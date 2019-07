Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f45943f4-b52a-43e3-aa71-695191c62dcc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Azt is belefoglalták a szerződésekbe, hogy bármikor egyoldalúan módosíthatják a már megkötött szerződést. ","shortLead":"Azt is belefoglalták a szerződésekbe, hogy bármikor egyoldalúan módosíthatják a már megkötött szerződést. ","id":"20190708_Minden_ellenorzott_webaruhaznal_talaltak_jogsertest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f45943f4-b52a-43e3-aa71-695191c62dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0c222c-c946-4047-96dd-70b0e6d29ef1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Minden_ellenorzott_webaruhaznal_talaltak_jogsertest","timestamp":"2019. július. 08. 10:44","title":"Minden ellenőrzött webáruháznál találtak jogsértést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad815391-6396-48d6-bdcd-c2c4e01474c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap még egy levezető nap következik, aztán elhallgatt a dübörgés egy időre a környéken. Fotóriporterünk így látta a szombati napot Zamárdiban. ","shortLead":"Vasárnap még egy levezető nap következik, aztán elhallgatt a dübörgés egy időre a környéken. Fotóriporterünk így látta...","id":"20190707_Szombaton_nagyon_belehuzott_a_Sound__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad815391-6396-48d6-bdcd-c2c4e01474c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4213c025-06a8-452f-8499-adac87cfcfaa","keywords":null,"link":"/elet/20190707_Szombaton_nagyon_belehuzott_a_Sound__fotok","timestamp":"2019. július. 07. 14:28","title":"Képgaléria: Szombaton nagyon belehúzott a Sound","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a6bc19-2b99-4a7a-883a-d5bc92143ef1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétfőtől már forgalomban van az 50 forintos érme, amit a Magyar Nemzeti Bank az idei budapesti vívó-világbajnokságra készített. ","shortLead":"Hétfőtől már forgalomban van az 50 forintos érme, amit a Magyar Nemzeti Bank az idei budapesti vívó-világbajnokságra...","id":"20190708_Megjott_az_uj_50_forintos_erme__ma_mar_on_is_fizethet_vele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4a6bc19-2b99-4a7a-883a-d5bc92143ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de2d92b-70a6-42e5-8bb0-86b63a8618ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Megjott_az_uj_50_forintos_erme__ma_mar_on_is_fizethet_vele","timestamp":"2019. július. 08. 12:05","title":"Megjött az új 50 forintos érme – ma már ön is fizethet vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2f5917-577c-4375-a66c-afcf601a8f0a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az európai pénzügyminisztereknek meg kell találniuk a kompromisszumos jelöltet Christine Lagarde (képünkön) helyére a Nemzetközi Valutaalap (IMF) élén - mondta szombaton Bruno Le Maire francia gazdasági és pénzügyminiszter.","shortLead":"Az európai pénzügyminisztereknek meg kell találniuk a kompromisszumos jelöltet Christine Lagarde (képünkön) helyére...","id":"20190706_Ujabb_jeloltben_kell_megegyezniuk_az_EUban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc2f5917-577c-4375-a66c-afcf601a8f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a29b80-e47f-42f0-807d-34b66011036e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190706_Ujabb_jeloltben_kell_megegyezniuk_az_EUban","timestamp":"2019. július. 06. 18:43","title":"Újabb jelöltben kell megegyezniük az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az emberek pedig megőrülnek érte.","shortLead":"Az emberek pedig megőrülnek érte.","id":"20190707_Kitalalta_az_Amazon_hogy_mi_kell_az_emberek_kertjebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e456ed-86a3-4d5b-9915-d6c8e45e1ac2","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_Kitalalta_az_Amazon_hogy_mi_kell_az_emberek_kertjebe","timestamp":"2019. július. 07. 18:28","title":"Kitalálta az Amazon, hogy mi kell az emberek kertjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf2c560-8117-47ba-9599-5fcafadc473d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 2000-ben elfogadott jogszabály szerint a megtorló ítéletek meghozataluk időpontjától kezdve semmisek, ha azokat rögtönítélő bíróság vagy népbírósági tanács hirdette ki.","shortLead":"Egy 2000-ben elfogadott jogszabály szerint a megtorló ítéletek meghozataluk időpontjától kezdve semmisek, ha azokat...","id":"20190708_Ujabb_1956os_iteleteket_semmisitett_meg_a_Kuria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cf2c560-8117-47ba-9599-5fcafadc473d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f25bdf-894c-4c2e-90ff-684abd7c4674","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Ujabb_1956os_iteleteket_semmisitett_meg_a_Kuria","timestamp":"2019. július. 08. 07:29","title":"Újabb 1956-os ítéleteket semmisített meg a Kúria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b9ae1f1-87fc-4ca1-8f28-5e0df67e8131","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szingapúrnak nagyon nagy szüksége van a homokra, ezzel növeli meg ugyanis területét. A városállam 54 éve lett független, s azóta területe 580 négyzetkilométerről 725-re nőtt, s 2030-ra az ország el kívánja érni a 755 négyzetkilométert. A szomszédok azonban nem adnak el homokot Szingapúrnak. ","shortLead":"Szingapúrnak nagyon nagy szüksége van a homokra, ezzel növeli meg ugyanis területét. A városállam 54 éve lett...","id":"20190707_Szingapur_szomszedjai_nem_adnak_el_homokot_a_varosallamnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b9ae1f1-87fc-4ca1-8f28-5e0df67e8131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a39c1740-0505-4437-96a1-2f981021d215","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_Szingapur_szomszedjai_nem_adnak_el_homokot_a_varosallamnak","timestamp":"2019. július. 07. 11:59","title":"Szingapúr szomszédjai nem adnak el homokot a városállamnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c1acc9f-ad88-4d7b-8f00-2e0acde5501e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy hónappal huszadik születésnapja után meghalt az amerikai Disney csatorna egyik legnépszerűbb csillaga, Cameron Boyce.","shortLead":"Egy hónappal huszadik születésnapja után meghalt az amerikai Disney csatorna egyik legnépszerűbb csillaga, Cameron...","id":"20190707_Huszevesen_halt_meg_a_Disney_uj_sztarja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c1acc9f-ad88-4d7b-8f00-2e0acde5501e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512b60fb-cdce-4fe9-83ce-17764f9f608b","keywords":null,"link":"/kultura/20190707_Huszevesen_halt_meg_a_Disney_uj_sztarja","timestamp":"2019. július. 07. 12:53","title":"Húszévesen halt meg a Disney sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]