[{"available":true,"c_guid":"e08e3798-9e83-4b55-8d40-65d705f12878","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi és a nő ellen orgazdaság miatt is vádat emeltek. ","shortLead":"A férfi és a nő ellen orgazdaság miatt is vádat emeltek. ","id":"20190801_Kabitoszer_hatasa_alatt_gepkocsival_mentek_autot_lopni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e08e3798-9e83-4b55-8d40-65d705f12878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83eaab32-a272-4f54-b0fc-45f4ca29a76d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190801_Kabitoszer_hatasa_alatt_gepkocsival_mentek_autot_lopni","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:05","title":"Kábítószer hatása alatt gépkocsival mentek autót lopni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba69524f-3837-472a-bf51-407e88422083","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint augusztus 7-től lesz elérhető a Samsung Galaxy Tab S6, amiből kétféle változat is érkezik.","shortLead":"A tervek szerint augusztus 7-től lesz elérhető a Samsung Galaxy Tab S6, amiből kétféle változat is érkezik.","id":"20190731_samsung_galaxy_tab_s6_tablagep_specifikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba69524f-3837-472a-bf51-407e88422083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0a7a38-3ed2-4f86-a8bd-9d458b2f6260","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_samsung_galaxy_tab_s6_tablagep_specifikacio","timestamp":"2019. július. 31. 17:03","title":"Dupla kamerával és kijelző alá tett ujjlenyomat-olvasóval villant meg a Samsung új táblagépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8fefdc3-3e2e-40be-a283-ef51ef2248c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két amerikai aktivista-művész ötlete. Videó.","shortLead":"Két amerikai aktivista-művész ötlete. Videó.","id":"20190730_Merleghintakat_szereltek_az_amerikaimexikoi_hatarkeritesre_hogy_egyutt_jatszhassanak_a_gyerekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8fefdc3-3e2e-40be-a283-ef51ef2248c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81eaf113-a2d2-471c-87d8-306481d7120e","keywords":null,"link":"/elet/20190730_Merleghintakat_szereltek_az_amerikaimexikoi_hatarkeritesre_hogy_egyutt_jatszhassanak_a_gyerekek","timestamp":"2019. július. 30. 15:19","title":"Mérleghintákat szereltek az amerikai-mexikói határkerítésre, hogy együtt játszhassanak a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984cf06e-4322-4a4b-b226-f22af483dc78","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Gazdasági válság jön Orbán Viktor szerint, méghozzá nagy, és Nyugatról gyűrűzik be, bár a valóban meglévő kockázatokat nem nevezte nevükön, csak a német zöldpártot említette. A miniszterelnök Tusványoson a nyugati gazdaságokat ekézte, a magyart magasztalta, de a számok alapján nem bontotta ki az igazság minden részletét.","shortLead":"Gazdasági válság jön Orbán Viktor szerint, méghozzá nagy, és Nyugatról gyűrűzik be, bár a valóban meglévő kockázatokat...","id":"20190730_ov_tusvanyos_gazdasagi_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=984cf06e-4322-4a4b-b226-f22af483dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5b9218-a879-49f6-95fc-51cad10f9929","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_ov_tusvanyos_gazdasagi_valsag","timestamp":"2019. július. 30. 20:00","title":"Orbán Viktor már elkezdte felkészíteni a táborát az ínséges időkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf4abe0-8a37-4af9-bbfb-3b96a7520863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban értesülés szintjén írtunk erről, Palkovics László most megerősítette a dolgot.","shortLead":"Korábban értesülés szintjén írtunk erről, Palkovics László most megerősítette a dolgot.","id":"20190801_Tenyleg_Maroth_Miklos_fogja_vezetni_az_MTArol_levalasztott_kutatohalozatokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cf4abe0-8a37-4af9-bbfb-3b96a7520863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bbb81f-cb21-45de-be77-9b2d61c1c1f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Tenyleg_Maroth_Miklos_fogja_vezetni_az_MTArol_levalasztott_kutatohalozatokat","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:35","title":"Tényleg Maróth Miklós fogja vezetni az MTA-ról leválasztott kutatóhálózatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pesti belvárosban az akár 10 százalékos emelkedés sem lehetetlen.","shortLead":"A pesti belvárosban az akár 10 százalékos emelkedés sem lehetetlen.","id":"20190731_Van_feljebb_meg_dragabbak_lesznek_a_lakasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b598e398-c52c-478c-b013-09ce4aff899c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Van_feljebb_meg_dragabbak_lesznek_a_lakasok","timestamp":"2019. július. 31. 07:27","title":"Van feljebb: még drágábbak lesznek a lakások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Hiába indítottak eljárást Magyarországgal szemben, azóta is éheztetik a menekülteket a határon. Most történt a tizenhetedik ilyen eset, két ember két napig nem kapott enni.","shortLead":"Hiába indítottak eljárást Magyarországgal szemben, azóta is éheztetik a menekülteket a határon. Most történt...","id":"20190731_Most_ket_menekultet_eheztettek_a_magyar_hataron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0d4117-3202-4fbb-bf47-2d61ed211fcf","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Most_ket_menekultet_eheztettek_a_magyar_hataron","timestamp":"2019. július. 31. 12:21","title":"Most két menekültet éheztettek a magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c43c2f0-6077-4fb5-b5c1-32147152ddd3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Építettek strandröplabdapályát és szabadtéri kondiparkot is a strandra. ","shortLead":"Építettek strandröplabdapályát és szabadtéri kondiparkot is a strandra. ","id":"20190730_Kesz_a_verocei_strand_Retvari_rogton_ki_is_probalta_az_okospadot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c43c2f0-6077-4fb5-b5c1-32147152ddd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a32e81-aee7-453d-abf0-80b5a5a77db1","keywords":null,"link":"/elet/20190730_Kesz_a_verocei_strand_Retvari_rogton_ki_is_probalta_az_okospadot","timestamp":"2019. július. 30. 19:10","title":"Kész a verőcei strand, Rétvári rögtön ki is próbálta az okospadot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]