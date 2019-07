Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5d0c0f5-fcdc-45c1-84ae-6c60282721ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ki akart kerülni egy torlódást, nem érdekelte, hogy mindkét irányból lezárt szakaszra hajtott. Most emelt ellene vádat a magyar ügyészség.","shortLead":"Ki akart kerülni egy torlódást, nem érdekelte, hogy mindkét irányból lezárt szakaszra hajtott. Most emelt ellene vádat...","id":"20190724_130cal_ment_a_magyar_autos_a_lezart_autopalyan_amig_egy_hidnak_nem_hajtott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5d0c0f5-fcdc-45c1-84ae-6c60282721ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f7b8bb-bec7-4b19-8a24-aa2e4bb704c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_130cal_ment_a_magyar_autos_a_lezart_autopalyan_amig_egy_hidnak_nem_hajtott","timestamp":"2019. július. 24. 14:22","title":"130-cal ment a magyar autós a lezárt autópályán, amíg egy hídnak nem hajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dfaa04d-f910-4167-aa38-65f95161a1ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ungár megelégelte, hogy az ápolási díjjal kapcsolatban nem kap meg bizonyos adatokat. ","shortLead":"Ungár megelégelte, hogy az ápolási díjjal kapcsolatban nem kap meg bizonyos adatokat. ","id":"20190723_Beperli_az_Emmit_Ungar_Peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dfaa04d-f910-4167-aa38-65f95161a1ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06433626-2c1f-443c-82e9-d80e1f95840d","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Beperli_az_Emmit_Ungar_Peter","timestamp":"2019. július. 23. 20:17","title":"Beperli az Emmit Ungár Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328622ac-fc26-4104-a805-3bf453b261ba","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Ellopott szovjet vadászgép, ejtőernyős próbababa, kipukkadt kutatóléggömb – vagy mégis földönkívüliek és ufók lehettek a szigorúan őrzött bázison? Jó kérdés, de még aki hisz a repülő csészealjakban, az sem lesz okosabb a titkos amerikai támaszpont megrohamozásától.","shortLead":"Ellopott szovjet vadászgép, ejtőernyős próbababa, kipukkadt kutatóléggömb – vagy mégis földönkívüliek és ufók lehettek...","id":"20190723_area_51_es_korzet_cia_ufo_roswell_foldonkivuliek_titkos_bazis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=328622ac-fc26-4104-a805-3bf453b261ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209f6d72-2b93-4df1-8ac2-c14133f3de0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_area_51_es_korzet_cia_ufo_roswell_foldonkivuliek_titkos_bazis","timestamp":"2019. július. 23. 06:30","title":"Mit rejthet a szupertitkos 51-es körzet, amit szeptemberben terveznek lerohanni kétmillióan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6bdd227-ddd2-4af2-805e-882f48819915","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Közigazgatási államtitkár lesz Raisz Anikó, aki szerint hazánkban szabad a sajtó, virágzik a civil társadalom és a demokrácia.","shortLead":"Közigazgatási államtitkár lesz Raisz Anikó, aki szerint hazánkban szabad a sajtó, virágzik a civil társadalom és...","id":"20190722_A_kormany_vedelmezoje_iranyithatja_az_Igazsagugyi_Miniszterium_apparatusat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6bdd227-ddd2-4af2-805e-882f48819915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2364d0-cb4b-4ac1-903a-ab71c8ddb434","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_A_kormany_vedelmezoje_iranyithatja_az_Igazsagugyi_Miniszterium_apparatusat","timestamp":"2019. július. 22. 19:40","title":"A kormány védelmezője irányíthatja az Igazságügyi Minisztérium apparátusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671bafa4-6e3d-4509-b9aa-9c23dc64923c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A The Testaments szeptember 10-én jelenik meg. ","shortLead":"A The Testaments szeptember 10-én jelenik meg. ","id":"20190724_A_szolgalolany_meseje_folytatas_Margaret_Atwood_Booker_dij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=671bafa4-6e3d-4509-b9aa-9c23dc64923c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c653e2a-8f1d-4e00-b929-2626a62aa281","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_A_szolgalolany_meseje_folytatas_Margaret_Atwood_Booker_dij","timestamp":"2019. július. 24. 15:03","title":"A szolgálólány meséjének folytatása is bekerült az idei Booker-díj jelöltjei közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A júniusihoz hasonló hőhullám érheti el ezekben a napokban Európa nyugati részét. Eközben Amerika több államát már most olyan kánikula sújtja, amit megfelelő védekezéssel sem könnyű átvészelni. ","shortLead":"A júniusihoz hasonló hőhullám érheti el ezekben a napokban Európa nyugati részét. Eközben Amerika több államát már most...","id":"20190723_hohullam_hoseg_europa_egyesult_allamok_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0758c5-9ee1-4bc7-8ec8-75dd78caabac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_hohullam_hoseg_europa_egyesult_allamok_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2019. július. 23. 14:03","title":"Földi pokol lesz a csütörtök Európa több országában egy újabb erős hőhullám miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Embertelen szokásnak vetnek véget - magyarázta a kormányzó.","shortLead":"Embertelen szokásnak vetnek véget - magyarázta a kormányzó.","id":"20190723_Mostantol_torveny_vedi_New_York_macskait_szabadon_karmolhatjak_a_butorokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3135df14-49b0-4705-b81b-38cb91e3bc5b","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Mostantol_torveny_vedi_New_York_macskait_szabadon_karmolhatjak_a_butorokat","timestamp":"2019. július. 23. 05:40","title":"Mostantól törvény védi New York macskáit, szabadon karmolhatják a bútorokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e455135-68d1-4f50-b9c7-10236060b02a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal Görögországból kelt szárnyra egy pletyka, ami a Galaxy Note10 kijelzőjét érinti.","shortLead":"Ezúttal Görögországból kelt szárnyra egy pletyka, ami a Galaxy Note10 kijelzőjét érinti.","id":"20190723_samsung_galaxy_note10_note10_plus_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e455135-68d1-4f50-b9c7-10236060b02a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20d78a1-782c-452f-8f87-38c4cdf509cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_samsung_galaxy_note10_note10_plus_okostelefon","timestamp":"2019. július. 23. 10:33","title":"Újabb információ szivárgott ki a Galaxy Note10-ről, ezúttal a kijelzőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]