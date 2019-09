Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c796446d-314b-4b62-afc6-5abc4ad71cbd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptember 20-án jön az Elefánt zenekar új, EL című albuma, amelynek beharangozó klipje, az Ég veled! a hvg.hu-n látható először.","shortLead":"Szeptember 20-án jön az Elefánt zenekar új, EL című albuma, amelynek beharangozó klipje, az Ég veled! a hvg.hu-n...","id":"20190902_Menekules_a_semmibe__Elefantklippremier","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c796446d-314b-4b62-afc6-5abc4ad71cbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af13701-e0ff-43ab-8a1b-b29e8f4559cd","keywords":null,"link":"/kultura/20190902_Menekules_a_semmibe__Elefantklippremier","timestamp":"2019. szeptember. 02. 18:00","title":"Menekülés a semmibe – Elefánt-klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca6422f-5347-43f2-be3a-10ae6088a717","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyolcvan éve, 1939. szeptember 1-jén tört ki a második világháború, az emberiség történetének eddigi legpusztítóbb fegyveres konfliktusa.","shortLead":"Nyolcvan éve, 1939. szeptember 1-jén tört ki a második világháború, az emberiség történetének eddigi legpusztítóbb...","id":"20190901_Alruhas_nemetek_besetaltak_egy_radioba_es_kirobbantottak_a_masodik_vilaghaborut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eca6422f-5347-43f2-be3a-10ae6088a717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac3610e-ac80-4fb2-8ee7-957465143326","keywords":null,"link":"/vilag/20190901_Alruhas_nemetek_besetaltak_egy_radioba_es_kirobbantottak_a_masodik_vilaghaborut","timestamp":"2019. szeptember. 01. 10:29","title":"Álruhás németek besétáltak egy rádióba, és kirobbantották a második világháborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c1a0d9-184f-4a0e-8db8-13aec40ba73d","c_author":"Csatlós Hanna – Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A reality műfaj mára olyan tág kategória lett, hogy értelmetlen lenne azt állítani: a valóságshow-knak leáldozott. A szexre viszont már nem feltétlenül vevők a nézők. ","shortLead":"A reality műfaj mára olyan tág kategória lett, hogy értelmetlen lenne azt állítani: a valóságshow-knak leáldozott...","id":"20190902_valosagshow_love_island_tv_valo_vilag_big_brother","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23c1a0d9-184f-4a0e-8db8-13aec40ba73d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc061168-5239-4937-ad50-0fb4a830258f","keywords":null,"link":"/elet/20190902_valosagshow_love_island_tv_valo_vilag_big_brother","timestamp":"2019. szeptember. 02. 17:20","title":"Narcisztikus celebjelöltek jövő nélkül – mit eszünk még mindig a valóságshow-kon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace01c84-795e-47c3-b9bb-eb9000111106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összegyúrná a budapesti egyetemeket, a minta a University of London. Korábban is volt erről szó, még a Figyelő is írt róla, de aztán semmi nem lett belőle. Most talán igen.","shortLead":"Összegyúrná a budapesti egyetemeket, a minta a University of London. Korábban is volt erről szó, még a Figyelő is írt...","id":"20190902_orban_viktor_palkovics_laszlo_felsoktatas_budapest_university","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ace01c84-795e-47c3-b9bb-eb9000111106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb59a95-7fd4-494d-9605-2fde1c89ab9f","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_orban_viktor_palkovics_laszlo_felsoktatas_budapest_university","timestamp":"2019. szeptember. 02. 09:21","title":"Előkerült Orbán egyik régi nagy terve, amihez Palkovics is kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Ady Endre téri épület negyedik emeletén vették észre a füstöt. ","shortLead":"Az Ady Endre téri épület negyedik emeletén vették észre a füstöt. ","id":"20190902_Tuzoltok_menekitettek_ki_egy_szombathelyi_kollegium_lakoit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac42f58e-2934-4a2d-9a25-461462ddfa22","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Tuzoltok_menekitettek_ki_egy_szombathelyi_kollegium_lakoit","timestamp":"2019. szeptember. 02. 21:59","title":"Tűzoltók menekítették ki egy szombathelyi kollégium lakóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ideig szünetel a vonatközlekedés a vasútvonalon, pótlóbuszok járnak.","shortLead":"Egy ideig szünetel a vonatközlekedés a vasútvonalon, pótlóbuszok járnak.","id":"20190902_Halalra_gazolt_egy_embert_a_vonat_Sarvaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716732c8-31be-4fff-83c3-7cd3350be61c","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Halalra_gazolt_egy_embert_a_vonat_Sarvaron","timestamp":"2019. szeptember. 02. 20:22","title":"Halálra gázolt egy embert a vonat Sárváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú vasárnap tűnt el. ","shortLead":"A fiú vasárnap tűnt el. ","id":"20190902_Eltunt_egy_12_eves_kisfiu_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9037ac61-31e5-477c-aa9f-b3eec9859cdd","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Eltunt_egy_12_eves_kisfiu_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 02. 12:08","title":"Eltűnt egy 12 éves kisfiú Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10794a73-5861-47c3-a366-1275d07f56b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ne feledd, ők ott lesznek\" - írta az ellenzéki jelölteket támogató Szolnoki Többség a Facebookon egy olyan képhez, amelyen a jelenlegi polgármester több roma férfivel szerepel.

","shortLead":"\"Ne feledd, ők ott lesznek\" - írta az ellenzéki jelölteket támogató Szolnoki Többség a Facebookon egy olyan képhez...","id":"20190901_kis_grofo_szalay_ferenc_polgarmester_szolnok_onkormanyzati_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10794a73-5861-47c3-a366-1275d07f56b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56319399-8a15-4957-869f-2c59a3ce7f5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_kis_grofo_szalay_ferenc_polgarmester_szolnok_onkormanyzati_kampany","timestamp":"2019. szeptember. 01. 21:08","title":"Kis Grófo fotóját használja elrettentésül a szolnoki ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]