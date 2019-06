Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76afaccb-87e3-4206-b00d-de2ab373b5af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wizz Air a párizsi légiexpón szándéknyilatkozatot írt alá az Airbus képviselőivel, melyben rögzítik, hogy a vállalat élni fog a 20 darab Airbus A321XLR repülőgép megvásárlására vonatkozó opciójával. Így az eddigieknél messzebbi várásokba is repülhet majd a fapados légitársaság.","shortLead":"A Wizz Air a párizsi légiexpón szándéknyilatkozatot írt alá az Airbus képviselőivel, melyben rögzítik, hogy a vállalat...","id":"20190620_wizz_air_airbus_a321xlr_repulogepek_8_oras_jaratok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76afaccb-87e3-4206-b00d-de2ab373b5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b92bbb7-4d7b-4d41-bab2-6e4c91cb61fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_wizz_air_airbus_a321xlr_repulogepek_8_oras_jaratok","timestamp":"2019. június. 20. 11:03","title":"20 nagy hatótávú új repülőt rendelt be a Wizz Air, 8 órás utakat is mehetnek majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9189443-9079-44a2-9b9b-01a485241174","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi egy három méter mély munkagödörben dolgozott egy bevásárlóközpont közelében, amikor a baleset történt. ","shortLead":"A férfi egy három méter mély munkagödörben dolgozott egy bevásárlóközpont közelében, amikor a baleset történt. ","id":"20190619_Szornyethalt_egy_munkas_akire_betonlap_esett_egy_epitkezesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9189443-9079-44a2-9b9b-01a485241174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71fc859-495f-48a2-91aa-9d7f43fa2c23","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Szornyethalt_egy_munkas_akire_betonlap_esett_egy_epitkezesen","timestamp":"2019. június. 19. 15:45","title":"Szörnyethalt egy munkás, akire betonlap esett egy építkezésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204212f0-a690-42e4-b603-239cbdc9f4b7","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Szinte kizárt, hogy ma megtalálják a jelölteket a legfontosabb uniós tisztségekre. Webert már csak a Néppárt támogatja. ","shortLead":"Szinte kizárt, hogy ma megtalálják a jelölteket a legfontosabb uniós tisztségekre. Webert már csak a Néppárt támogatja. ","id":"20190620_Vegleg_harangozhatnak_Webernek_az_EUcsucson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=204212f0-a690-42e4-b603-239cbdc9f4b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55893026-2e3a-4985-bdc3-5950a8c9ccd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_Vegleg_harangozhatnak_Webernek_az_EUcsucson","timestamp":"2019. június. 20. 16:28","title":"Harangozhatnak Webernek az EU-csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Cseh Katalinék is az érintett géppel utaztak volna, de nem tudtak, mert a járatot törölték. Az EP-képviselő szerint sem szállást, sem más segítséget nem kaptak.","shortLead":"Cseh Katalinék is az érintett géppel utaztak volna, de nem tudtak, mert a járatot törölték. Az EP-képviselő szerint sem...","id":"20190620_Nem_hagyjak_annyiban_a_Momentum_kepviseloi_hogy_a_Wizz_Air_Brusszelben_felejtette_az_utasokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48389abf-7c2f-4901-b202-eb8cf14534b2","keywords":null,"link":"/kkv/20190620_Nem_hagyjak_annyiban_a_Momentum_kepviseloi_hogy_a_Wizz_Air_Brusszelben_felejtette_az_utasokat","timestamp":"2019. június. 20. 07:41","title":"Nem hagyják annyiban a Momentum képviselői, hogy a Wizz Air Brüsszelben felejtette az utasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8501967d-327a-4e10-ae03-32a6fd23e2a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az európai, közép-keleti és afrikai vállalatok átlagosan kevesebb mint 40 százaléka állítja magabiztosan, hogy jól bánik az adataival – ideértve azok kezelését, biztonságos tárolását, valamint az adatokból való információk kinyerését és felelős használatát. Az Oracle legújabb felmérése szerint a vállalatok ezen képességei nem fognak javulni a következő három évben. Ennek ellenére a válaszadók közül, akik felismerték ezen képességek értéknövelő erejét, a legfőbb előnyök között a magasabb ügyfélhűséget, a bevételek és a márkaérték növekedését említették legtöbben.","shortLead":"Az európai, közép-keleti és afrikai vállalatok átlagosan kevesebb mint 40 százaléka állítja magabiztosan, hogy jól...","id":"20190620_oracle_ceges_adatkezeles_adatbiztonsag_jelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8501967d-327a-4e10-ae03-32a6fd23e2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97a962e-7ee3-4004-a034-04597c291565","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_oracle_ceges_adatkezeles_adatbiztonsag_jelentes","timestamp":"2019. június. 20. 10:33","title":"10-ből csupán 4 cég bánik jól az adataival, de ez is csak a legjobb eset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2 millió 345 ezer forintra bírságolta a Médiatanács a TV2 szolgáltatóját a Bezár a bazár! nem megfelelő időben vetített előzetese miatt. A Life TV-nek naturalisztikus jelenetek miatt kell fizetnie. ","shortLead":"2 millió 345 ezer forintra bírságolta a Médiatanács a TV2 szolgáltatóját a Bezár a bazár! nem megfelelő időben vetített...","id":"20190620_A_meztelen_Majka_es_Tilla_miatt_birsagolt_a_Mediatanacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3bacde0-24b6-4a06-b14a-7232e89044ea","keywords":null,"link":"/kkv/20190620_A_meztelen_Majka_es_Tilla_miatt_birsagolt_a_Mediatanacs","timestamp":"2019. június. 20. 14:15","title":"A meztelen Majka és Tilla miatt bírságolt a Médiatanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2db4efc-51e8-453e-ae30-b1dc4ef5ad9a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új, nagy BMW SUV elég fajsúlyos látvány önmagában is, de persze lehet még tovább fokozni a megjelenését. ","shortLead":"Az új, nagy BMW SUV elég fajsúlyos látvány önmagában is, de persze lehet még tovább fokozni a megjelenését. ","id":"20190619_hamann_bmw_x5","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2db4efc-51e8-453e-ae30-b1dc4ef5ad9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eaec9d2-94d5-4516-9ab6-0270e1af2b6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_hamann_bmw_x5","timestamp":"2019. június. 19. 17:48","title":"A Hamann kezelésbe vette az új BMW X5-öst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4549784-9f25-400d-9e61-3c8f21666f21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábban is többször kérték, ám eddig nem jártak sikerrel. ","shortLead":"Korábban is többször kérték, ám eddig nem jártak sikerrel. ","id":"20190620_Banki_azonositas_halasztas_Bankszovetseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4549784-9f25-400d-9e61-3c8f21666f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b30c55-539d-4752-bf78-db61a47b36f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_Banki_azonositas_halasztas_Bankszovetseg","timestamp":"2019. június. 20. 16:06","title":"A banki azonosítás elhalasztását kéri a kormánytól a Bankszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]