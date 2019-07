Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közreadta 2019-es második féléves ellenőrzési tervét az Állami Számvevőszék, hét pártot és alapítványainak gazdálkodását veszik górcső alá, a Fidesz most kimarad a szórásból.\r

\r

","shortLead":"Közreadta 2019-es második féléves ellenőrzési tervét az Állami Számvevőszék, hét pártot és alapítványainak...","id":"20190710_Retteghetnek_az_ellenzeki_partok_az_ASZ_ellenorzi_oket_2019_masodik_feleben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"063eeb55-7441-4dd3-8864-1998896e8139","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Retteghetnek_az_ellenzeki_partok_az_ASZ_ellenorzi_oket_2019_masodik_feleben","timestamp":"2019. július. 10. 13:54","title":"Retteghetnek az ellenzéki pártok, az ÁSZ ellenőrzi őket 2019 második felében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0366fd7-cf93-4ee5-bb43-179165b29ac7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aggasztó hibára bukkant egy kiberbiztonsági szakértő a macOS-re is elérhető Zoom alkalmazásban. A probléma miatt szinte bármelyik Apple-gép webkamerájára idegenek csatlakozhatnak rá.","shortLead":"Aggasztó hibára bukkant egy kiberbiztonsági szakértő a macOS-re is elérhető Zoom alkalmazásban. A probléma miatt szinte...","id":"20190709_zoom_mac_alkalmazas_videochat_videokonferencia_webkamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0366fd7-cf93-4ee5-bb43-179165b29ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20996f3e-dd96-4e1c-915d-b2cf29233a38","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_zoom_mac_alkalmazas_videochat_videokonferencia_webkamera","timestamp":"2019. július. 09. 09:33","title":"Baj van egy MacBookokra is telepíthető alkalmazással, jobb, ha azonnal cselekszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti megyékben több lesz a felhő, másutt viszont több órára kisüt a nap.","shortLead":"A Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti megyékben több lesz a felhő, másutt viszont több órára kisüt a nap.","id":"20190711_idojaras_napos_felhos_zivataros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41ba287-079a-4831-9a85-25d389e8ba6f","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_idojaras_napos_felhos_zivataros","timestamp":"2019. július. 11. 05:15","title":"Nem ma tér vissza a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1e3624-a033-4e22-8d76-a2e364f9c769","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A boltokba hamarosan megérkező új Creator Expert szett több mint ezer alkatrészből áll.","shortLead":"A boltokba hamarosan megérkező új Creator Expert szett több mint ezer alkatrészből áll.","id":"20190710_itt_az_elso_legobol_osszeszerelheto_harleydavidson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b1e3624-a033-4e22-8d76-a2e364f9c769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c8e730-3067-426f-a90a-8146bc5539d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190710_itt_az_elso_legobol_osszeszerelheto_harleydavidson","timestamp":"2019. július. 10. 11:21","title":"Itt az első Legóból összeszerelhető Harley-Davidson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4198d992-88e7-4151-8fea-5ffcb5734e15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy a Samsung a Galaxy A100-as készüléken mutatja majd be először azt a kivitelt, amiről most egy fotó került ki a netre.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy a Samsung a Galaxy A100-as készüléken mutatja majd be először azt a kivitelt, amiről most egy fotó...","id":"20190709_samsung_okostelefon_kijelzo_dizajn_full_screen_2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4198d992-88e7-4151-8fea-5ffcb5734e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ee3f23-652e-473f-a0d5-f82cb3a3048e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_samsung_okostelefon_kijelzo_dizajn_full_screen_2","timestamp":"2019. július. 09. 09:03","title":"Olyan telefont adhat ki a Samsung, amilyet még nem láttunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már nem a kereskedelmi háborúkat, hanem a klímaváltozást tekintik a legnagyobb üzleti kockázatnak a világ legnagyobb cégeinek vezetői. A világgazdaság növekedésébe vetett bizalom általában véve csökkent, az USA-ban viszont nagyot nőtt.","shortLead":"Már nem a kereskedelmi háborúkat, hanem a klímaváltozást tekintik a legnagyobb üzleti kockázatnak a világ legnagyobb...","id":"20190710_A_vilag_legnagyobb_cegeinek_vezetoi_mar_a_klimavaltozastol_tartanak_legjobban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb4f636-8a61-4c41-a3d1-429cf65d1a26","keywords":null,"link":"/kkv/20190710_A_vilag_legnagyobb_cegeinek_vezetoi_mar_a_klimavaltozastol_tartanak_legjobban","timestamp":"2019. július. 10. 12:57","title":"A világ legnagyobb cégeinek vezetői már a klímaváltozástól tartanak legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1510 férőhelyes sportcsarnokot építhet a ZÁÉV és az Épkar Zrt.","shortLead":"1510 férőhelyes sportcsarnokot építhet a ZÁÉV és az Épkar Zrt.","id":"20190709_Kozel_nyolcmilliard_forintert_epulhet_uj_sportcsarnok_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d40c8e-a609-46e0-b6b5-1c7412edf8e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Kozel_nyolcmilliard_forintert_epulhet_uj_sportcsarnok_Budapesten","timestamp":"2019. július. 09. 10:01","title":"Közel nyolcmilliárd forintért épülhet új sportcsarnok Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c9c31b8-8af2-44d0-9a7c-e1dbdc477149","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az utasait minden körülmények között megvédő különleges Audinak még füstgép is található a fedélzetén.","shortLead":"Ennek az utasait minden körülmények között megvédő különleges Audinak még füstgép is található a fedélzetén.","id":"20190710_a_vilag_leggyorsabb_golyoallo_autoja_300_kmhval_kepes_szaguldani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c9c31b8-8af2-44d0-9a7c-e1dbdc477149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4e6991-66aa-4500-82d6-8bc8141032df","keywords":null,"link":"/cegauto/20190710_a_vilag_leggyorsabb_golyoallo_autoja_300_kmhval_kepes_szaguldani","timestamp":"2019. július. 10. 13:21","title":"A világ leggyorsabb golyóálló autója 300+ km/h-val képes száguldani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]