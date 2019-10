Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2be303c4-546a-45da-9852-a273b55d913f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A marsi tavak és folyók vize 3,5 milliárd éve párolgott el – állapította meg egy friss amerikai tanulmány.","shortLead":"A marsi tavak és folyók vize 3,5 milliárd éve párolgott el – állapította meg egy friss amerikai tanulmány.","id":"20191008_mars_viz_a_marson_curiosity","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2be303c4-546a-45da-9852-a273b55d913f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d456318-fa51-45bc-806c-9f5e65173706","keywords":null,"link":"/tudomany/20191008_mars_viz_a_marson_curiosity","timestamp":"2019. október. 08. 09:03","title":"Klímaváltozás miatt tűnhetett el a víz a Mars felszínéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a1e3c0-090e-40f3-ab3c-e0ac4364ef78","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Összesen kilencvenhárom ország küldött nevezést nemzetközi film kategóriában az Oscar-díjra – jelentette be az Amerikai Filmakadémia.\r

\r

","shortLead":"Összesen kilencvenhárom ország küldött nevezést nemzetközi film kategóriában az Oscar-díjra – jelentette be az Amerikai...","id":"20191008_Kilencvenket_filmmel_versengunk_az_Oscarert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67a1e3c0-090e-40f3-ab3c-e0ac4364ef78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b693f4be-5b1d-4ee0-ab66-7ab1e23e242c","keywords":null,"link":"/kultura/20191008_Kilencvenket_filmmel_versengunk_az_Oscarert","timestamp":"2019. október. 08. 09:16","title":"Kilencvenkét filmmel versengünk az Oscarért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5588aa41-3dce-49ca-8372-65fd1b442265","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"10 ezer magas fizetésű profi eltávolításáról döntött a HSBC – jelentette a londoni Financial Times. A Business Insider ehhez hozzáteszi, hogy idén 60 ezer embert érinthet az elbocsátási hullám a bankszektorban. A Wall Streeten és a Cityben nagy az idegesség, mert a trend globális, vagyis akit kirúgnak, az csak nagyon nehezen talál magának megfelelő állást.","shortLead":"10 ezer magas fizetésű profi eltávolításáról döntött a HSBC – jelentette a londoni Financial Times. A Business Insider...","id":"20191008_Tobb_tizezer_embert_bocsatanak_el_a_bankok_vilagszerte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5588aa41-3dce-49ca-8372-65fd1b442265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13aea4b5-77f3-49fd-aa55-b6615790f3f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191008_Tobb_tizezer_embert_bocsatanak_el_a_bankok_vilagszerte","timestamp":"2019. október. 08. 14:35","title":"Több tízezer embert bocsátanak el a bankok világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b822c81-9273-4be2-91a6-a21ae495e102","c_author":"Fehér Legal & Tax","category":"brandcontent","description":"Az Európai Unió alapító államai gazdasági sikereiket nagy mértékben a kis- és közepes vállalkozásaiknak (kkv-k) köszönhetik. Magyarországon is számos olyan uniós országból érkező kkv befektető van jelen, amely nem kis mértékben járul hozzá a származási országa GDP-jének növeléséhez. Adódik tehát a kérdés: a magyar kkv-k Magyarország számára mikor válnak majd ilyen téren is nemzetgazdasági tényezővé? Mikor lesznek a nemzetközi porondon olyan sikeresek, mint nyugat-európai társaik? ","shortLead":"Az Európai Unió alapító államai gazdasági sikereiket nagy mértékben a kis- és közepes vállalkozásaiknak (kkv-k...","id":"20190802_Ugras_az_ismeretlenbe_igy_tudnak_ervenyesulni_a_magyar_vallalkozasok_kulfoldon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b822c81-9273-4be2-91a6-a21ae495e102&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fb3ede-a883-4978-b590-e29f358a8b55","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190802_Ugras_az_ismeretlenbe_igy_tudnak_ervenyesulni_a_magyar_vallalkozasok_kulfoldon","timestamp":"2019. október. 08. 11:52","title":"Külföldön vállalkozni magyarként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A főpolgármester szerint soha senki nem állított olyat a környezetéből, hogy a színésznő támogatta volna a választáson.","shortLead":"A főpolgármester szerint soha senki nem állított olyat a környezetéből, hogy a színésznő támogatta volna a választáson.","id":"20191008_tarlos_istvan_fopolgarmester_budapest_scarlett_johansson_cafolat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df1a6b9-077a-4a87-8b42-08779f153b4f","keywords":null,"link":"/elet/20191008_tarlos_istvan_fopolgarmester_budapest_scarlett_johansson_cafolat","timestamp":"2019. október. 08. 14:48","title":"Tarlós: Csúnya dolog volt Scarlett Johansson szájába adni azt, amit én mondtam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9eb49b-e2dc-4ec3-a4dc-924e528c6518","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kispesti polgármester a hvg.hu kamerája elé állt, de kérdéseket nem lehetett feltenni neki abban az ügyben, amelyet múlt héten korrupciós botrányként tálalt a kormánymédia. A Transparency International feljelentést tett az ügyben kiszivárgott felvételek miatt, szerintük nem kizárt, hogy a felvételek manipuláltak, de ha igaz, ami elhangzik, az számos bűncselekmény gyanúját felveti. A kispestieket is megkérdeztük arról, mit hallottak a hangfelvételről.","shortLead":"A kispesti polgármester a hvg.hu kamerája elé állt, de kérdéseket nem lehetett feltenni neki abban az ügyben, amelyet...","id":"20191008_kispest_korrupcio_botrany_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a9eb49b-e2dc-4ec3-a4dc-924e528c6518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b7a9c8-12a8-42b6-9f13-8148f669e572","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191008_kispest_korrupcio_botrany_valasztas","timestamp":"2019. október. 08. 20:00","title":"\"Az nagyon furcsa, hogy Gajda Péter nem ismeri meg a saját beosztottját\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11beffa3-baa9-4cf5-896c-008be1ebf865","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A klímaváltozáshoz mérhető, ahogy a műanyag szemét „megfertőzi” az ökoszisztémát. Az újrahasznosítás önmagában nem elegendő. Egyelőre olyan csomagolóanyagok sincsenek, amelyekkel kiváltható lenne a műanyag. De forradalmat hozhat, hogy felfedezték: egy mutáns enzim műanyaggal táplálkozik.","shortLead":"A klímaváltozáshoz mérhető, ahogy a műanyag szemét „megfertőzi” az ökoszisztémát. Az újrahasznosítás önmagában nem...","id":"20190801_A_termeszet_visszavag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11beffa3-baa9-4cf5-896c-008be1ebf865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367e7d01-0cb9-41c5-8a91-a395366dbf73","keywords":null,"link":"/360/20190801_A_termeszet_visszavag","timestamp":"2019. október. 07. 12:10","title":"Gordiuszi csomó: kellenek a műanyagok, de meg is kellene szabadulnunk tőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee310ae-7eef-4612-b7f8-bb168677d4eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arról beszélt a Fidesz polgármesterjelöltjének, hogy ellenséges közegben a kormánnyal nem lehet együttműködni.","shortLead":"Arról beszélt a Fidesz polgármesterjelöltjének, hogy ellenséges közegben a kormánnyal nem lehet együttműködni.","id":"20191009_Orban_Godollorol_Itt_van_a_hona_alatt_a_fovarosnak_es_szerencsetlenkedunk_vele__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ee310ae-7eef-4612-b7f8-bb168677d4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e508239-28b7-4e92-a8de-2babd1165215","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Orban_Godollorol_Itt_van_a_hona_alatt_a_fovarosnak_es_szerencsetlenkedunk_vele__video","timestamp":"2019. október. 09. 09:10","title":"Orbán Gödöllőről: Itt van a hóna alatt a fővárosnak, és szerencsétlenkedünk vele – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]