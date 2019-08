Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14bc2df0-fd25-4607-8785-2a239e2c7a67","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az ötszörös olimpiai bajnok elismerte, hogy elmulasztották a rajt előtti mérlegelést.","shortLead":"Az ötszörös olimpiai bajnok elismerte, hogy elmulasztották a rajt előtti mérlegelést.","id":"20190823_Kozak_Danuta_Hiba_csuszott_a_rendszerunkbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14bc2df0-fd25-4607-8785-2a239e2c7a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4501e487-97cd-4676-abce-e712a7ba4c6d","keywords":null,"link":"/sport/20190823_Kozak_Danuta_Hiba_csuszott_a_rendszerunkbe","timestamp":"2019. augusztus. 23. 12:42","title":"Kozák Danuta: Hiba csúszott a rendszerünkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5af987-e5d3-4a3b-a322-43fcd5b03898","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen nappal az önkormányzati választások hivatalos kampánystartja előtt Szekszárdon is bejelentették az ellenzék közös polgármesterjelöltjét. Bomba Gábor fiát két éve üldözi az igazgatónő bosszúja, amiért hitleres videókkal gúnyolódott tanárain.","shortLead":"Egyetlen nappal az önkormányzati választások hivatalos kampánystartja előtt Szekszárdon is bejelentették az ellenzék...","id":"20190823_Ellenzeki_polgarmesterjelolt_lett_az_apa_akinek_a_fiat_egy_hitleres_parodiavideo_miatt_hurcoltak_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba5af987-e5d3-4a3b-a322-43fcd5b03898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"801bd854-cc78-4cee-96c1-f352617c90de","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Ellenzeki_polgarmesterjelolt_lett_az_apa_akinek_a_fiat_egy_hitleres_parodiavideo_miatt_hurcoltak_meg","timestamp":"2019. augusztus. 23. 12:40","title":"Ellenzéki polgármesterjelölt lett az apa, akinek a fiát egy hitleres paródiavideó miatt hurcolták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7367e246-a705-4074-803e-d5c3924f90f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy szlovák portál azt írja, azoknak a mobiltelefonját vizsgálják, akik közvetlenül kommunikáltak Marián Kočner vállalkozóval.","shortLead":"Egy szlovák portál azt írja, azoknak a mobiltelefonját vizsgálják, akik közvetlenül kommunikáltak Marián Kočner...","id":"20190823_Kuciakgyilkossag_Egy_allamtitkar_es_tobb_biro_telefonjat_is_lefoglaltak_Szlovakiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7367e246-a705-4074-803e-d5c3924f90f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1237adc8-3694-4b47-b872-2a7151357681","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_Kuciakgyilkossag_Egy_allamtitkar_es_tobb_biro_telefonjat_is_lefoglaltak_Szlovakiaban","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:55","title":"Kuciak-gyilkosság: egy államtitkár és több bíró telefonját is lefoglalták Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14bc2df0-fd25-4607-8785-2a239e2c7a67","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A döntés szerint a magyar csapat most a szegedi vébén ebben a számban nem tud olimpiai kvótát szerezni.\r

