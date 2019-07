Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"290201ee-f5e4-466d-b221-17940c686a17","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Július 1-étől lehet babaváró hitelt igényelni, bár ahhoz előbb be kell szerezni a TB-igazolást.","shortLead":"Július 1-étől lehet babaváró hitelt igényelni, bár ahhoz előbb be kell szerezni a TB-igazolást.","id":"20190630_A_bankok_rohamra_szamitanak_a_csaladi_hitelek_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=290201ee-f5e4-466d-b221-17940c686a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efa322a-ac6f-4f71-87e0-549800fb0992","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_A_bankok_rohamra_szamitanak_a_csaladi_hitelek_miatt","timestamp":"2019. június. 30. 19:45","title":"A hiteléhes családok megrohanhatják a bankokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1a006b-be26-4e9e-9825-6355779d5c8c","c_author":"Garami Zoltán","category":"tudomany","description":"Minden idők legnagyobb hatású terméktervezője otthagyja a céget, ahol közel harminc évig dolgozott. Az, hogy Jony Ive távozása – egy tulajdonképpen munkaügyi esemény – vezető hír lett a világ legnépszerűbb hírcsatornáin, jól mutatja, hogy nem egy sima produkciós vezetőről van szó. A világ egyik legnagyobb vállalati tőkeállományát birtokló, ikonikus termékeivel az amerikai kultúra szerves részét képező és azt tevékenyen alakító, hihetetlenül erős termékinnovációs múlttal büszkélkedő cége veszíti el vezéralakját.","shortLead":"Minden idők legnagyobb hatású terméktervezője otthagyja a céget, ahol közel harminc évig dolgozott. Az, hogy Jony Ive...","id":"20190701_apple_jony_ive_oroksege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b1a006b-be26-4e9e-9825-6355779d5c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04197f0c-526f-4604-8a4f-61dfbd46a4ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_apple_jony_ive_oroksege","timestamp":"2019. július. 01. 11:16","title":"Nehéz örökség: mihez kezd az Apple Jony Ive nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Már csomagban is árul nagy értékű ingatlanokat az Állami Vagyonkezelő.","shortLead":"Már csomagban is árul nagy értékű ingatlanokat az Állami Vagyonkezelő.","id":"20190630_Akciosan_arulnak_allami_ingatlanokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff3a6b7-d9b3-42f8-b1b3-b62b74ffe182","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_Akciosan_arulnak_allami_ingatlanokat","timestamp":"2019. június. 30. 20:55","title":"Akciósan árulnak állami ingatlanokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3000b907-8cff-4142-b8a8-939b104586c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kevesebb mint öt év alatt sikerült felhúzni a semmiből a Daxing Nemzetközi Repülőteret, ami nagy mértékben tehermentesíti a Peking 2008-ban megnyitott másik repülőterét.","shortLead":"Kevesebb mint öt év alatt sikerült felhúzni a semmiből a Daxing Nemzetközi Repülőteret, ami nagy mértékben...","id":"20190701_kina_peking_daxing_nemzetkozi_repuloter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3000b907-8cff-4142-b8a8-939b104586c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3764b741-1894-4ff0-9795-9b8582ce646c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_kina_peking_daxing_nemzetkozi_repuloter","timestamp":"2019. július. 01. 12:33","title":"Elkészült a világ legnagyobb repülőtere, 100 millió utast szolgál ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4448b58-5779-4704-b578-89f1d44f1a0b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Üzemanyagot, gumit és önbizalmat is nagy mennyiségben pusztít ez a kőkemény Mercedes. Ami Ferrarikkal mozog egy ligában, és gombnyomásra egész kényelmes családi autóvá varázsolható.","shortLead":"Üzemanyagot, gumit és önbizalmat is nagy mennyiségben pusztít ez a kőkemény Mercedes. Ami Ferrarikkal mozog...","id":"20190629_a_pusztito_meghajtottuk_a_639_loeros_amg_gt_63_st","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4448b58-5779-4704-b578-89f1d44f1a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba7f03a-b562-49ee-a57b-c5477eadfe73","keywords":null,"link":"/cegauto/20190629_a_pusztito_meghajtottuk_a_639_loeros_amg_gt_63_st","timestamp":"2019. június. 29. 15:00","title":"A pusztító: meghajtottuk a 639 lóerős családi autót, az AMG GT 63 S-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147c5f3b-e87c-4ddb-9c92-54f6d25d08eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összeszedtük néhány pontba, hogy mit érdemes tudni röviden az autóvásárlási támogatásról, mely ma Magyarországon mintegy 150 ezer három vagy többgyermekes családot érint.","shortLead":"Összeszedtük néhány pontba, hogy mit érdemes tudni röviden az autóvásárlási támogatásról, mely ma Magyarországon...","id":"20190701_olcso_daciatol_a_luxus_bmwig_matol_jar_a_25_millio_forintos_allami_tamogatas_a_7_uleses_autokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=147c5f3b-e87c-4ddb-9c92-54f6d25d08eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524de2dc-5cdf-4922-b917-003847df9ea8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_olcso_daciatol_a_luxus_bmwig_matol_jar_a_25_millio_forintos_allami_tamogatas_a_7_uleses_autokra","timestamp":"2019. július. 01. 13:35","title":"Olcsó Daciától a luxus BMW-ig: mától jár a 2,5 millió forintos állami támogatás a 7 üléses autókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4a4626-e8a9-4da3-8057-738a4e64bc91","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az EU és Vietnam szabadkereskedelmi megállapodást kötöttek.","shortLead":"Az EU és Vietnam szabadkereskedelmi megállapodást kötöttek.","id":"20190630_Az_Europai_Unio_ujabb_szabadkereskedelmi_megallapodast_kotott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e4a4626-e8a9-4da3-8057-738a4e64bc91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ab6acc-c544-4895-beb8-0ff9784826c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190630_Az_Europai_Unio_ujabb_szabadkereskedelmi_megallapodast_kotott","timestamp":"2019. június. 30. 15:20","title":"Keleti nyitás: az Európai Unió újabb szabadkereskedelmi megállapodást kötött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7640d76d-c1b0-419f-bea7-28d4af153ea1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Kétoldalú tárgyalásokon győzködik az EU és a tagállamok vezetői egymást.","shortLead":"Kétoldalú tárgyalásokon győzködik az EU és a tagállamok vezetői egymást.","id":"20190701_Tusk_felfuggesztette_az_EUcsucsot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7640d76d-c1b0-419f-bea7-28d4af153ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e2d5c1-ee48-41c0-a469-ff66bd6b6eee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_Tusk_felfuggesztette_az_EUcsucsot","timestamp":"2019. július. 01. 05:12","title":"Tusk felfüggesztette az EU-csúcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]