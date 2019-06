Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af6ea16c-d182-45fd-b47f-e39fa1b7078c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egészen európai külső megjelenésű újdonság nagyobb, mint a népszerű VW Tiguan, de olcsóbb német riválisánál. A minőségét egyelőre nem ismerjük. ","shortLead":"Az egészen európai külső megjelenésű újdonság nagyobb, mint a népszerű VW Tiguan, de olcsóbb német riválisánál...","id":"20190618_olcso_es_egesz_vallalhato_kulcsinu_ez_az_oroszorszagban_keszulo_kinai_divatterepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af6ea16c-d182-45fd-b47f-e39fa1b7078c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc78dac0-33c0-445f-912b-4abcad2e93db","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_olcso_es_egesz_vallalhato_kulcsinu_ez_az_oroszorszagban_keszulo_kinai_divatterepjaro","timestamp":"2019. június. 18. 11:21","title":"Olcsó és egész vállalható külsejű ez az Oroszországban készülő kínai divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1275135a-08db-426f-9138-e492c8a691f6","c_author":"Hont András - Németh Róbert","category":"kultura","description":"Szinte tökéletesre sikeredett a Kádár által kivégzettekről szóló megemlékezés ürügyén a Kádár-rendszer állami fölmagasztalása. Együtt van minden: állami történetírók, ideológiai iránymutatás, vurstli, kommersz zene és kommersz barack. Már csak a Dolly Roll és a Neoton Família hiányzott. A hvg.hu egykori Fidesz-tag szerzőinek írása a rendszerváltó emlékév vasárnapi nyitányáról.","shortLead":"Szinte tökéletesre sikeredett a Kádár által kivégzettekről szóló megemlékezés ürügyén a Kádár-rendszer állami...","id":"20190617_dal_tanc_rendszervaltas_nagy_imre_orban_hosok_tere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1275135a-08db-426f-9138-e492c8a691f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f513f025-08de-4b48-a2b6-514a18f6d3fa","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_dal_tanc_rendszervaltas_nagy_imre_orban_hosok_tere","timestamp":"2019. június. 17. 14:30","title":"Dallal és tánccal köszöntötte az ország hazánk felszabadulásának harmincadik évfordulóját!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MLSZ a kamatokkal együtt összesen több mint 18 millió forintot kér vissza a HSE-től.","shortLead":"Az MLSZ a kamatokkal együtt összesen több mint 18 millió forintot kér vissza a HSE-től.","id":"20190618_hernadi_sportegyesulet_hse_tao_tamogatas_sportpalya_kerites_mlsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"279fdbc4-2128-4df1-a022-b621faaf5678","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_hernadi_sportegyesulet_hse_tao_tamogatas_sportpalya_kerites_mlsz","timestamp":"2019. június. 18. 15:08","title":"14 milliót küldtek Hernádnak a sportpálya kerítésére, de semmi nem lett belőle, a pénz viszont eltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4701c4-488e-4b6e-9ec0-2c2a625d2171","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyarországon leginkább a Montalbano felügyelőről szóló történeteiről ismert Andrea Camillerit egy római kórház intenzív osztályán ápolják.","shortLead":"A Magyarországon leginkább a Montalbano felügyelőről szóló történeteiről ismert Andrea Camillerit egy római kórház...","id":"20190618_Szivinfarktust_kapott_Andrea_Camilleri_a_legnepszerubb_olasz_krimiiro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b4701c4-488e-4b6e-9ec0-2c2a625d2171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eea216d-0f0b-4267-8977-08499958570d","keywords":null,"link":"/kultura/20190618_Szivinfarktust_kapott_Andrea_Camilleri_a_legnepszerubb_olasz_krimiiro","timestamp":"2019. június. 18. 17:28","title":"Szívinfarktust kapott Andrea Camilleri, a legnépszerűbb olasz krimiíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d217d3-c344-4f24-bd0d-e47073a34ea2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit konzervatívok szavazásának második körét is Boris Johnson nyerte, de csak egy jelölt nem érte el a 10 százalékos küszöböt.","shortLead":"A brit konzervatívok szavazásának második körét is Boris Johnson nyerte, de csak egy jelölt nem érte el a 10 százalékos...","id":"20190618_Ot_jelolt_maradt_akik_kozul_kikerul_a_kovetkezo_brit_miniszterelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88d217d3-c344-4f24-bd0d-e47073a34ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66fa6ed-eb53-41ea-81f0-4033e6aa1f63","keywords":null,"link":"/vilag/20190618_Ot_jelolt_maradt_akik_kozul_kikerul_a_kovetkezo_brit_miniszterelnok","timestamp":"2019. június. 18. 19:29","title":"Öt jelölt maradt, akik közül kikerül a következő brit miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b57923-5a3a-4a45-a889-f18f7b0256d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kilencen vették fel az aláírásgyűjtő-íveket, de végül csak hárman adtak le elég ajánlást.","shortLead":"Kilencen vették fel az aláírásgyűjtő-íveket, de végül csak hárman adtak le elég ajánlást.","id":"20190618_Kisorsoltak_a_jeloltek_sorrendjet_az_elovalasztasi_szavazolapra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9b57923-5a3a-4a45-a889-f18f7b0256d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7507354b-bcaf-49d7-8615-6bfbdd0a352a","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Kisorsoltak_a_jeloltek_sorrendjet_az_elovalasztasi_szavazolapra","timestamp":"2019. június. 18. 08:41","title":"Kisorsolták a jelöltek sorrendjét az előválasztási szavazólapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8296ec3b-349c-4356-a07b-4976ab48ce28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kétélű fegyver a Huawei ellen hirdetett bojkott, az érintett amerikai cégek is rosszul jöhetnek ki belőle. Érthető, ha egymás után próbálják meggyőzni a kormányzatot az intézkedések mérsékléséről.","shortLead":"Kétélű fegyver a Huawei ellen hirdetett bojkott, az érintett amerikai cégek is rosszul jöhetnek ki belőle. Érthető, ha...","id":"20190617_intel_qualcomm_huawei_embargo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8296ec3b-349c-4356-a07b-4976ab48ce28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dbeb3bf-0a41-4897-b249-6eb6d226cd97","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_intel_qualcomm_huawei_embargo","timestamp":"2019. június. 17. 18:03","title":"Állítólag beindult az Intel és a Qualcomm a Huawei-embargó ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy férfi füstmérgezés miatt halhatott meg, ketten menekülés közben szenvedtek sérüléseket, további kilencen szenvedtek füstmérgezést. ","shortLead":"Egy férfi füstmérgezés miatt halhatott meg, ketten menekülés közben szenvedtek sérüléseket, további kilencen szenvedtek...","id":"20190618_Kigyulladt_egy_ozdi_idosotthon_meghalt_egy_ferfi_tobben_megserultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d84eec-7ea0-474c-9665-c7cea6fc6a78","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Kigyulladt_egy_ozdi_idosotthon_meghalt_egy_ferfi_tobben_megserultek","timestamp":"2019. június. 18. 08:48","title":"Kigyulladt egy ózdi idősotthon, meghalt egy férfi, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]