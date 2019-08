Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdbdf338-3849-4916-8197-8046cca9093e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Menetrend szerinti busz ragadt bele az árokba. ","shortLead":"Menetrend szerinti busz ragadt bele az árokba. ","id":"20190813_Belesuppedt_a_hodmezovasarhelyi_tramtrain_arkaba_egy_busz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdbdf338-3849-4916-8197-8046cca9093e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d1f992-d712-43cc-861c-91feb517177f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_Belesuppedt_a_hodmezovasarhelyi_tramtrain_arkaba_egy_busz","timestamp":"2019. augusztus. 13. 21:03","title":"Belesüppedt a hódmezővásárhelyi tramtrain árkába egy busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07168bc5-165d-4ccb-8737-9b25cea6b8d3","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az X generációsok és a baby boomerek ma még a munkaerőpiac meghatározó szeletét adják, ezért ezek a generációk külön figyelmet igényelnek – mutat rá Steigervald Krisztián generációkutató.","shortLead":"Az X generációsok és a baby boomerek ma még a munkaerőpiac meghatározó szeletét adják, ezért ezek a generációk külön...","id":"20190815_A_matek_nem_csal_ezert_lehet_veszelyes_fiatalitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07168bc5-165d-4ccb-8737-9b25cea6b8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8c229d-6ef9-41a9-907c-f34341b92501","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190815_A_matek_nem_csal_ezert_lehet_veszelyes_fiatalitas","timestamp":"2019. augusztus. 15. 14:15","title":"A matek nem csal: ezért veszélyes a nyakló nélküli fiatalítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a35025b0-8a8e-4220-9850-8e906015e99c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár így menne minden hazai egészségügyben: tíz napja kezdett tárgyalásba egy klímaforgalmazóval az ország gyerekkórházait szülői ágyakkal magánemberként ellátó Orosvári Zsolt, hogy ne sínylődjenek 35 fokos kórtermekben a beteg gyerekek, kedden már be is szerelték az első légkondicionálókat a budapesti Bethesda kórházba, és hamarosan további vidéki kórházak kapnak majd hűtőberendezéseket - ingyen. ","shortLead":"Bár így menne minden hazai egészségügyben: tíz napja kezdett tárgyalásba egy klímaforgalmazóval az ország...","id":"20190813_Tiz_nap_alatt_szerezett_klimat_a_gyerekkorhazba_a_szuloi_agyak_gondjat_is_megoldo_apuka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a35025b0-8a8e-4220-9850-8e906015e99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327bdb53-a95a-4644-9ecc-8aa62c808ab4","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Tiz_nap_alatt_szerezett_klimat_a_gyerekkorhazba_a_szuloi_agyak_gondjat_is_megoldo_apuka","timestamp":"2019. augusztus. 13. 17:26","title":"Tíz nap alatt szerzett klímát a gyerekkórházba a szülői ágyak gondját is megoldó apuka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5180697-5740-4729-add1-cedd6813d00f","c_author":"Riba István","category":"hetilap","description":"Évről évre kísérletet tesz Orbán Viktor arra, hogy ideológiai keretet adjon az alkotmányos jogállam lerombolásának. A Nyugat-ellenesség a magyar politika legrosszabb hagyományait követi.","shortLead":"Évről évre kísérletet tesz Orbán Viktor arra, hogy ideológiai keretet adjon az alkotmányos jogállam lerombolásának...","id":"201933__illiberalizmus__kereszteny_szabadsag__mintakovetes__a_kezemet_nezzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5180697-5740-4729-add1-cedd6813d00f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b87c55e-565a-4924-986b-22339428b539","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.33/201933__illiberalizmus__kereszteny_szabadsag__mintakovetes__a_kezemet_nezzek","timestamp":"2019. augusztus. 14. 00:00","title":"A kezemet nézzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"066daf67-6687-40d2-9220-cb3a5f627ca0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szülővárosa, Hajdúszoboszló polgármestere szeretne lenni Holoda Attila, az Orbán-kormány egykori energiaügyi helyettes-államtitkára, akit ebben a teljes ellenzéki összefogás támogat.","shortLead":"Szülővárosa, Hajdúszoboszló polgármestere szeretne lenni Holoda Attila, az Orbán-kormány egykori energiaügyi...","id":"20190814_Az_Orbankormany_helyettes_allamtitkarabol_ellenzeki_polgarmesterjelolt_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=066daf67-6687-40d2-9220-cb3a5f627ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9ba9aa-9092-4d7c-afd1-2efc00d7b9c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Az_Orbankormany_helyettes_allamtitkarabol_ellenzeki_polgarmesterjelolt_lett","timestamp":"2019. augusztus. 14. 18:02","title":"Orbánék helyettes államtitkára volt, most ellenzéki polgármesterjelölt lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A San Franciscó-i opera lemondta a koncertjét, a Los Angeles-i opera külső tanácsadókat kér fel a sztár elleni vádak kivizsgálására\r

","shortLead":"A San Franciscó-i opera lemondta a koncertjét, a Los Angeles-i opera külső tanácsadókat kér fel a sztár elleni vádak...","id":"20190814_Nehany_opera_mar_szabadulna_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Placido_Domingotol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da7ddc3-6b51-4a05-bb71-11f9dea576cb","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Nehany_opera_mar_szabadulna_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Placido_Domingotol","timestamp":"2019. augusztus. 14. 07:42","title":"Néhány opera már szabadulna a szexuális zaklatással vádolt Plácido Domingótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Noha Mark Zuckerberg sokáig határozottan tagadta, végül beigazolódott, a Facebook tényleg belehallgatott a beszélgetésekbe. Az évek óta fennálló gyanúnak több jele is volt, ám az oldal mindig elérte, hogy felhasználóit megtartsa. De vajon most is sikerül?","shortLead":"Noha Mark Zuckerberg sokáig határozottan tagadta, végül beigazolódott, a Facebook tényleg belehallgatott...","id":"20190815_facebook_hallgatozas_lehallgatas_fiok_torlese_mark_zuckerberg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6911a0d7-d6d3-479b-aeba-6494889d8142","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_facebook_hallgatozas_lehallgatas_fiok_torlese_mark_zuckerberg","timestamp":"2019. augusztus. 15. 09:03","title":"Most lett csak igazán fontos, hogy átgondolja, törli-e magát a Facebookról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75125edb-6af7-4bb0-a1bf-368135494c8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elunta az MSZP az \"ellenzéki dagonyázást\", régi-új polgármesterjelölttel rukkoltak elő. A közös jelölt szerint ezzel a Fidesz malmára hajtják a vizet.","shortLead":"Elunta az MSZP az \"ellenzéki dagonyázást\", régi-új polgármesterjelölttel rukkoltak elő. A közös jelölt szerint ezzel...","id":"20190814_Bekesben_szakad_az_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75125edb-6af7-4bb0-a1bf-368135494c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ddacc1-6b7f-4fb8-818b-eac5b583a97f","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Bekesben_szakad_az_ellenzek","timestamp":"2019. augusztus. 14. 14:05","title":"Orosházán borította az ellenzéki összefogást az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]