617_Scooter_EFOTT","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daed3b15-9e84-4679-8489-5489a2844f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1247035d-be0a-423d-9980-2b764a28baea","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_Scooter_EFOTT","timestamp":"2019. június. 17. 10:54","title":"A Scooter is jön az EFOTT-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20144718-2c78-45b9-8469-9fbd8d98627b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kislány kinyúlt a műalkotásért a babakocsiból, de lelökte a földre. ","shortLead":"A kislány kinyúlt a műalkotásért a babakocsiból, de lelökte a földre. ","id":"20190617_Haromeves_kislany_tett_tonkre_egy_16_millios_mualkotast_Baselben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20144718-2c78-45b9-8469-9fbd8d98627b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a431250-739e-44eb-9385-811f91d8dcf5","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_Haromeves_kislany_tett_tonkre_egy_16_millios_mualkotast_Baselben","timestamp":"2019. június. 17. 13:15","title":"Hároméves kislány tett tönkre egy 16 milliós műalkotást Baselben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65e19ab8-b335-476e-914d-0092471e05b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mivel a politikai rivalizálás gyakran vezet feljelentéshez, a fő pártok azt mondják: nem volna igazságos eltiltani az eljárás alá vontakat a választási jelöltségtől, hacsak nem ítélte már őket bíróság hosszabb börtönbüntetésre.","shortLead":"Mivel a politikai rivalizálás gyakran vezet feljelentéshez, a fő pártok azt mondják: nem volna igazságos eltiltani...","id":"20190616_Az_uj_indiai_parlamenti_kepviselok_majdnem_fele_ellen_folyik_buntetoeljaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65e19ab8-b335-476e-914d-0092471e05b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9809f6-2d45-42e4-bee1-70f7434cf9af","keywords":null,"link":"/vilag/20190616_Az_uj_indiai_parlamenti_kepviselok_majdnem_fele_ellen_folyik_buntetoeljaras","timestamp":"2019. június. 16. 13:03","title":"Az új indiai parlamenti képviselők majdnem fele ellen folyik büntetőeljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az évi két nagy rendszerfrissítés mellett havonta ad ki apróbb update-eket a Microsoft. A júniusi kumulatív frissítés után azonban gondok lehetnek egyes Bluetooth-eszközökkel.","shortLead":"Az évi két nagy rendszerfrissítés mellett havonta ad ki apróbb update-eket a Microsoft. A júniusi kumulatív frissítés...","id":"20190616_windows_10_juniusi_kumulativ_frissites_bluetooth_problema","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128e5ef2-770d-496d-a8f3-d82dee57ee77","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_windows_10_juniusi_kumulativ_frissites_bluetooth_problema","timestamp":"2019. június. 16. 08:03","title":"Ön telepítette már? Akadt egy kis bibi a Windows 10 júniusi frissítésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa8ae96-c162-47bb-b7e9-761b9858850f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan tiszteletüket tették a Jászai Mari téren. ","shortLead":"Sokan tiszteletüket tették a Jászai Mari téren. ","id":"20190616_Megemlekezes_Nagy_Imre_szobor_koszoruzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fa8ae96-c162-47bb-b7e9-761b9858850f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd0c808-fa0d-48fe-930c-b78e77ef0f86","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Megemlekezes_Nagy_Imre_szobor_koszoruzas","timestamp":"2019. június. 16. 14:00","title":"Új helyén koszorúzták meg a Nagy Imre-szobrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b40470-268c-4fb2-a2cf-dd5ac4f7c6fe","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az eladott kötet tökéletes állapotban van.","shortLead":"Az eladott kötet tökéletes állapotban van.","id":"20190616_Darwin_A_fajok_eredete_konyv_felmillio_dollar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94b40470-268c-4fb2-a2cf-dd5ac4f7c6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ccce32-5234-4052-8dff-f4e9cc1eef93","keywords":null,"link":"/kultura/20190616_Darwin_A_fajok_eredete_konyv_felmillio_dollar","timestamp":"2019. június. 16. 15:22","title":"Több mint félmillió dollárért kelt el Darwin A fajok eredete című könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc97da9-a730-470d-b58f-ede6e04548f6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Itt az ideje, hogy a gyerekorvosok is felülvizsgálják az eddigi meggyőződésüket.","shortLead":"Itt az ideje, hogy a gyerekorvosok is felülvizsgálják az eddigi meggyőződésüket.","id":"20190617_Mar_az_ovodasoknak_is_magas_lehet_a_vernyomasa_a_tulsulytol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fc97da9-a730-470d-b58f-ede6e04548f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d761da02-feed-4f80-b575-e4db60a00fe7","keywords":null,"link":"/elet/20190617_Mar_az_ovodasoknak_is_magas_lehet_a_vernyomasa_a_tulsulytol","timestamp":"2019. június. 17. 13:48","title":"Már az óvodásoknak is lehet magas vérnyomása a túlsúlytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]