Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A teljes korábbi elit leváltásával és saját embereinek a kinevezésével igyekszik a hatalmát megszilárdítani Volodimir Zelenszkij ukrán államfő.","shortLead":"A teljes korábbi elit leváltásával és saját embereinek a kinevezésével igyekszik a hatalmát megszilárdítani Volodimir...","id":"201934__nagy_hatalmu_ukran_elnok__oligarchak__magyar_szeparatistak__szinhazi_vilag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc1f93f-0870-4431-8ebe-d618347c784e","keywords":null,"link":"/vilag/201934__nagy_hatalmu_ukran_elnok__oligarchak__magyar_szeparatistak__szinhazi_vilag","timestamp":"2019. augusztus. 25. 09:00","title":"Nagyon megerősödött a komikusból lett ukrán elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12bb6ff4-b304-4587-8057-c47163187978","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Marad, ahol eddig is volt a Malév IL-18-as gépe: a ferihegyi repülőmúzeum területén, csak épp új tulajdonoshoz kerül

","shortLead":"Marad, ahol eddig is volt a Malév IL-18-as gépe: a ferihegyi repülőmúzeum területén, csak épp új tulajdonoshoz kerül

","id":"20190825_Nem_lett_ocskavas_a_legendas_Malevgep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12bb6ff4-b304-4587-8057-c47163187978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ebd770-7c73-4b1a-89ce-7c599ae9e0d7","keywords":null,"link":"/kultura/20190825_Nem_lett_ocskavas_a_legendas_Malevgep","timestamp":"2019. augusztus. 25. 21:48","title":"Nem lett ócskavas a legendás Malév-gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf43a4f-b12c-4a4a-ab66-8c433d03284e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétfőn 28-34 fok várható.","shortLead":"Hétfőn 28-34 fok várható.","id":"20190825_Marad_a_jo_ido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bf43a4f-b12c-4a4a-ab66-8c433d03284e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b1bfbf-d276-478c-804b-7a3465a0092b","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Marad_a_jo_ido","timestamp":"2019. augusztus. 25. 17:43","title":"Marad a jó idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a314915-876c-4cc1-9789-f402644deb49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főleg Pest megyében nagy a gond a bölcsődei férőhelyekkel.","shortLead":"Főleg Pest megyében nagy a gond a bölcsődei férőhelyekkel.","id":"20190826_Feleves_varolista_is_lehet_a_bolcsodekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a314915-876c-4cc1-9789-f402644deb49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bdd21e2-ab65-4b50-9a6a-58c1d0d45b80","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Feleves_varolista_is_lehet_a_bolcsodekben","timestamp":"2019. augusztus. 26. 20:27","title":"Féléves várólista is lehet a bölcsődékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"399b7523-74fd-456a-93f1-53bd1135d787","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalos forrásból derült ki, mikor mutatkozik be a világnak a Huawei újabb Kirin lapkakészlete, amelyen már az 5G modemnek is sikerült helyet szorítani.","shortLead":"Hivatalos forrásból derült ki, mikor mutatkozik be a világnak a Huawei újabb Kirin lapkakészlete, amelyen már az 5G...","id":"20190826_huawei_hisilicon_kirin_990_chip_ifa_2019_berlin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=399b7523-74fd-456a-93f1-53bd1135d787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f76781-04e4-4fb3-b2f9-13a97386f657","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_huawei_hisilicon_kirin_990_chip_ifa_2019_berlin","timestamp":"2019. augusztus. 26. 15:03","title":"Ettől az apró chiptől lesznek még gyorsabbak a Huawei új telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b8810ff-6bc3-47f8-aa3e-035da2389407","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kenus Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső az 500 méteren szerzett ezüst után egy órával 200 méteren is második lett a szegedi kajak-kenu világbajnokságon. A legrövidebb távon Balaska Márk és Apagyi Levente kajakos duója bronzérmet szerzett.","shortLead":"A kenus Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső az 500 méteren szerzett ezüst után egy órával 200 méteren is második...","id":"20190825_Kajakkenuvb_ujabb_magyar_ermek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b8810ff-6bc3-47f8-aa3e-035da2389407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e44aaa7-aa19-434e-b341-e21ef0e83b71","keywords":null,"link":"/sport/20190825_Kajakkenuvb_ujabb_magyar_ermek","timestamp":"2019. augusztus. 25. 13:15","title":"Kajak-kenu-vb: újabb magyar érmek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ökológiai katasztrófa megmozgatta a magyar tűzoltókat is.","shortLead":"Az ökológiai katasztrófa megmozgatta a magyar tűzoltókat is.","id":"20190826_Magyar_tuzoltok_is_mennenek_oltani_az_amazoniai_erdotuzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c93f4e-fded-42af-99c7-0754cf9b56d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Magyar_tuzoltok_is_mennenek_oltani_az_amazoniai_erdotuzet","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:19","title":"Magyar tűzoltók is mennének oltani az amazóniai erdőtüzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132bb5b7-8f93-42cd-b77a-064dd9b0c008","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kisebb radír méretének felel meg, de így is nagyon értékes az a gyémántdarab, amelyre Arkansasban bukkant rá egy nő. Miközben egy YouTube-videót nézett arról, hogyan kell drágakövet keresni.","shortLead":"Egy kisebb radír méretének felel meg, de így is nagyon értékes az a gyémántdarab, amelyre Arkansasban bukkant rá...","id":"20190826_youtube_video_sarga_gyemant_dragako","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=132bb5b7-8f93-42cd-b77a-064dd9b0c008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42c3eaf5-3676-448c-bb9d-576f08f257bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_youtube_video_sarga_gyemant_dragako","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:03","title":"Megnézte a YouTube-on, hogy kell gyémántot keresni – aztán talált egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]