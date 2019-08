Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","id":"20190731_Az_MSZP_az_EUhoz_fordul_a_Magyarorszagon_lerakott_szennyviziszap_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad2f3993-b8ea-499b-af44-1b60397f1699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4314ddeb-487c-4ef4-9e9b-7ca0569fb201","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Az_MSZP_az_EUhoz_fordul_a_Magyarorszagon_lerakott_szennyviziszap_miatt","timestamp":"2019. július. 31. 17:48","title":"Az MSZP az EU-hoz fordul a Magyarországon lerakott szennyvíziszap miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c4b3d7-24f2-4c53-84fc-a2ca033a684d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190801_A_KDNP_felhivja_hivei_figyelmet_a_muanyagmentes_juliusra__augusztus_1jen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8c4b3d7-24f2-4c53-84fc-a2ca033a684d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"869ca908-e371-4b6c-8d18-b2b2a22a486a","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_A_KDNP_felhivja_hivei_figyelmet_a_muanyagmentes_juliusra__augusztus_1jen","timestamp":"2019. augusztus. 01. 20:47","title":"A KDNP felhívja hívei figyelmét a műanyagmentes júliusra - augusztus 1-jén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyos alkalmazások szeretnek többet megtudni a használójukról. Hasonló dolgot fedeztek fel a Netflixnél is, itt azonban egész másról van szó.","shortLead":"Bizonyos alkalmazások szeretnek többet megtudni a használójukról. Hasonló dolgot fedeztek fel a Netflixnél is, itt...","id":"20190801_netflix_fizikai_mozgas_kovetese_sorozatok_filmek_nezese_online_mobilrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78aedb9d-2701-4d2b-abba-f80e7018d480","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_netflix_fizikai_mozgas_kovetese_sorozatok_filmek_nezese_online_mobilrol","timestamp":"2019. augusztus. 01. 16:03","title":"Erről tudott? A Netflix követi a felhasználók fizikai mozgását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7868a0fc-f8c0-4b56-97ba-fdf5d3dfef72","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A szélsőjobboldali és a populista jobboldali narratívában kétpólusú háború folyik: védik a keresztény értékeket, az iszlamizációval szemben, valamint védik a hagyományos értékeket a liberálisok ellen. A Fidesz ráadásul kizártnak tartja a muszlim menekültek társadalmi integrációját, sőt, arra sem lát esélyt, hogy lehetséges a muszlimok és a keresztények békés egymás mellett élése.","shortLead":"A szélsőjobboldali és a populista jobboldali narratívában kétpólusú háború folyik: védik a keresztény értékeket...","id":"20190801_muszlimellenes_populizmus_political_capital","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7868a0fc-f8c0-4b56-97ba-fdf5d3dfef72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea48f38-58a5-49f2-82b4-2d9fc2e4466f","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_muszlimellenes_populizmus_political_capital","timestamp":"2019. augusztus. 01. 14:30","title":"Magyarországra köszöntött a muszlimellenes populizmus kora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91069584-226e-4b52-ba83-8bdc37008db9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ronald Reagan egykori elnök – akkor még kaliforniai kormányzóként – egy telefonbeszélgetésben majmoknak nevezte az afrikai országok ENSZ-diplomatáit, akik nem támogattak az USA álláspontját.","shortLead":"Ronald Reagan egykori elnök – akkor még kaliforniai kormányzóként – egy telefonbeszélgetésben majmoknak nevezte...","id":"20190731_Reagan_lemajmozta_az_afrikai_ENSZdiplomatakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91069584-226e-4b52-ba83-8bdc37008db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3817dcd-61b1-44c3-9893-cf1c8a0fa6e7","keywords":null,"link":"/vilag/20190731_Reagan_lemajmozta_az_afrikai_ENSZdiplomatakat","timestamp":"2019. július. 31. 19:56","title":"Reagan lemajmozta az afrikai ENSZ-diplomatákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]