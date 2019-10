Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afe153a9-1ebd-4935-b7a1-2c2a39041bd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt EP-képviselő lehetne Budapest brüsszeli irodájának vezetője. ","shortLead":"A volt EP-képviselő lehetne Budapest brüsszeli irodájának vezetője. ","id":"20191004_javor_benedek_karacsony_gergely_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afe153a9-1ebd-4935-b7a1-2c2a39041bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d79ac43-9152-43df-87d7-b323e093449b","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_javor_benedek_karacsony_gergely_kampany","timestamp":"2019. október. 04. 19:19","title":"Brüsszelben adna munkát Jávor Benedeknek Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista országgyűlési képviselő az ellenzéki jelöltet lejárató szórólap miatt ment be, az alpolgármester szerint viszont betört. ","shortLead":"A szocialista országgyűlési képviselő az ellenzéki jelöltet lejárató szórólap miatt ment be, az alpolgármester szerint...","id":"20191004_Rendor_Bangone_Borbely_Ildiko_csepel_Fidesziroda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9b3b22-b107-40e0-961c-e42b4f382934","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_Rendor_Bangone_Borbely_Ildiko_csepel_Fidesziroda","timestamp":"2019. október. 04. 21:11","title":"Rendőrt hívtak Bangóné Borbély Ildikóra a csepeli Fidesz-irodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbdff1f0-0ca2-49af-9a49-9b662c8aa51a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vasárnap kevesebb lesz az eső, de 16 foknál nem lesz magasabb","shortLead":"Vasárnap kevesebb lesz az eső, de 16 foknál nem lesz magasabb","id":"20191005_Esos_huvos_lesz_az_egesz_hetvege_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbdff1f0-0ca2-49af-9a49-9b662c8aa51a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ad6f85-8608-4544-95c1-1c79bba19dc6","keywords":null,"link":"/itthon/20191005_Esos_huvos_lesz_az_egesz_hetvege_","timestamp":"2019. október. 05. 14:33","title":"Esős, hűvös lesz az egész hétvége ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump engedélyezte számukra a csatlakozást az ESTA-programhoz. ","shortLead":"Donald Trump engedélyezte számukra a csatlakozást az ESTA-programhoz. ","id":"20191004_lengyelorszag__vizum_ESTA_Egyesult_Alamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274b5820-7eed-4f75-8a2a-271004e36911","keywords":null,"link":"/vilag/20191004_lengyelorszag__vizum_ESTA_Egyesult_Alamok","timestamp":"2019. október. 04. 19:31","title":"A lengyelek is vízum nélkül utazhatnak az Egyesült Államokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy volt a boldogság, amikor elénekelte a Happy Birthday-t.","shortLead":"Nagy volt a boldogság, amikor elénekelte a Happy Birthday-t.","id":"20191005_Dwayne_Johnson_szemelyesen_koszontotte_fel_a_100_eves_rajongojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c97d2224-2841-445f-839a-26b15ad460db","keywords":null,"link":"/elet/20191005_Dwayne_Johnson_szemelyesen_koszontotte_fel_a_100_eves_rajongojat","timestamp":"2019. október. 05. 08:11","title":"Dwayne Johnson személyesen köszöntötte fel a 100 éves rajongóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3e0f05-c982-4712-81ce-2d3586cfa534","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár kampányidőszakban aligha tervezett hétvégére pihenést a Fidesz győri kampánycsapata, az online marketinggel foglalkozó tagok péntek délután váratlan pluszfeladatokkal szembesültek a Facebookon: vagy nekik kell aktívan fellépniük, vagy egy furcsa technikai hibát kell kezelniük.","shortLead":"Bár kampányidőszakban aligha tervezett hétvégére pihenést a Fidesz győri kampánycsapata, az online marketinggel...","id":"20191004_borkai_zsolt_facebook_oldal_hozzaszolas_eltunt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba3e0f05-c982-4712-81ce-2d3586cfa534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dec3c44-b951-4167-ad66-ad0257c5ba01","keywords":null,"link":"/tudomany/20191004_borkai_zsolt_facebook_oldal_hozzaszolas_eltunt","timestamp":"2019. október. 04. 19:03","title":"No komment: kámforrá vált egy hozzászólás Borkai Zsolt Facebook-oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A józsefvárosi ellenzék közös polgármester-jelöltje még nem látta a nyomozást megszüntető határozatot, így egyelőre azt sem tudták eldönteni, mi legyen a következő lépés. ","shortLead":"A józsefvárosi ellenzék közös polgármester-jelöltje még nem látta a nyomozást megszüntető határozatot, így egyelőre azt...","id":"20191003_Piko_Andras_Szemelyes_bocsanatkerest_varunk_Kocsis_Matetol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a065671c-0b36-4348-8083-62ac34d8bddb","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Piko_Andras_Szemelyes_bocsanatkerest_varunk_Kocsis_Matetol","timestamp":"2019. október. 03. 17:23","title":"Pikó András: Személyes bocsánatkérést várunk Kocsis Mátétól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35b0d1a-70de-41b8-9f82-8d5b6efebf4d","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"A vaddisznók drasztikus gyérítésével akadályozná az afrikai sertéspestis terjedését a Magyar Húsiparosok Szövetsége. Az országos főállatorvos szerint viszont már rég a többlet kilövésére kötelezték a vadásztársaságokat, ezt nem mindig teljesítik. Az egyik vadászati érdekvédő szerint hajtásokat kellene szervezni, ami nem kevés pénzbe kerül.","shortLead":"A vaddisznók drasztikus gyérítésével akadályozná az afrikai sertéspestis terjedését a Magyar Húsiparosok Szövetsége...","id":"20191004_asp_afrikai_sertespestis_budakeszi_bognar_lajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f35b0d1a-70de-41b8-9f82-8d5b6efebf4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c271e289-18dd-4b82-85be-31c415932751","keywords":null,"link":"/kkv/20191004_asp_afrikai_sertespestis_budakeszi_bognar_lajos","timestamp":"2019. október. 04. 10:38","title":"Milliárdok mentek a vaddisznók leölésére, mégis megállíthatatlan a sertéspestis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]