[{"available":true,"c_guid":"92cfce7f-4bde-4a22-93e6-07cd0b9c7093","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megállókat kihagyva száguldott egy vezető nélküli metrószerelvény a francia fővárosban kedd este.","shortLead":"Megállókat kihagyva száguldott egy vezető nélküli metrószerelvény a francia fővárosban kedd este.","id":"20190918_elszabadult_metro_parizs_panik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92cfce7f-4bde-4a22-93e6-07cd0b9c7093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090d1127-2054-447f-86d4-6ea8a2835bf9","keywords":null,"link":"/vilag/20190918_elszabadult_metro_parizs_panik","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:57","title":"Elszabadult egy metrószerelvény Párizsban, pánikoltak az utasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f67ad9f0-e7c0-491b-ba09-86d5a4aa35db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypártot júliusban 32, augusztusban 34 százalék támogatta, most szeptemberben 35 százalék, a többiek stagnálnak. ","shortLead":"A kormánypártot júliusban 32, augusztusban 34 százalék támogatta, most szeptemberben 35 százalék, a többiek stagnálnak. ","id":"20190920_Zavecz_Egyedul_a_Fidesz_tamogatottsaga_nott_szeptemberben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f67ad9f0-e7c0-491b-ba09-86d5a4aa35db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dceff383-5f25-4662-8de8-67f94c97cb11","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Zavecz_Egyedul_a_Fidesz_tamogatottsaga_nott_szeptemberben","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:11","title":"Závecz: Csak a Fidesz támogatottsága nőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adba1ee1-3b90-4996-8543-fabb3c6f9cf9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az ingatlanozás után követeléskezelésbe is belevág egy ifjú NER-lovag, a hátteret a Matolcsy-család biztosította. ","shortLead":"Az ingatlanozás után követeléskezelésbe is belevág egy ifjú NER-lovag, a hátteret a Matolcsy-család biztosította. ","id":"201938_safe_box_hungary_penzugy_azifjabb_matolcsy_koreiben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adba1ee1-3b90-4996-8543-fabb3c6f9cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae68a32-5dd7-4991-91c0-dbc84f9406b6","keywords":null,"link":"/360/201938_safe_box_hungary_penzugy_azifjabb_matolcsy_koreiben","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:45","title":"Pénzügyi vonalon mozgolódnak ifjabb Matolcsy köreiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szoftvermérnökként dolgozott a cégnél az a férfi, aki csütörtökön, a közösségi oldal irodájában vetett véget az életének.","shortLead":"Szoftvermérnökként dolgozott a cégnél az a férfi, aki csütörtökön, a közösségi oldal irodájában vetett véget...","id":"20190920_facebook_alkalmazott_halaleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b815105b-acec-4fe9-ac4d-bd67e884588b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_facebook_alkalmazott_halaleset","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:31","title":"Öngyilkos lett egy alkalmazott a Facebook főhadiszállásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1505d760-3583-4d8f-a3e2-9a6a40f1df9f","c_author":"","category":"360","description":"Okozhat-e gazdasági válságot a szaúdi olajfinomítók elleni dróntámadás? Hogyan csapódik le Magyarországon a Szaúd-Arábia, Irán és az Egyesült Államok között kialakult feszültség? Rövid videóban elmagyarázzuk.","shortLead":"Okozhat-e gazdasági válságot a szaúdi olajfinomítók elleni dróntámadás? Hogyan csapódik le Magyarországon...","id":"20190920_Ket_perc_alatt_kepbe_hozzuk_a_szaudi_drontamadasrol_es_az_olajvalsagrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1505d760-3583-4d8f-a3e2-9a6a40f1df9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49a27f1-e31b-4128-8d40-ee8a2d716c44","keywords":null,"link":"/360/20190920_Ket_perc_alatt_kepbe_hozzuk_a_szaudi_drontamadasrol_es_az_olajvalsagrol","timestamp":"2019. szeptember. 20. 12:00","title":"Videó: Két perc alatt képbe hozzuk a szaúdi dróntámadásról és az olajválságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5dca71-9deb-4224-827d-a43a21b12d6c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni külügy azt állította, hogy Mike Pompeo amerikai külügyminiszter próbálja lassítani a vízumok kiadását az iráni küldöttség számára.","shortLead":"Az iráni külügy azt állította, hogy Mike Pompeo amerikai külügyminiszter próbálja lassítani a vízumok kiadását az iráni...","id":"20190919_Amerikai_vizumot_kapott_az_irani_elnok_es_a_kulugyminiszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f5dca71-9deb-4224-827d-a43a21b12d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd10fd1-2ba9-404a-9976-c12db422e6c3","keywords":null,"link":"/vilag/20190919_Amerikai_vizumot_kapott_az_irani_elnok_es_a_kulugyminiszter","timestamp":"2019. szeptember. 19. 21:09","title":"Amerikai vízumot kapott az iráni elnök és a külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b9b255-ca76-40c9-ba6d-918a3714a649","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pénzbírságot kapott a Dinamo.","shortLead":"Pénzbírságot kapott a Dinamo.","id":"20190919_Magyarellenes_szolamok_miatt_megbuntettek_a_bukaresti_focicsapatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8b9b255-ca76-40c9-ba6d-918a3714a649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296876c4-4681-4f32-a511-64f6adb41774","keywords":null,"link":"/sport/20190919_Magyarellenes_szolamok_miatt_megbuntettek_a_bukaresti_focicsapatot","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:11","title":"Magyarellenes szólamok miatt büntették a bukaresti focicsapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8187107-7c93-4ef7-8569-8198ce01d371","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár az ellenzéki szavazóknál kevesebben gondolják úgy, hogy az ember tehet róla.","shortLead":"Bár az ellenzéki szavazóknál kevesebben gondolják úgy, hogy az ember tehet róla.","id":"20190919_A_Fidesz_szavazoi_szerint_a_kormanynak_joval_tobbet_kell_tennie_a_klimavaltozas_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8187107-7c93-4ef7-8569-8198ce01d371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e411449-e14e-4882-af6f-54c86bc1e673","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_A_Fidesz_szavazoi_szerint_a_kormanynak_joval_tobbet_kell_tennie_a_klimavaltozas_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 19. 15:22","title":"A Fidesz szavazói szerint a kormánynak jóval többet kell tennie a klímaváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]