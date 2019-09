A brit miniszterelnök szerint a deal és a no deal is elképzelhető forgatókönyv.

Boris Johnson brit miniszterelnök szerint jó esély van arra, hogy London megállapodásra jusson a Brexitről az Európai Unióval, de a "kapitulációs törvény" gyengíti a brit kormány tárgyalási pozícióit. Johnson rendszeresen ezzel a kifejezéssel illeti azt az ellenzéki kezdeményezésre elfogadott törvényt, amely megtiltja a megállapodás nélküli kilépést az EU-ból és előírja, hogy ha október 19-ig nincs megállapodás a Brexitről, a miniszterelnöknek kezdeményeznie kell az EU-nál az október 31-én esedékes Brexit elhalasztását három hónappal.

Johnson, aki vasárnap, a kormányzó Konzervatív Párt éves kongresszusának nyitónapján nyilatkozott a BBC televízió politikai magazinműsorában, a törvényre utalva kijelentette: ha Brüsszelnek az a sejtése támad, hogy reális esély van az Egyesült Királyság benntartására az EU-ban, az megfosztja a brit kormányt tárgyalási mozgásterének jelentős részétől. Johnson egyértelmű igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a törvény ellenére továbbra is lehetséges-e a megállapodás nélküli Brexit október 31-én. Azt is megerősítette, hogy nem viszi vissza a parlament elé a Theresa May által benyújtott, háromszor elutasított Brexit-megállapodást, azt viszont cáfolta, hogy lemondana tiltakozásul azért, hogy a kilépés halasztását kellene kérnie az EU-tól.

A BBC arról a sajtóértesülésről is kérdezte a brit miniszterelnököt, hogy próbálta-e rávenni egyes uniós tagországok vezetőit egy esetleges hosszabbítás elleni vétóra az Európai Tanácsban (a halasztást mind a 27 tagnak jóvá kell hagynia). Johnson cáfolta ezt az értesülést.

Egy esetleges választással kapcsolatban arról beszélt, hogy nem tervez szövetséget a Nigel Farage vezette Brexit-párttal.