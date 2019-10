Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az almás ügyeket idő előtt kiszimatoló Ming-Chi Kuo szerint az Apple nem húzza tovább, 2020-ban bemutatja régóta pletykált AR-szemüvegét. Az elemző más újdonságokra is számít.","shortLead":"Az almás ügyeket idő előtt kiszimatoló Ming-Chi Kuo szerint az Apple nem húzza tovább, 2020-ban bemutatja régóta...","id":"20191009_apple_ar_szemuveg_uj_macbook_iphone_se_2_uj_ipad_pro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"689f18cd-5998-43ad-b2cb-3cf5d5a7e73f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_apple_ar_szemuveg_uj_macbook_iphone_se_2_uj_ipad_pro","timestamp":"2019. október. 09. 20:30","title":"Nagy meglepetést hozhat 2020 az Apple-rajongók számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58718568-faba-49df-8851-3e321723ec21","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Még mindig Martin Scorsese kritikájáról van szó.","shortLead":"Még mindig Martin Scorsese kritikájáról van szó.","id":"20191009_Robert_Downey_Jr_is_megmondta_a_velemenyet_Marvelfilmekrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58718568-faba-49df-8851-3e321723ec21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086d9e05-ac20-4ab1-b762-689235b819b7","keywords":null,"link":"/kultura/20191009_Robert_Downey_Jr_is_megmondta_a_velemenyet_Marvelfilmekrol","timestamp":"2019. október. 09. 11:58","title":"Robert Downey Jr. is megmondta a véleményét a Marvel-filmekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"021bcd73-30de-4c8e-9b6f-5c2d896cc09f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A parlament megvonta a bizalmat a Viorica Dancila szociáldemokrata miniszterelnök vezette kormánytól.","shortLead":"A parlament megvonta a bizalmat a Viorica Dancila szociáldemokrata miniszterelnök vezette kormánytól.","id":"20191010_roman_kormany_parlament_bizalmatlansagi_szavazas_viorica_dancila","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=021bcd73-30de-4c8e-9b6f-5c2d896cc09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae7e996-1f8a-494d-bdbc-bc42a6945873","keywords":null,"link":"/vilag/20191010_roman_kormany_parlament_bizalmatlansagi_szavazas_viorica_dancila","timestamp":"2019. október. 10. 13:53","title":"Megbukott a román kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb0def8-10a3-4299-aac8-2a70dd56b76f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A németországi Trier közelében kedd délután lezuhant egy amerikai vadászbombázó, a pilóta katapultált, viszont jelentős mennyiségű kerozin folyt ki a földre. Az érintett területet a rendőrség lezárta. ","shortLead":"A németországi Trier közelében kedd délután lezuhant egy amerikai vadászbombázó, a pilóta katapultált, viszont jelentős...","id":"20191008_Lezuhant_egy_amerikai_F16os_harci_repulogep_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cb0def8-10a3-4299-aac8-2a70dd56b76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7edcbf-cb93-4e54-825e-ce19d0de5ca6","keywords":null,"link":"/vilag/20191008_Lezuhant_egy_amerikai_F16os_harci_repulogep_Nemetorszagban","timestamp":"2019. október. 08. 17:33","title":"Lezuhant egy amerikai F-16-os harci repülőgép Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teherautó rádőlt több parkoló autóra, a Zsil utca és a Lónyay utca kereszteződését teljes szélességében lezárták.","shortLead":"A teherautó rádőlt több parkoló autóra, a Zsil utca és a Lónyay utca kereszteződését teljes szélességében lezárták.","id":"20191009_Beszakadt_az_ut_egy_teherauto_alatt_a_IX_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0c1a6d-602c-4255-a3ec-631cf4470956","keywords":null,"link":"/cegauto/20191009_Beszakadt_az_ut_egy_teherauto_alatt_a_IX_keruletben","timestamp":"2019. október. 09. 07:34","title":"Beszakadt az út egy teherautó alatt a IX. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kalauz még csonttörést is szenvedett. A bántalmazó akár hét és fél évet is kaphat.","shortLead":"A kalauz még csonttörést is szenvedett. A bántalmazó akár hét és fél évet is kaphat.","id":"20191010_Megutott_es_rugdosott_egy_ellenort_egy_jegy_nelkul_utazo_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f641fbe2-df29-405e-b8c8-c6e196b579c9","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_Megutott_es_rugdosott_egy_ellenort_egy_jegy_nelkul_utazo_ferfi","timestamp":"2019. október. 10. 10:09","title":"Megütött és rugdosott egy ellenőrt egy jegy nélkül utazó férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958221c1-cb82-478e-acf4-0f6c0fc479ea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Carrie Lam hongkongi kormányzó közölte, bár bízik abban, hogy a városállam képes lesz önmaga megoldani hónapok óta tartó válságát, nem zárja ki a kínai hadsereg beavatkozásának a lehetőségét. ","shortLead":"Carrie Lam hongkongi kormányzó közölte, bár bízik abban, hogy a városállam képes lesz önmaga megoldani hónapok óta...","id":"20191008_Nem_zarja_ki_a_hongkongi_kormanyzo_a_kinai_csapatok_behivasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=958221c1-cb82-478e-acf4-0f6c0fc479ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759c1b80-6d23-43d6-87ba-ede4982baa35","keywords":null,"link":"/vilag/20191008_Nem_zarja_ki_a_hongkongi_kormanyzo_a_kinai_csapatok_behivasat","timestamp":"2019. október. 08. 17:04","title":"Nem zárja ki a hongkongi kormányzó a kínai csapatok behívását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"137ad7a0-88d4-400c-ab28-697ec429a2e7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A menekült lány megindító üzenetet rögzít édesanyjának. Kiderül, hogy egy magyar fiú a barátja, aki a közös tanulás mellett a vallási kérdésekben iránymutatással segíti. Könnyű Leckék harmadik rész. ","shortLead":"A menekült lány megindító üzenetet rögzít édesanyjának. Kiderül, hogy egy magyar fiú a barátja, aki a közös tanulás...","id":"20191008_Konnyu_Leckek_Harmadik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=137ad7a0-88d4-400c-ab28-697ec429a2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feadebde-97cf-4273-9bc2-acd4ac43dcff","keywords":null,"link":"/360/20191008_Konnyu_Leckek_Harmadik_resz","timestamp":"2019. október. 08. 19:00","title":"Doku360: \"Megértettem az ő Istenük üzenetét, úgy döntöttem keresztény leszek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]