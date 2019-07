Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9486f5e9-f7a5-4db0-893c-788f01e42b88","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Négy újabb ritka ázsiai vadló született július elején az északnyugati-kínai Hszincsiang Ujgur Autonóm területen lévő Tiensani Vadvédelmi Parkban.","shortLead":"Négy újabb ritka ázsiai vadló született július elején az északnyugati-kínai Hszincsiang Ujgur Autonóm területen lévő...","id":"20190711_azsiai_vadlo_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9486f5e9-f7a5-4db0-893c-788f01e42b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dedd66cf-308c-4645-a96a-93754b6abbfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_azsiai_vadlo_kina","timestamp":"2019. július. 11. 14:03","title":"Négy ritka kínai vadló született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890b3f4a-94bb-4310-a0fa-a2fa781e10b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Figyelt, hogy sehol se fizessen 5 ezer forintnál többet, nehogy be kelljen ütnie a PIN kódot.","shortLead":"Figyelt, hogy sehol se fizessen 5 ezer forintnál többet, nehogy be kelljen ütnie a PIN kódot.","id":"20190711_bankkartya_automoso_csalas_pin_kod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=890b3f4a-94bb-4310-a0fa-a2fa781e10b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca39fcda-1a11-4d9b-830f-228cec52f09c","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_bankkartya_automoso_csalas_pin_kod","timestamp":"2019. július. 11. 13:41","title":"Érintős kártyát nyúlt le, vásárolgatni kezdett vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A magyar külügyminiszter elárulta, mik a kormány céljai a kínai-magyar kapcsolatok területén: a Budapest-Belgrád vasútvonal hitelszerződésének mihamarabbi aláírása, új légi járatok indítása, újabb közös egyetemi program indítása, kínai akkreditálású érettségi bevezetése Magyarországon, két kínai bank Magyarországra telepítése.","shortLead":"A magyar külügyminiszter elárulta, mik a kormány céljai a kínai-magyar kapcsolatok területén: a Budapest-Belgrád...","id":"20190712_Szijjarto_Lehetove_kell_tenni_hogy_kinai_erettsegit_is_lehessen_tenni_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8591e216-2d27-4cc3-a23b-5d6c852624c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_Szijjarto_Lehetove_kell_tenni_hogy_kinai_erettsegit_is_lehessen_tenni_Magyarorszagon","timestamp":"2019. július. 12. 11:30","title":"Szijjártó: Lehetővé kell tenni, hogy kínai érettségit is lehessen tenni Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b085c6-bd04-4825-bd6d-fa4eabcc9ff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kitüntették a Hableány-tragédia mentési munkálataiban kiemelkedőt nyújtó búvárokat, de ez aztán belső feszültséget eredményezett a búvárszövetségben.\r

\r

","shortLead":"Kitüntették a Hableány-tragédia mentési munkálataiban kiemelkedőt nyújtó búvárokat, de ez aztán belső feszültséget...","id":"20190711_Buvarok_magyaros_fordulat_a_Hableanytragedia_kitunteteseiben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00b085c6-bd04-4825-bd6d-fa4eabcc9ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7a170c-6628-4a03-ad0f-257f02face23","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Buvarok_magyaros_fordulat_a_Hableanytragedia_kitunteteseiben","timestamp":"2019. július. 11. 17:11","title":"Viszály lett a Hableány-mentésen dolgozó búvárok kitüntetéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Július 11-e a népesedési világnap. Ennek apropóján számolt kicsit a Népességtudományi Kutatóintézet.","shortLead":"Július 11-e a népesedési világnap. Ennek apropóján számolt kicsit a Népességtudományi Kutatóintézet.","id":"20190711_A_legrosszabb_forgatokonyv_szerint_6_millio_magyar_lesz_2070re","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca3ede7-b752-418c-85dd-414f4f7abc42","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_A_legrosszabb_forgatokonyv_szerint_6_millio_magyar_lesz_2070re","timestamp":"2019. július. 11. 09:48","title":"A legrosszabb forgatókönyv szerint 6 millió magyar lesz 2070-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50d9bdd-f42a-432d-9fb3-92a9369981fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint százezer emberen elvégzett kutatás szerint a cukrozott szénsavas és szénsavmentes üdítőitalok már kis fogyasztás esetén is növelhetik a rák kockázatát. A francia kutatók a British Medical Journalban publikálták a tanulmányukat, az állításukat azonban fenntartásokkal kell kezelni. ","shortLead":"Több mint százezer emberen elvégzett kutatás szerint a cukrozott szénsavas és szénsavmentes üdítőitalok már kis...","id":"20190711_a_cukros_uditoitalok_is_rakot_okozhatnak__","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e50d9bdd-f42a-432d-9fb3-92a9369981fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0906415c-3ed3-4035-a5b2-ffe91120f6cd","keywords":null,"link":"/elet/20190711_a_cukros_uditoitalok_is_rakot_okozhatnak__","timestamp":"2019. július. 11. 10:54","title":"Több rákos beteget találtak azok között, akik sok cukros üdítőitalt isznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eadae4d-c1a1-40af-aac2-305e2e13c0b3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A tervek szerint a filmet - a korabeli hangulatot felidézve - fekete-fehér filmszalagra forgatják majd. ","shortLead":"A tervek szerint a filmet - a korabeli hangulatot felidézve - fekete-fehér filmszalagra forgatják majd. ","id":"20190711_Gary_Oldman_David_Fincher_film_Herman_Mankiewicz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4eadae4d-c1a1-40af-aac2-305e2e13c0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a09e54c-7bd2-4775-bc67-7226953c8617","keywords":null,"link":"/kultura/20190711_Gary_Oldman_David_Fincher_film_Herman_Mankiewicz","timestamp":"2019. július. 11. 16:53","title":"Gary Oldmannel készül David Fincher új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9008d01-4aa4-4679-97d9-f8dfcb8a466a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Wizz Air Budapest-London járata is késni fog. ","shortLead":"A Wizz Air Budapest-London járata is késni fog. ","id":"20190710_Leallt_a_londoni_Gatwick_repuloter_budapesti_gep_is_erintett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9008d01-4aa4-4679-97d9-f8dfcb8a466a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737085e1-71ef-4f1f-a8a5-4b6010701d3d","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Leallt_a_londoni_Gatwick_repuloter_budapesti_gep_is_erintett","timestamp":"2019. július. 10. 21:11","title":"Leállt a londoni Gatwick repülőtér, budapesti gép is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]