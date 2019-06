Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Frondeo irodája zárva van, az ügyfélszolgálat pedig elérhetetlen.","shortLead":"A Frondeo irodája zárva van, az ügyfélszolgálat pedig elérhetetlen.","id":"20190628_fondeo_flotta_6forint_mobilszolgaltato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d81af0-888e-4c64-918f-22543098b082","keywords":null,"link":"/kkv/20190628_fondeo_flotta_6forint_mobilszolgaltato","timestamp":"2019. június. 28. 06:56","title":"Becsődölhetett a 6 forintos flottaszolgáltató, a Facebookon gyülekeznek a dühös ügyfelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2adbb0fe-14fc-4f00-b003-339465912121","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még májusban ígérte meg a Google, hogy lehetővé teszi a felhasználók számára a tevékenységükről rögzített adatok törlését. Az új kapcsoló a következő hetekben lesz elérhető a mobilos felhasználók számára.","shortLead":"Még májusban ígérte meg a Google, hogy lehetővé teszi a felhasználók számára a tevékenységükről rögzített adatok...","id":"20190626_google_tevekenyesgvezerlo_helyadatok_torlese_alkalmazastevekenyseg_torlese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2adbb0fe-14fc-4f00-b003-339465912121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec503094-2b23-4eed-a87c-5fd5cc4270a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_google_tevekenyesgvezerlo_helyadatok_torlese_alkalmazastevekenyseg_torlese","timestamp":"2019. június. 26. 19:35","title":"Bekerült egy nagyon fontos kapcsoló a Google-be, érdemes lesz használnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ebf943-8bcc-4fb1-93ce-4841489e28bc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Új sportcsarnok épül Zalaegerszegen, a régi helyén parkoló lesz. Csak a tervezésre 715 milliót ad a kormány a költségvetésből.","shortLead":"Új sportcsarnok épül Zalaegerszegen, a régi helyén parkoló lesz. Csak a tervezésre 715 milliót ad a kormány...","id":"20190628_Modern_varosok_program_Zalaegerszeg_is_kap_egy_uj_sportcsarnokot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78ebf943-8bcc-4fb1-93ce-4841489e28bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38c2acb-5786-4a19-bfb8-a6f81a57e383","keywords":null,"link":"/kkv/20190628_Modern_varosok_program_Zalaegerszeg_is_kap_egy_uj_sportcsarnokot","timestamp":"2019. június. 28. 15:06","title":"Modern városok: Zalaegerszeg is kap egy új sportcsarnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98ed60e-d66f-462c-b7a1-c8c8d16e991e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Januárban szintén a Reáltanoda utcában sikerült 43 centis járdát hagyni a gyalogosoknak. ","shortLead":"Januárban szintén a Reáltanoda utcában sikerült 43 centis járdát hagyni a gyalogosoknak. ","id":"20190628_Hat_honapja_adtak_at_ujra_kell_aszfaltozni_ket_belvarosi_utcat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a98ed60e-d66f-462c-b7a1-c8c8d16e991e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd0317d1-16f3-4070-a3cb-2074ed76d592","keywords":null,"link":"/cegauto/20190628_Hat_honapja_adtak_at_ujra_kell_aszfaltozni_ket_belvarosi_utcat","timestamp":"2019. június. 28. 16:06","title":"Hat hónapja adták át, újra kell aszfaltozni két belvárosi utcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190627_Nem_tud_szembenezni_a_vereseggel__az_olimpiarendezesnel_harito_Kosa_Lajos_oktatna_ki_Kalman_Olgat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033ce11d-8b6c-49a9-9964-88bcc3825b71","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Nem_tud_szembenezni_a_vereseggel__az_olimpiarendezesnel_harito_Kosa_Lajos_oktatna_ki_Kalman_Olgat","timestamp":"2019. június. 27. 20:12","title":"\"Nem tud szembenézni a vereséggel\" - az olimpiarendezésnél hárító Kósa Lajos oktatná ki Kálmán Olgát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f879e99-61d8-41d8-93e3-958330c9d617","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"Sorompóval korlátozzák a lejutást a strandra, és nem engedik be a horgászokat az egykori pártüdülő területére, amely ma már Tiborcz István és Mészáros Lőrinc cégének birtokában van.","shortLead":"Sorompóval korlátozzák a lejutást a strandra, és nem engedik be a horgászokat az egykori pártüdülő területére, amely ma...","id":"20190628_Tiborczek_Aligan_is_blokkoljak_a_Balaton_partjanak_hasznalatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f879e99-61d8-41d8-93e3-958330c9d617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"297bf779-18a2-4568-b7f5-d8b57b6f8c71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Tiborczek_Aligan_is_blokkoljak_a_Balaton_partjanak_hasznalatat","timestamp":"2019. június. 28. 10:37","title":"Tiborczék Aligán is blokkolják a Balaton partjának használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d175302-a797-4f7b-9876-454bb54e6854","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20190627_ksh_munkanelkuliseg_foglalkoztatottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d175302-a797-4f7b-9876-454bb54e6854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39974f35-dca4-4cfa-933e-9037175d52d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_ksh_munkanelkuliseg_foglalkoztatottsag","timestamp":"2019. június. 27. 11:38","title":"Tovább csökkent a munkanélküliség, de a kormány titkos célja még nem teljesült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c349e79-028c-4df1-a3ee-29e4982b1922","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeptemberben lesz tisztújítás, Jakab szerint sok baloldalinak vonzóbb lenne a Jobbik, ha ő lenne a párt elnöke.","shortLead":"Szeptemberben lesz tisztújítás, Jakab szerint sok baloldalinak vonzóbb lenne a Jobbik, ha ő lenne a párt elnöke.","id":"20190627_Jakab_Peter_elgondolkodik_azon_induljone_a_Jobbik_elnoki_posztjaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c349e79-028c-4df1-a3ee-29e4982b1922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fdbdc5-17e8-47fc-a2ef-94c39224c3bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Jakab_Peter_elgondolkodik_azon_induljone_a_Jobbik_elnoki_posztjaert","timestamp":"2019. június. 27. 17:18","title":"Jakab Péter elgondolkodik azon, induljon-e a Jobbik elnöki posztjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]