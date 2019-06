Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cb0ddc6-d806-484b-b9e4-fd5a8ec92bb1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szabad, igazságos, hátrányos megkülönböztetés nélküli, átlátható kereskedelmi és befektetési környezet megteremtése, illetve a terrorizmus és az erőszak internetes terjesztése elleni intézkedések fokozása mellett foglaltak állást szombaton közzétett zárónyilatkozatukban a G20 országcsoport oszakai csúcstalálkozóinak résztvevői. Vlagyimir Putyin elárulta, miről beszéld az amerikai, brit és német vezetőkkel.","shortLead":"A szabad, igazságos, hátrányos megkülönböztetés nélküli, átlátható kereskedelmi és befektetési környezet megteremtése...","id":"20190629_Sikeres_volt_a_G20ak_oszakai_csucsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cb0ddc6-d806-484b-b9e4-fd5a8ec92bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ef4d19-512c-4cab-b4ed-62969dcb23b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_Sikeres_volt_a_G20ak_oszakai_csucsa","timestamp":"2019. június. 29. 15:37","title":"Sikeres volt a G20-ak oszakai csúcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"474403e0-1ef9-4d1b-ac2a-1b26e5004e2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány eredményei szerint egyáltalán nem mindegy, milyen formában kerülnek a szervezetünkbe a fontos vitaminok.","shortLead":"Egy új tanulmány eredményei szerint egyáltalán nem mindegy, milyen formában kerülnek a szervezetünkbe a fontos...","id":"20190628_vitaminok_bevitele_taplalekkiegeszitok_helyett_elelmiszerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=474403e0-1ef9-4d1b-ac2a-1b26e5004e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8a6774-6c1b-429f-ac05-3e7a717079bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_vitaminok_bevitele_taplalekkiegeszitok_helyett_elelmiszerek","timestamp":"2019. június. 28. 13:03","title":"Bízhat a vitaminokban, de néhányat máshogy kéne szednie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1659198e-2bf1-4b58-a5cb-e0725b609a12","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem lesz felhőtlen a budapesti tömegközlekedés.","shortLead":"Nem lesz felhőtlen a budapesti tömegközlekedés.","id":"20190629_Potlobusz_jar_az_1es_villamos_egy_szakaszan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1659198e-2bf1-4b58-a5cb-e0725b609a12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35d8f77-971f-4be9-b3ee-49f34e268d4f","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Potlobusz_jar_az_1es_villamos_egy_szakaszan","timestamp":"2019. június. 29. 08:03","title":"Pótlóbusz jár az 1-es villamos egy szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e03fd4-36bb-49ee-af1b-e13a852c4287","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tucatnyi szúnyogriasztót teszteltünk a Városligetben. Az biztos, hogy ekkora mennyiségben már hatékony a védekezés. ","shortLead":"Tucatnyi szúnyogriasztót teszteltünk a Városligetben. Az biztos, hogy ekkora mennyiségben már hatékony a védekezés. ","id":"20190627_szunyogriaszto_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60e03fd4-36bb-49ee-af1b-e13a852c4287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e868de4-7600-4439-a098-b61f2158445e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_szunyogriaszto_teszt","timestamp":"2019. június. 27. 19:55","title":"Videó: Feláldoztuk magunkat a szúnyogoknak, hogy önnek már ne kelljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112f1327-fbe1-4433-93f1-87b446d6605d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft OneDrive szolgáltatásán belül egy extra védelemmel ellátott mappa is elérhető lesz, amibe minden olyan fájljukat berakhatják a felhasználók, amiket nagyobb biztonságban szeretnének tartani.","shortLead":"A Microsoft OneDrive szolgáltatásán belül egy extra védelemmel ellátott mappa is elérhető lesz, amibe minden olyan...","id":"20190628_microsoft_onedrive_vedett_mappa_jelszo_arcfelismeres_ketlepcsos_hitelesites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=112f1327-fbe1-4433-93f1-87b446d6605d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6f173c-1488-4557-ba99-a7ff11833d54","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_microsoft_onedrive_vedett_mappa_jelszo_arcfelismeres_ketlepcsos_hitelesites","timestamp":"2019. június. 28. 08:03","title":"Csinál egy \"feltörhetetlen\" mappát a neten a Microsoft, a legféltettebb fájljainkat rakhatjuk bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6042d4b0-aa13-49b9-bbec-c20235f7e623","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig várták a szegedi Gyálaréten, hogy megszabaduljanak a fertőzéseket is okozó Dög-Tiszának nevezett holtágtól, most attól tartanak, hogy az esetlegesen veszélyes szennyeződéseket is tartalmazó iszapot a lakóházaik közelében fogják elhelyezni. Egyelőre a mérések folynak.","shortLead":"Alig várták a szegedi Gyálaréten, hogy megszabaduljanak a fertőzéseket is okozó Dög-Tiszának nevezett holtágtól, most...","id":"20190628_szeged_dog_tisza_iszap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6042d4b0-aa13-49b9-bbec-c20235f7e623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f41a4f20-c122-4a49-a23e-e75692708a83","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_szeged_dog_tisza_iszap","timestamp":"2019. június. 28. 05:38","title":"Fertőzött iszaptól tartanak Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Sportközpontok a ZÁÉV-vel szerződött a szombathelyi utánpótlás-nevelési centrum tervezésére és építésére.","shortLead":"A Nemzeti Sportközpontok a ZÁÉV-vel szerződött a szombathelyi utánpótlás-nevelési centrum tervezésére és építésére.","id":"20190628_Hat_milliard_forintba_kerul_a_nyugatmagyarorszagi_fociakademia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b1844e-fa3d-4349-a2a4-e7f68cd66af5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Hat_milliard_forintba_kerul_a_nyugatmagyarorszagi_fociakademia","timestamp":"2019. június. 28. 11:52","title":"Mészáros Lőrinc érdekeltsége 6 milliárd forintért épít fociakadémiát Nyugat-Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63c87bc7-ac88-4712-92ed-a96bc49f8228","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szigeten viszont máshogy emlékeznek majd meg a rendszerváltás 30. évfordulójáról.","shortLead":"A Szigeten viszont máshogy emlékeznek majd meg a rendszerváltás 30. évfordulójáról.","id":"20190628_A_Soundon_is_lesz_orbanos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63c87bc7-ac88-4712-92ed-a96bc49f8228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63fa7758-4902-4947-a826-2e1a6eb4e0dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_A_Soundon_is_lesz_orbanos_video","timestamp":"2019. június. 28. 15:44","title":"A Soundon is lesz orbános videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]