Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Washington Post szerint a Huawei Észak-Koreának is dolgozott, a cég közleményben cáfol.","shortLead":"A The Washington Post szerint a Huawei Észak-Koreának is dolgozott, a cég közleményben cáfol.","id":"20190722_eszak_korea_huawei_koryolink","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58e637e-2c1a-4fb9-b6a6-7afedef8ed47","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_eszak_korea_huawei_koryolink","timestamp":"2019. július. 22. 19:36","title":"Reagált a Huawei az Észak-Koreával kapcsolatos hírekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47c16f8-6270-49fb-a167-acba4d796d97","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Melyik vállalkozásnak van a legnagyobb árbevétele? És melyiknek a legtöbb nyeresége? És a legtöbb dolgozója? Minden kiderül az e heti HVG összefoglalójából.","shortLead":"Melyik vállalkozásnak van a legnagyobb árbevétele? És melyiknek a legtöbb nyeresége? És a legtöbb dolgozója? Minden...","id":"20190724_Ime_a_magyarorszagi_cegek_toplistaja__vannak_bizony_meglepetesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a47c16f8-6270-49fb-a167-acba4d796d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443bd500-4b33-46db-9461-24ee012df0c5","keywords":null,"link":"/kkv/20190724_Ime_a_magyarorszagi_cegek_toplistaja__vannak_bizony_meglepetesek","timestamp":"2019. július. 24. 11:40","title":"Íme a magyarországi cégek toplistája – vannak bizony meglepetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e9c645-6b0f-4a53-b59b-495804667fe7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az utolsó farmerját rituálisan elégette, azóta pedig saját szabóságot is alapított.","shortLead":"Az utolsó farmerját rituálisan elégette, azóta pedig saját szabóságot is alapított.","id":"20190724_Egy_angol_srac_tul_unalmasnak_tartotta_a_mai_divatot_ezert_19_szazadi_szerelesre_valtott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30e9c645-6b0f-4a53-b59b-495804667fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358c60cf-ee3c-4128-b920-c1c8706b4c0a","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_Egy_angol_srac_tul_unalmasnak_tartotta_a_mai_divatot_ezert_19_szazadi_szerelesre_valtott","timestamp":"2019. július. 24. 12:50","title":"Egy angol srác túl unalmasnak tartotta a mai divatot, ezért 19. századi szerelésre váltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f89003-0ec2-4050-bb63-72c0322732c3","c_author":"T. R.","category":"sport","description":"Két magyar is döntőt úszott 200 méter pillangón: Milák Kristóf és Kenderesi Tamás. Milák hatalmasat úszott.","shortLead":"Két magyar is döntőt úszott 200 méter pillangón: Milák Kristóf és Kenderesi Tamás. Milák hatalmasat úszott.","id":"20190724_Vilagcsuccsal_vilagbajnok_Milak_Kristrof","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16f89003-0ec2-4050-bb63-72c0322732c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9250b1-50a2-43c6-a46b-ab16ca67e591","keywords":null,"link":"/sport/20190724_Vilagcsuccsal_vilagbajnok_Milak_Kristrof","timestamp":"2019. július. 24. 13:54","title":"Óriási világcsúccsal világbajnok Milák Kristóf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c115b6a-aa0e-4087-87c5-fee026a1dbee","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A hetedik idővel kvalifikált.","shortLead":"A hetedik idővel kvalifikált.","id":"20190724_Vizes_vb_dontobe_jutott_100_meter_gyorson_Nemeth_Nandor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c115b6a-aa0e-4087-87c5-fee026a1dbee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209abeea-9f5f-4895-a761-e4fda53fe61b","keywords":null,"link":"/sport/20190724_Vizes_vb_dontobe_jutott_100_meter_gyorson_Nemeth_Nandor","timestamp":"2019. július. 24. 13:42","title":"Vizes vb: döntőbe jutott 100 méter gyorson Németh Nándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3259d6-c788-47ea-b5d5-79618efdc398","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Annak tűnhet, valójában azonban nem kegyetlen bosszú vagy baráti szívatás eredménye, hogy post-itekkel ragasztottak össze egy Mazdát a Ráday utcában.","shortLead":"Annak tűnhet, valójában azonban nem kegyetlen bosszú vagy baráti szívatás eredménye, hogy post-itekkel ragasztottak...","id":"20190724_post_it_cetli_ragasztas_auto_budapest_raday_utca_szuletesnapi_ajandek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c3259d6-c788-47ea-b5d5-79618efdc398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0e22e8-f603-4269-a794-7b427b2dff42","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_post_it_cetli_ragasztas_auto_budapest_raday_utca_szuletesnapi_ajandek","timestamp":"2019. július. 24. 10:20","title":"Szülinapi ajándékként 3000 színes cetlivel borítottak be egy egész autót Budapesten – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa8ec35-ac0e-40b5-ba23-5818964d7e3e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök apjának üzletága, a bányászat és az oligarchák építőipari cégei a fő nyertesei a kormány vaskos intézkedéscsomagjának, amely amúgy valós problémákra keres válaszokat. ","shortLead":"A miniszterelnök apjának üzletága, a bányászat és az oligarchák építőipari cégei a fő nyertesei a kormány vaskos...","id":"20190724_kavicsbanyaszat_ner_orban_gyozo_palkovics_jogszabaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faa8ec35-ac0e-40b5-ba23-5818964d7e3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45fc3492-85e6-4c56-aa42-48ec110f2234","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_kavicsbanyaszat_ner_orban_gyozo_palkovics_jogszabaly","timestamp":"2019. július. 24. 11:06","title":"Intézkedéscsomag a kormánytól – megint az Orbán család és a NER járhat jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbaa6c6e-e99a-4b27-bd44-bbb870b5f9d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan sokkal könnyebb lesz nyomon követni Androidon is a Bluetooth-fülhallgatók töltöttségi szintjét. De más újdonságok is érkeznek majd a Fast Pair nevű sztenderdhez.","shortLead":"Hamarosan sokkal könnyebb lesz nyomon követni Androidon is a Bluetooth-fülhallgatók töltöttségi szintjét. De más...","id":"20190724_google_bluetooth_fulhallgato_android_fast_pair","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbaa6c6e-e99a-4b27-bd44-bbb870b5f9d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058d997a-ac53-46d6-b390-66eecd0df472","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_google_bluetooth_fulhallgato_android_fast_pair","timestamp":"2019. július. 24. 10:33","title":"Ügyes új funkció kerül az Androidba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]