[{"available":true,"c_guid":"97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az átlagos internetezők másfél, a core (azaz sokféle programmal játszó) gamerek viszont alkalmanként közel két és fél órát töltenek játékkal − ez utóbbi épp fele annak az időnek, amit egy átlagos magyar egy átlagos napon tévénézésre szán. Egy friss, reprezentatív kutatásból az is kiderül, milyen eszközön játszunk szívesen.","shortLead":"Az átlagos internetezők másfél, a core (azaz sokféle programmal játszó) gamerek viszont alkalmanként közel két és fél...","id":"20190625_gamerek_core_gamer_videojatek_jatek_videojatekozas_teve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c14a58c-6ccb-492b-8073-3b97c0f10be1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_gamerek_core_gamer_videojatek_jatek_videojatekozas_teve","timestamp":"2019. június. 25. 15:33","title":"Megmérték, mennyire játékos nép a magyar, érdekes eredmények jöttek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f40dc0-07c5-4157-ae9b-4c25039c53ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén, a mai napig kereken száz, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre érkező gép szakította meg leszállását irányítói utasításra vagy a pilóta egyéni döntésére. Ezzel az év végéig minden valószínűséggel megdől az úgynevezett átstartolások 2018-as rekordja. Az átstartolás önmagában nem jelent vészhelyzetet, de különös figyelmet igényel a HungaroControl légiforgalmi irányítóitól.","shortLead":"Idén, a mai napig kereken száz, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre érkező gép szakította meg leszállását...","id":"20190625_hungarcontrol_atstartolas_leszallas_repuesiranyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1f40dc0-07c5-4157-ae9b-4c25039c53ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30644682-2124-4a02-acd0-0e667eab4505","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_hungarcontrol_atstartolas_leszallas_repuesiranyitas","timestamp":"2019. június. 25. 11:03","title":"Különleges manőverek Ferihegyen: egyre többször kell megszakítani a leszállást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Megszökött a börtönből a calabriai maffia vezetője.","shortLead":"Megszökött a börtönből a calabriai maffia vezetője.","id":"20190624_Kimaszott_a_milanoi_kokainkiraly_a_borton_tetejen_levo_lyukon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9675f5cf-dc24-4ad7-b3fc-25bcac08111b","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Kimaszott_a_milanoi_kokainkiraly_a_borton_tetejen_levo_lyukon","timestamp":"2019. június. 24. 19:40","title":"Kimászott a milánói kokainkirály a börtön tetején lévő lyukon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b75a884-865f-4d3a-bd8f-cd9967477e9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Kívül zöld, de belül vörös” – ezt mondta Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára Tordai Bencének a parlament keddi ülésnapján.","shortLead":"„Kívül zöld, de belül vörös” – ezt mondta Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti...","id":"20190625_Allamtitkar_Tordai_Bencenek_On_olyan_mint_a_gorogdinnye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b75a884-865f-4d3a-bd8f-cd9967477e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea122d63-1955-4897-810c-7a8aea43f25a","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Allamtitkar_Tordai_Bencenek_On_olyan_mint_a_gorogdinnye","timestamp":"2019. június. 25. 11:39","title":"Államtitkár Tordai Bencének: Ön olyan, mint a görögdinnye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft társalapítója egy interjúban beszélt arról, szerinte mi volt a legrosszabb döntés, amit a Microsoft irányításában meghozott.","shortLead":"A Microsoft társalapítója egy interjúban beszélt arról, szerinte mi volt a legrosszabb döntés, amit a Microsoft...","id":"20190624_microsoft_bill_gates_okostelefon_android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f68dda9-d9d8-44a1-9826-00ff5b053259","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_microsoft_bill_gates_okostelefon_android","timestamp":"2019. június. 24. 12:03","title":"Bill Gates élete legnagyobb hibájának tartja, hogy lecsúsztak az Android helyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf021af-5ef7-4dbb-b4c0-c18e6229139d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ezren telepítettek egy olyan Chrome-bővítményt, amely azután igencsak bosszantóan kezdett viselkedni. Mint kiderült, hozzányúltak a forráskódhoz, de a kiterjesztés fejlesztője ártatlannak vallja magát.","shortLead":"Több ezren telepítettek egy olyan Chrome-bővítményt, amely azután igencsak bosszantóan kezdett viselkedni. Mint...","id":"20190625_youtube_queue_chrome_bovitmeny_meghekkelt_forraskod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abf021af-5ef7-4dbb-b4c0-c18e6229139d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c365d76d-e4ce-4f2c-9f80-2ac03814ce73","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_youtube_queue_chrome_bovitmeny_meghekkelt_forraskod","timestamp":"2019. június. 25. 08:03","title":"Ha letöltötte ezt a Chrome-bővítményt, törölje le gyorsan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Budán a legmagasabbak az árak, vidéken Nyugat-Dunántúl vezet.","shortLead":"Budán a legmagasabbak az árak, vidéken Nyugat-Dunántúl vezet.","id":"20190625_Budapesten_masfelszer_dragabb_az_alberlet_az_orszagos_atlagnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e71759-090c-4b07-9771-83e19412b895","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Budapesten_masfelszer_dragabb_az_alberlet_az_orszagos_atlagnal","timestamp":"2019. június. 25. 13:16","title":"Budapesten másfélszer drágább az albérlet az országos átlagnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Kijött az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal éves jelentése, amelyben meglepő adatok is kiderültek.","shortLead":"Kijött az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal éves jelentése, amelyben meglepő adatok is kiderültek.","id":"20190624_Ime_a_valosag_ennyi_menekultet_fogadtunk_be_2014_ota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586fef73-77b2-430c-a794-82bff409256c","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Ime_a_valosag_ennyi_menekultet_fogadtunk_be_2014_ota","timestamp":"2019. június. 24. 15:36","title":"Nem igaz, hogy az EU mindenkit befogad. Nem igaz, hogy mi nem fogadunk be senkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]