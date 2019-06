Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b82f964d-0ef5-47c9-91e6-18899fb5ab16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindenki, aki mostanság próbálja elérni a Google Naptárat, a jól ismert 404-es hibaüzenetbe fut bele. ","shortLead":"Mindenki, aki mostanság próbálja elérni a Google Naptárat, a jól ismert 404-es hibaüzenetbe fut bele. ","id":"20190618_google_calendar_naptar_nem_elerheto_hiba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b82f964d-0ef5-47c9-91e6-18899fb5ab16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988e0efd-8222-43e0-bc83-1ea5c5e40395","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_google_calendar_naptar_nem_elerheto_hiba","timestamp":"2019. június. 18. 17:56","title":"Nem csak önnél ütött be a baj, világszerte gondok vannak a Google naptárával [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca080913-505e-4ad4-aa63-640a0e9ce989","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Válság és újjászületés 1929-ben címmel rendezett kiállítás június 28-án nyílik a Nemzeti Galériában.\r

\r

","shortLead":"A Válság és újjászületés 1929-ben címmel rendezett kiállítás június 28-án nyílik a Nemzeti Galériában.\r

\r

","id":"20190618_Dali_Miro_Picasso__gigatarlat_nyilik_a_szurrealizmus_mestereinek_muveibol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca080913-505e-4ad4-aa63-640a0e9ce989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bea50b-8cf9-4d31-b9a4-fe0e8606179f","keywords":null,"link":"/kultura/20190618_Dali_Miro_Picasso__gigatarlat_nyilik_a_szurrealizmus_mestereinek_muveibol","timestamp":"2019. június. 18. 14:04","title":"Dalí, Miró, Picasso – gigatárlat nyílik a szürrealizmus mestereinek műveiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0353204c-e6c2-49d1-8fd7-4379c29a385a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A WHB és az Épkar közös cége nyert a világkiállítás pavilonjára kiírt pályázaton.","shortLead":"A WHB és az Épkar közös cége nyert a világkiállítás pavilonjára kiírt pályázaton.","id":"20190617_106_milliard_forintbol_epul_a_magyar_pavilon_a_kovetkezo_vilagkiallitasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0353204c-e6c2-49d1-8fd7-4379c29a385a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb561577-30a7-490d-88dd-5bddb794c337","keywords":null,"link":"/kkv/20190617_106_milliard_forintbol_epul_a_magyar_pavilon_a_kovetkezo_vilagkiallitasra","timestamp":"2019. június. 17. 09:47","title":"10,6 milliárd forintból épül a magyar pavilon a következő világkiállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87cd802d-d28b-46bf-afb9-09d56515d346","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lesz elég vakcina, ha a kormány úgy dönt, elkezdi oltani a fiúkat.\r

\r

","shortLead":"Lesz elég vakcina, ha a kormány úgy dönt, elkezdi oltani a fiúkat.\r

\r

","id":"20190619_Osszel_mar_olthatjak_a_hetedikes_fiukat_HPV_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87cd802d-d28b-46bf-afb9-09d56515d346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55446bef-c96e-4acc-aa1f-ece1757f1665","keywords":null,"link":"/elet/20190619_Osszel_mar_olthatjak_a_hetedikes_fiukat_HPV_ellen","timestamp":"2019. június. 19. 05:18","title":"Ősszel már olthatják a hetedikes fiúkat HPV ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6625d1-6069-4451-b953-fce0989222c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Készpénzt vitt el a feketébe öltözött, maszkos férfi.","shortLead":"Készpénzt vitt el a feketébe öltözött, maszkos férfi.","id":"20190618_bankrablas_ullo_fegyver_rendorseg_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd6625d1-6069-4451-b953-fce0989222c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db9e3c4e-7ed3-420f-8066-8acf3a3e9f3a","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_bankrablas_ullo_fegyver_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2019. június. 18. 13:47","title":"Kiraboltak egy bankot Üllőn – fotókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8296ec3b-349c-4356-a07b-4976ab48ce28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kétélű fegyver a Huawei ellen hirdetett bojkott, az érintett amerikai cégek is rosszul jöhetnek ki belőle. Érthető, ha egymás után próbálják meggyőzni a kormányzatot az intézkedések mérsékléséről.","shortLead":"Kétélű fegyver a Huawei ellen hirdetett bojkott, az érintett amerikai cégek is rosszul jöhetnek ki belőle. Érthető, ha...","id":"20190617_intel_qualcomm_huawei_embargo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8296ec3b-349c-4356-a07b-4976ab48ce28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dbeb3bf-0a41-4897-b249-6eb6d226cd97","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_intel_qualcomm_huawei_embargo","timestamp":"2019. június. 17. 18:03","title":"Állítólag beindult az Intel és a Qualcomm a Huawei-embargó ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2c85e0-ff85-4cd9-af2f-0903d0d87543","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mégsem akar főpolgármester lenni, helyette V. kerületi polgármesternek jelölteti magát. ","shortLead":"Mégsem akar főpolgármester lenni, helyette V. kerületi polgármesternek jelölteti magát. ","id":"20190617_Schmuck_Andor_megsem_indul_a_fopolgarmesteri_szekert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc2c85e0-ff85-4cd9-af2f-0903d0d87543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3285354b-68f0-4f7a-bda3-5f5e1daef484","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_Schmuck_Andor_megsem_indul_a_fopolgarmesteri_szekert","timestamp":"2019. június. 17. 10:48","title":"Schmuck Andor mégsem indul a főpolgármesteri székért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egyre több olvasói levelet kapunk és netszerte is sokasodnak a panaszkodó felhasználók: úgy tűnik, tucatjával zárja le a fiókokat a Facebook és az Instagram.","shortLead":"Egyre több olvasói levelet kapunk és netszerte is sokasodnak a panaszkodó felhasználók: úgy tűnik, tucatjával zárja le...","id":"20190617_facebook_letiltott_facebook_tiltas_feloldasa_instagram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f55dbe8-5930-43a6-b48e-47a1152001d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_facebook_letiltott_facebook_tiltas_feloldasa_instagram","timestamp":"2019. június. 17. 20:03","title":"Tiltási hullám söpör végig a magyar Facebookon, vagy csak valami hiba van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]