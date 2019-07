Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d48d82fb-f726-42a6-bbf6-1d846eb0e7e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Begyűjtötte az önkormányzat az e-rollereket az V. kerületben, mire válaszul a cég beszüntette az ottani szolgáltatását.","shortLead":"Begyűjtötte az önkormányzat az e-rollereket az V. kerületben, mire válaszul a cég beszüntette az ottani szolgáltatását.","id":"20190711_Kivonult_a_Lime_a_Belvarosbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d48d82fb-f726-42a6-bbf6-1d846eb0e7e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9f6240-14d0-4d9d-abab-081017073c8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Kivonult_a_Lime_a_Belvarosbol","timestamp":"2019. július. 11. 15:25","title":"Kivonult a Lime a Belvárosból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435280c7-7c74-4825-b24a-60bd78495882","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő és az Európai Szocialisták és Demokraták (S&D) frakciójának tagja közölte, a reggeli frakcióülésen úgy döntöttek, nem támogatják a fideszes jelölteket az Európai Parlament szakbizottságainak alelnöki posztjaira.","shortLead":"Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő és az Európai Szocialisták és Demokraták (S&D) frakciójának tagja közölte, a reggeli...","id":"20190710_Ujabb_gyomros_a_Fidesznek_az_EP_szocdem_frakcioja_sem_tamogatja_a_jeloltjeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=435280c7-7c74-4825-b24a-60bd78495882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a549956-df39-416d-b87f-f8ce0eb645b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Ujabb_gyomros_a_Fidesznek_az_EP_szocdem_frakcioja_sem_tamogatja_a_jeloltjeit","timestamp":"2019. július. 10. 10:24","title":"Újabb gyomros a Fidesznek: az EP szocdem frakciója sem támogatja a jelöltjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2a1f6a-1775-43be-8be2-8c767c1bb3d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Hang munkatársa a helyszínen győződött meg róla, mi a helyzet a táborban: gyomok, gaz, elhagyatott büfé, diákok meg sehol. ","shortLead":"A Magyar Hang munkatársa a helyszínen győződött meg róla, mi a helyzet a táborban: gyomok, gaz, elhagyatott büfé...","id":"20190712_fonyodliget_erzsebet_tabor_alapitvany_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec2a1f6a-1775-43be-8be2-8c767c1bb3d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce8d6a4-8197-432a-98ab-0e5e19f00e8f","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_fonyodliget_erzsebet_tabor_alapitvany_fidesz","timestamp":"2019. július. 12. 09:12","title":"Milliárdok mentek rá, de egy gyerek sincs a fonyódligeti Erzsébet-táborban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b18643b5-f682-4448-86f4-262dcd816375","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Euractiv értesülése szerint esélytelen, hogy megválasszák.","shortLead":"Az Euractiv értesülése szerint esélytelen, hogy megválasszák.","id":"20190712_A_fideszes_Hidveghinek_masodjara_sem_lesz_eselye_hogy_bizottsagi_alelnok_legyen_az_EPben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b18643b5-f682-4448-86f4-262dcd816375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc1b098-f212-405d-98b0-4a8cad02f52c","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_A_fideszes_Hidveghinek_masodjara_sem_lesz_eselye_hogy_bizottsagi_alelnok_legyen_az_EPben","timestamp":"2019. július. 12. 09:00","title":"A fideszes Hidvéghinek másodjára sem lesz esélye, hogy bizottsági alelnök legyen az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b73b82b8-6994-468a-bbb0-3452bc9536f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szlovák államfő azt is cáfolta, hogy Soros György ügynöke lenne. ","shortLead":"A szlovák államfő azt is cáfolta, hogy Soros György ügynöke lenne. ","id":"20190711_Caputova_a_V4eknek_akkor_van_ertelme_ha_megvedik_a_jogallamisagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b73b82b8-6994-468a-bbb0-3452bc9536f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2d4db0-9665-43cf-981e-0825c847f72a","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_Caputova_a_V4eknek_akkor_van_ertelme_ha_megvedik_a_jogallamisagot","timestamp":"2019. július. 11. 16:21","title":"Caputová: a V4-eknek akkor van értelme, ha megvédik a jogállamiságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Diákhitel Központ vezetője szeretné, ha a hallgatók nem eladósodást látnának a diákhitelben, hanem extra támogatási lehetőséget.","shortLead":"A Diákhitel Központ vezetője szeretné, ha a hallgatók nem eladósodást látnának a diákhitelben, hanem extra támogatási...","id":"20190712_Ketmilliard_forintnal_is_tobb_diakhitelt_engedtek_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10f3c80c-110c-4755-bccd-47a66a40bc88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_Ketmilliard_forintnal_is_tobb_diakhitelt_engedtek_el","timestamp":"2019. július. 12. 08:42","title":"Kétmilliárd forintnál is több diákhitelt engedtek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1f6044-25a6-4cfd-b208-f712a496e4e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Testi, lelki, szellemi feltöltődést ígér a 9. Babel Sound Világzenei Fesztivál július 15-21. között Balatonbogláron.","shortLead":"Testi, lelki, szellemi feltöltődést ígér a 9. Babel Sound Világzenei Fesztivál július 15-21. között Balatonbogláron.","id":"20190711_Indul_a_legcsaladiasabb_vilagzenei_fesztival_a_Balatonnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a1f6044-25a6-4cfd-b208-f712a496e4e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3401ce1c-4056-4022-97bf-7b9c0acb8d27","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Indul_a_legcsaladiasabb_vilagzenei_fesztival_a_Balatonnal","timestamp":"2019. július. 11. 10:37","title":"Indul a legcsaládiasabb világzenei fesztivál a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset Lepsénynél történt, a nagykanizsai oldalon.","shortLead":"A baleset Lepsénynél történt, a nagykanizsai oldalon.","id":"20190711_Felborult_egy_kisteherauto_az_M7esen_egy_szakaszon_lezartak_az_utat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3544894-b5a4-4eee-be73-cb777704a5de","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_Felborult_egy_kisteherauto_az_M7esen_egy_szakaszon_lezartak_az_utat","timestamp":"2019. július. 11. 08:17","title":"Felborult egy kisteherautó az M7-esen, egy szakaszon lezárták az utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]