[{"available":true,"c_guid":"35ad6373-1517-420f-a950-b655f3cab820","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem igazán szoktunk indiai fejlesztésű társasjátékokról írni, de mivel könnyen lehet, hogy a jövő év társasjátéka lesz a Shasn – amelyen a résztvevők politikai csatározások szereplőivé válhatnak –, és mivel a játékhoz a reklámszpotot Pálfi György rendezte, ezért most kivételt teszünk. ","shortLead":"Nem igazán szoktunk indiai fejlesztésű társasjátékokról írni, de mivel könnyen lehet, hogy a jövő év társasjátéka lesz...","id":"20190716_Politikai_tarsasjatekhoz_forgatott_videoklipet_Palfi_Gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35ad6373-1517-420f-a950-b655f3cab820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8116bba-a066-43d8-a757-5d26aa0774e3","keywords":null,"link":"/kultura/20190716_Politikai_tarsasjatekhoz_forgatott_videoklipet_Palfi_Gyorgy","timestamp":"2019. július. 16. 16:28","title":"Politikai társasjátékhoz forgatott klipet Pálfi György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc2be9f-d568-4ee0-8ac3-97bfbefc9390","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy fenyőerdő kapott lángra, nem tudni, mitől. ","shortLead":"Egy fenyőerdő kapott lángra, nem tudni, mitől. ","id":"20190716_Tobb_mint_tizezer_nyaralo_menekult_erdotuz_miatt_Horvatorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fc2be9f-d568-4ee0-8ac3-97bfbefc9390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d73019-1506-411f-be74-2933b881e2a2","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_Tobb_mint_tizezer_nyaralo_menekult_erdotuz_miatt_Horvatorszagban","timestamp":"2019. július. 16. 12:08","title":"Több mint tízezer nyaraló menekült erdőtűz miatt Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott az E csoport élén négy meccs után. Folytatás szeptemberben, de az egykori kapitány, Dárdai Pál bizakodik Marco Rossi tizenegyében. Dárdai jelenleg csapat nélkül, pihen.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott az E csoport élén négy meccs után. Folytatás szeptemberben, de az egykori kapitány...","id":"20190716_Dardai_Ha_legyozzuk_a_szlovakokat_kijutunk_az_Ebre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247aca64-7e40-4fca-a96f-2561847afa76","keywords":null,"link":"/sport/20190716_Dardai_Ha_legyozzuk_a_szlovakokat_kijutunk_az_Ebre","timestamp":"2019. július. 16. 10:01","title":"Dárdai: Ha legyőzzük a szlovákokat, kijutunk az Eb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906635be-722a-48d6-b582-6d0222c1a3f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A diktatúra banalitása – Marinovich Endre és az állambiztonság” címmel tett közzé tanulmányt Ungváry. Marinovich szerint az a legnagyobb baj az írással, hogy a felületes olvasó számára egy besúgó képe rajzolódik ki belőle.","shortLead":"„A diktatúra banalitása – Marinovich Endre és az állambiztonság” címmel tett közzé tanulmányt Ungváry. Marinovich...","id":"20190715_Valaszolt_Ungvary_Krisztiannak_volt_fonoke_Nem_voltam_ugynok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=906635be-722a-48d6-b582-6d0222c1a3f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68bba1f1-ead5-4a6a-aafb-b0af1d23fba9","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Valaszolt_Ungvary_Krisztiannak_volt_fonoke_Nem_voltam_ugynok","timestamp":"2019. július. 15. 12:37","title":"Válaszolt Ungváry Krisztiánnak volt főnöke: „Nem voltam ügynök”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árát is emeli a Mol Nyrt.","shortLead":"A benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árát is emeli a Mol Nyrt.","id":"20190715_uzemanyag_benzin_gazolaj_aremeles_mol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4260af-224f-448c-a228-14960789ab5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_uzemanyag_benzin_gazolaj_aremeles_mol","timestamp":"2019. július. 15. 21:13","title":"Szerdán is drágulni fog az üzemanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korábban a szovjet időkből származó műholdak ellen emelt szót. ","shortLead":"Korábban a szovjet időkből származó műholdak ellen emelt szót. ","id":"20190715_Hazaarulas_vadjaval_vettek_orizetbe_egy_tudos_Oroszorzsagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20dd8d92-5fab-4633-96c6-6bc18fdbccf3","keywords":null,"link":"/vilag/20190715_Hazaarulas_vadjaval_vettek_orizetbe_egy_tudos_Oroszorzsagban","timestamp":"2019. július. 15. 13:41","title":"Hazaárulás vádjával vettek őrizetbe egy tudóst Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec0e5b1-1d5d-4d26-b3c6-f3dee4e7a22f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy biciklis halott fecskéket talált. A rendőrség kinyomozta, hogy ki vétett ellenük.","shortLead":"Egy biciklis halott fecskéket talált. A rendőrség kinyomozta, hogy ki vétett ellenük.","id":"20190715_Megtalaltak_a_fecskegyilkos_redonyszerelot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cec0e5b1-1d5d-4d26-b3c6-f3dee4e7a22f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b00c52-28ec-4589-8559-b9f275dc0188","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Megtalaltak_a_fecskegyilkos_redonyszerelot","timestamp":"2019. július. 15. 15:56","title":"Megtalálták a fecskegyilkos redőnyszerelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aggódnak. Szerintük egy ilyen drasztikus lépés riasztó precedenst teremtene, aláásva a közös európai értékeket.","shortLead":"Aggódnak. Szerintük egy ilyen drasztikus lépés riasztó precedenst teremtene, aláásva a közös európai értékeket.","id":"20190716_Nemet_osztrak_es_lengyel_rektorok_kerik_vonjak_vissza_az_MTA_megcsonkitasarol_szolo_torvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ae4cce-2594-4e21-8c23-14c7d956fd5e","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Nemet_osztrak_es_lengyel_rektorok_kerik_vonjak_vissza_az_MTA_megcsonkitasarol_szolo_torvenyt","timestamp":"2019. július. 16. 13:49","title":"Német, osztrák és lengyel rektorok kérik, vonják vissza az MTA megcsonkításáról szóló törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]