Érzékelhetővé vált az állami ösztönzés a kínai piacon - hangsúlyozta a pekingi statisztikai hivatal szóvivője, és minden bizonnyal erre reagáltak pozitívan a külföldi befektetők. A külkereskedelemben ugyanis nem volt sok köszönet júniusban: mind az export, mind az import visszaesett, vagyis minden tekintetben érződött az amerikai-kínai kereskedelmi háború hatása.



Maradtak a washingtoni szankciók és megmaradt a fenyegetés is: ha Kína nem enged, Trump elrendelheti a büntető vámokat az USA teljes kínai behozatalára. Ez Damoklész kardjaként függ a tárgyalások fölött, melyet Liu Ho miniszterelnök-helyettes újrakezdett Robert Lightizer kereskedelmi főtárgyalóval és Steve Mnuchin pénzügyminiszterrel. Gyors eredményt senki sem vár a tárgyalásoktól, a külkereskedelem tehát végképp megszűnik, mint húzóágazat.



Irány a hazai piac! - ezt a jelszót adta ki Hszi Csinping elnök, amint megkezdődött a kereskedelmi háború az Egyesült Államokkal. A belföldi kereslet élénkítésével akar a pekingi vezetés dinamikus növekedést produkálni. A pekingi tervezők 6-6, 5 százalékkal számoltak, vagyis a második negyedév belül van a terveken, amelyek mind reálisabban arra készítik fel a hazai közvéleményt és a külföldi befektetőket, hogy a szuper gyors növekedés napjainak immár vége. A kínaiak szerencseszáma a nyolcas, ezért sokáig ez számított a növekedés normájának a gazdasági reform idején. A szorgos statisztikusok mindent meg is tettek azért, hogy a vezetők és a közvélemény megkapja, amit akart: a villámgyorsan növekedő gazdaságot, mely kirántja Kínát az évezredes nyomorból. A valóságot csak kevesen ismerik: a teljhatalmú politikai bizottság ezért el is rendelte, hogy át kell vizsgálni Kína egész pénzügyi rendszerét, melynek hitelpiramisai akár bedőléssel is fenyegethetik a gazdaságot. A megbízást Liu Ho miniszterelnök-helyettes kapta, a gazdaság első számú mandarinja, aki doktorátusát a Harvard egyetemen szerezte és Hszi Csinping elnök támogatásával került be a politikai bizottságba. Csakhogy jött Donald Trump a kereskedelmi háborúval, és Liu Ho miniszterelnök helyettesnek másutt akadt dolga.



A kormányzat jüan milliárdokat pumpált bele a gazdaságba



A Tiltott városban, Pekingben annak ellenére döntöttek így, hogy a pénzügyi rendszert maguk sem tudják teljes mértékben átlátni. De mindenképp fenn akarják tartani a növekedés magas szintjét, mert ez a társadalmi béke alapja az 1,4 milliárd lakosú országban.

"Ez a friss kínai statisztika nagy megkönnyebbülés, mert azt mutatja, hogy a kormányzat ösztönző intézkedései megtették a magukét különösen egy olyan a fogyasztás szempontjából gyenge hónapban, mint június - nyilatkozta a Reuters hírügynökségnek Helen Lau, az Argonaut Securities elemzője.

Minek örül az elemző miközben mások kétségbeesnek az alacsony GDP növekedés miatt? Annak, hogy nőtt a kiskereskedelmi forgalom és növekedtek a beruházások is Kínában. Az ipari termelés - ebbe Kínában a bányászatot is beleszámítják - júniusban 6,3 százalékkal nőtt júniusban az egy évvel ezelőttihez képest. Ráadásul a magánszektor hozta a növekedés jórészét: az első félévben 8,3 százalékos növekedést produkált. A bányászatban több mint 22 százalékkal növekedtek a beruházások - ezek főként az állami szektorban. Egyáltalán nem függetlenül attól, hogy a ritka földfémeket Kína fegyverként akarja felhasználni a kereskedelmi háborúban. Hszi Csinping elnök maga is látványos látogatást tett a legnagyobb bányavárosban Csianghszi tartományban.

A kiskereskedelmi forgalom 9,8 százalékkal nőtt, és ezen belül jól alakult az autó- és az ingatlanpiac helyzete. Az elmúlt időszakban gyengélkedő autós piac 17 százalékos növekedést mutatott fel júniusban, az első félévben pedig 6,7 százalékot. Az ingatlanpiac 10,9 százalékkal emelkedett az első félév során.

Mindezzel együtt a pekingi statisztikai hivatal szóvivője nem volt elégedett a beruházások mértékével. Közölte: azzal számolnak, hogy a második félévben is folytatódik a lassulás, melyet csak a kormányzat beavatkozása enyhíthet. A lecke tehát fel van adva Pekingnek. Az Amerika elleni kereskedelmi háborúról Hszi Csinping elnök azt mondta: olyan ez, mint a hosszú menetelés. Ez a kínai kommunisták legendás visszavonulása volt a fejlettebb keleti területekről nyugatra, ahol egy barlangvárosban várták ki az idők jobbra fordulását. Csakhogy akkor még Kína nem volt a világ második számú gazdasági hatalma, mely a nagy pénzügyi válság idején, 2009-ben is gyorsabban növekedett, mint most, amikor csak 6,2 százalékot produkált a GDP a legutolsó negyedévben. A kínai gazdaság dinamikája nagyon fontos tényezője volt a kilábalásnak a globális pénzügyi válságból 2009-ben. A világ most is számít Kínára, melynek vezetői, a politikai bizottság tagjai ezen a héten döntenek a keserédes statisztikai adatok ismeretében a Tiltott városban arról, hogy merre tovább.