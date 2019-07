Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6179a664-5221-430a-a81a-c4c4d104d218","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Boris Johnson adókedvezményekről is beszélt, és ismét kijelentette: Nagy-Britannia október 31-én elhagyja az EU-t.","shortLead":"Boris Johnson adókedvezményekről is beszélt, és ismét kijelentette: Nagy-Britannia október 31-én elhagyja az EU-t.","id":"20190727_A_Brexittel_tobb_penz_jut_oktatasra_kozlekedesre_rendfenntartasra_az_uj_brit_miniszterelnok_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6179a664-5221-430a-a81a-c4c4d104d218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd413133-5a52-4326-afc4-0211c050bf3d","keywords":null,"link":"/vilag/20190727_A_Brexittel_tobb_penz_jut_oktatasra_kozlekedesre_rendfenntartasra_az_uj_brit_miniszterelnok_szerint","timestamp":"2019. július. 27. 16:45","title":"A Brexittel több pénz jut oktatásra, közlekedésre, rendfenntartásra az új brit miniszterelnök szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdb7752-8d79-4aca-8227-2d566e271d46","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Budapesti Békéltető Testület a frissen felvett egyetemisták számára foglalta össze az albérletekkel kapcsolatos tudnivalókat, de bárki más is hasznát veheti a tanácsoknak, aki lakást bérelne.","shortLead":"A Budapesti Békéltető Testület a frissen felvett egyetemisták számára foglalta össze az albérletekkel kapcsolatos...","id":"20190726_Kilenc_pont_amire_mindenkinek_erdemes_figyelnie_amikor_alberletet_vesz_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcdb7752-8d79-4aca-8227-2d566e271d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d919ba55-ae4b-4c06-b606-4510014bf1ec","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190726_Kilenc_pont_amire_mindenkinek_erdemes_figyelnie_amikor_alberletet_vesz_ki","timestamp":"2019. július. 26. 11:30","title":"Kilenc pont, amire mindenkinek érdemes figyelnie, amikor albérletet vesz ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778bd0e3-9bc5-4a15-ab07-61cf32f9de80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legalább 2-3 millió évvel korábban becsapódott meteor végtermékei lehetnek azok a parányi üveggyöngyök, melyeket ősi kagylók belsejében találtak Floridában. A felfedezés óriási jelentőségű.","shortLead":"Legalább 2-3 millió évvel korábban becsapódott meteor végtermékei lehetnek azok a parányi üveggyöngyök, melyeket ősi...","id":"20190726_mikrotektitak_fosszilia_osi_kagylok_meteor_aszteroida_becsapodas_florida","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=778bd0e3-9bc5-4a15-ab07-61cf32f9de80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a1d6839-4d87-46a2-9146-6b1c07912e97","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_mikrotektitak_fosszilia_osi_kagylok_meteor_aszteroida_becsapodas_florida","timestamp":"2019. július. 26. 11:03","title":"Fotók: furcsa üveggolyók kerültek elő Floridában, 2-3 millió éves meteorit nyomai lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027e1193-1329-464d-a3dd-0207a48fd0c8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"2017-ben, Budapesten 2 ezüst- és két bronzérmet nyert a világbajnokságon.","shortLead":"2017-ben, Budapesten 2 ezüst- és két bronzérmet nyert a világbajnokságon.","id":"20190727_Fennakadt_egy_ausztral_uszo_a_doppingteszten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=027e1193-1329-464d-a3dd-0207a48fd0c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86b7fc4-c9b4-4e6c-928e-e1bbecb9c46c","keywords":null,"link":"/sport/20190727_Fennakadt_egy_ausztral_uszo_a_doppingteszten","timestamp":"2019. július. 27. 15:30","title":"Fennakadt egy ausztrál úszó a doppingteszten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Két konkrét eseten mutatja be a Microsoft Magyarország által az USA-ban aláírt vallomás, hogyan bundáztak meg állami beszerzéseket, játszottak össze állami tisztviselőkkel. A magyar ügyészség egyszer már gyanú hiányában visszautasított egy feljelentést. Most azt ígérik, megkérdezik az amerikai kollégákat, van-e releváns, kiadható információjuk.","shortLead":"Két konkrét eseten mutatja be a Microsoft Magyarország által az USA-ban aláírt vallomás, hogyan bundáztak meg állami...","id":"20190726_microsoft_korrupcio_orban_usa_igazsagugyi_miniszterium_legfobb_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade6264b-9345-4429-a7e5-7374020aa8c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190726_microsoft_korrupcio_orban_usa_igazsagugyi_miniszterium_legfobb_ugyeszseg","timestamp":"2019. július. 26. 06:30","title":"Orbán Viktorra is utalnak a Microsoft korrupciót beismerő vallomásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De bizonyítottak kötélhúzásban, tollaslabdában is az Országos Ügyészségi Sporttalálkozón, ügyészeink sportpályán is kiemelkedő állóképességgel és koncentrációval vannak megáldva. \r

\r

","shortLead":"De bizonyítottak kötélhúzásban, tollaslabdában is az Országos Ügyészségi Sporttalálkozón, ügyészeink sportpályán is...","id":"20190726_Ugyeszeink_karaokeban_is_kiemelkedoek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eed8da0-63a3-4103-86b5-103b2bd6227c","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Ugyeszeink_karaokeban_is_kiemelkedoek","timestamp":"2019. július. 26. 14:01","title":"Ügyészeink karaokeban is kiemelkedőek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33396eac-b21f-4327-b659-89b7b5738b25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kerékpárosok országában elegük lett a videón is látható jelenetekből. Még akkor is, ha ezeket a képsorokat már a törvény beiktatása után vette fel valaki.","shortLead":"A kerékpárosok országában elegük lett a videón is látható jelenetekből. Még akkor is, ha ezeket a képsorokat már...","id":"20190727_Hollandiaban_tilos_biciklin_mobilozni_pont_ilyesmi_miatt__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33396eac-b21f-4327-b659-89b7b5738b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0011c76d-322d-4dd3-8393-c12acb394446","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Hollandiaban_tilos_biciklin_mobilozni_pont_ilyesmi_miatt__video","timestamp":"2019. július. 27. 09:44","title":"Hollandiában már tilos biciklin mobilozni. Ezt a videót látva ez nem is csoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec72dcc6-761b-4f51-83e9-b07cf46e1d9d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olaszok sima győzelemmel nyertek a kvangdzsui olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, miután a szombati döntőben magabiztos teljesítménnyel, 10-5-re legyőzték a spanyol együttest.","shortLead":"Az olaszok sima győzelemmel nyertek a kvangdzsui olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, miután a szombati döntőben...","id":"20190727_Az_olasz_ferfi_vizilabdavalogatotte_lett_az_aranyerem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec72dcc6-761b-4f51-83e9-b07cf46e1d9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8200a371-4106-4606-8b27-8052cbe60dba","keywords":null,"link":"/sport/20190727_Az_olasz_ferfi_vizilabdavalogatotte_lett_az_aranyerem","timestamp":"2019. július. 27. 13:20","title":"Az olasz pólósoké az arany - magabiztos játékkal történelmet írtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]