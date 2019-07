Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7948ce8-b36e-4714-a1fc-a2d6ada072ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jóval kiterjedtebb, szervezettebb a magyarországi korrupció, mint a szomszédos államokban – állítja Bod Péter Ákos, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke.","shortLead":"Jóval kiterjedtebb, szervezettebb a magyarországi korrupció, mint a szomszédos államokban – állítja Bod Péter Ákos...","id":"20190717_Bod_Peter_Akos_A_lappango_lefojtott_elegedetlenseg_egyszer_csak_elobujik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7948ce8-b36e-4714-a1fc-a2d6ada072ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67d74b6-6122-49a6-b9e0-13d799c26db7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Bod_Peter_Akos_A_lappango_lefojtott_elegedetlenseg_egyszer_csak_elobujik","timestamp":"2019. július. 17. 09:53","title":"Bod Péter Ákos: A lappangó, lefojtott elégedetlenség egyszer csak előbújik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa9cdb7-5113-4088-a3bc-2195970c11c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bíró Márk a most zárult parlamenti ülésszakban egyszer sem szólalt fel. És van öt miniszter is, akik szintén némák maradtak. A kormány szerint a minisztereknek nem is ez a dolguk.","shortLead":"Bíró Márk a most zárult parlamenti ülésszakban egyszer sem szólalt fel. És van öt miniszter is, akik szintén némák...","id":"20190716_Egy_fideszes_kepviselo_2010_ota_csak_egyszer_kert_szot__akkor_is_veletlenul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fa9cdb7-5113-4088-a3bc-2195970c11c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ecf3e3-8408-4f96-bdde-dd89805fb779","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Egy_fideszes_kepviselo_2010_ota_csak_egyszer_kert_szot__akkor_is_veletlenul","timestamp":"2019. július. 16. 09:05","title":"Egy fideszes képviselő 2010 óta csak egyszer kért szót – akkor is véletlenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7868a0fc-f8c0-4b56-97ba-fdf5d3dfef72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szél Bernadett független képviselő szerette volna megtudni, milyen szakmai megfontolások alapján döntött úgy a kormány, hogy leszavazza az uniós klímavállalást. Hát, nem jutott előrébb.","shortLead":"Szél Bernadett független képviselő szerette volna megtudni, milyen szakmai megfontolások alapján döntött úgy a kormány...","id":"20190715_klimasemlegesseg_europai_unio_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_orban_viktor_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7868a0fc-f8c0-4b56-97ba-fdf5d3dfef72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff963fdc-2137-4e28-9cca-0101f9c37eda","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_klimasemlegesseg_europai_unio_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_orban_viktor_fidesz","timestamp":"2019. július. 15. 13:33","title":"Nem lehet belenézni az anyagokba, amik alapján Orbánék leszavazták a klímasemlegességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2affed-1bf1-4872-baef-90de0110ea84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester szerint az esős tavasz miatt csúsztak a munkával, és legkésőbb jövő héten elkészülnek.","shortLead":"A polgármester szerint az esős tavasz miatt csúsztak a munkával, és legkésőbb jövő héten elkészülnek.","id":"20190715_Itt_a_foszezon_de_a_fonyodi_strand_tovabbra_is_fel_van_turva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd2affed-1bf1-4872-baef-90de0110ea84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcb1ff4-31b1-4d30-9018-d4e16df184b6","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Itt_a_foszezon_de_a_fonyodi_strand_tovabbra_is_fel_van_turva","timestamp":"2019. július. 15. 19:55","title":"Itt a főszezon, de a fonyódi strand továbbra is fel van túrva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec17263c-d376-445b-9747-5601dfcd9237","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még nincs vége az őrületnek.","shortLead":"Még nincs vége az őrületnek.","id":"20190716_Versenymotorral_is_megcsinaltak_a_kupak_kihivast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec17263c-d376-445b-9747-5601dfcd9237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3abfb53e-32ca-4d88-84f2-c618eb5d4e90","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_Versenymotorral_is_megcsinaltak_a_kupak_kihivast","timestamp":"2019. július. 16. 17:12","title":"Versenymotorral is megcsinálták a kupak-kihívást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c5c809-26f3-4aa0-a214-03af57c59c43","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöki posztjának várományosa hétfőn bejelentette, hogy július 17-én lemond német védelmi miniszteri posztjáról.","shortLead":"Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöki posztjának várományosa hétfőn bejelentette, hogy július 17-én lemond...","id":"20190715_ursula_von_der_leyen_nemet_vedelmi_miniszter_lemondas_europai_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09c5c809-26f3-4aa0-a214-03af57c59c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6beb9a1f-38cb-4587-9f94-d9007a753b9a","keywords":null,"link":"/vilag/20190715_ursula_von_der_leyen_nemet_vedelmi_miniszter_lemondas_europai_bizottsag","timestamp":"2019. július. 15. 17:10","title":"Lemond a miniszterségről Von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai képviselőház Donald Trump rasszistának minősített, négy demokrata párti képviselőnőt támadó Twitter-bejegyzéseit elítélő határozatot fogadott el kedden este.","shortLead":"Az amerikai képviselőház Donald Trump rasszistának minősített, négy demokrata párti képviselőnőt támadó...","id":"20190717_Az_amerikai_kepviselohaz_megszavazta_hogy_Trump_rasszista_megjegyzeseket_tett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094d9130-e5e7-4263-ac93-06db1165cd83","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Az_amerikai_kepviselohaz_megszavazta_hogy_Trump_rasszista_megjegyzeseket_tett","timestamp":"2019. július. 17. 05:13","title":"Az amerikai képviselőház szerint Trump tweetjei rasszisták voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8448bd-8743-4e33-9480-c85cf678ede9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma már hihetetlennek tűnik, de ha belegondolunk, volt idő, amikor fogalmunk sem volt, hogy Naprendszerünkön kívül is vannak bolygók. Ezek felfedezésének állít emléket egy hangulatos videó.","shortLead":"Ma már hihetetlennek tűnik, de ha belegondolunk, volt idő, amikor fogalmunk sem volt, hogy Naprendszerünkön kívül is...","id":"20190716_nasa_exobolygo_naprendszeren_kivuli_bolygo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a8448bd-8743-4e33-9480-c85cf678ede9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4031a74-5dda-4c49-9ffc-2dcf0a59ab37","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_nasa_exobolygo_naprendszeren_kivuli_bolygo","timestamp":"2019. július. 16. 09:03","title":"Kiadott egy videót a NASA – 4000 bolygó van rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]