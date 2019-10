Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az ír miniszterelnökkel tárgyalt Boris Johnson a Brexit feltételeiről.","shortLead":"Az ír miniszterelnökkel tárgyalt Boris Johnson a Brexit feltételeiről.","id":"20191010_Van_remeny_hogy_megallapodjon_NagyBritannia_es_az_EU","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a652389-289b-4d11-9291-e24fba3458bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_Van_remeny_hogy_megallapodjon_NagyBritannia_es_az_EU","timestamp":"2019. október. 10. 19:26","title":"Van remény, hogy megállapodjon Nagy-Britannia és az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a1e7c5-1545-4d4a-8f44-505025e7b89d","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Két dologról marad emlékezetes ez a választási kampány. A botrányokról, amit egyfajta mérgező főzetként a Fidesz és holdudvara kezdett el keverni, valamint arról, hogy végül mindez a kormánypártra hullott vissza, az utolsó napokban pedig megtörtént, ami nagyon ritkán történik meg: zavarban a Fidesz. Pedig kezdetben azt hittük, a legmocskosabb kampányelem a közvélemény-kutatásoknak álcázott manipulatív nyomasztások lesznek. Aztán jöttek maszkos aktivisták, megafonok, jött a kokain és a pornó, az egész önkormányzati kampány egy Tankcsapda-dalszöveggé változott: „Fehér por, barna nő, luxusjacht, szőke nő.” Szavazzon: ön szerint melyik volt a választási kampány mélypontja?","shortLead":"Két dologról marad emlékezetes ez a választási kampány. A botrányokról, amit egyfajta mérgező főzetként a Fidesz és...","id":"20191012_kampany_botrany_karacsony_gergely_tarlos_istvan_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8a1e7c5-1545-4d4a-8f44-505025e7b89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc24712a-b1c5-43a6-9cd8-87786b99b03c","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_kampany_botrany_karacsony_gergely_tarlos_istvan_valasztas","timestamp":"2019. október. 12. 07:00","title":"A Fideszt hozta zavarba a botránykampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb6fb779-63e3-4b4e-bfa0-2d6123660108","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kenyai futó két órán belül futotta le a maratoni távot Bécsben.\r

","shortLead":"A kenyai futó két órán belül futotta le a maratoni távot Bécsben.\r

","id":"20191012_eliud_kipchoge_kenyai_futo_maraton_ket_oran_belul_rekord_becs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb6fb779-63e3-4b4e-bfa0-2d6123660108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aafcb10-0b91-48b7-aa95-9663c509a367","keywords":null,"link":"/sport/20191012_eliud_kipchoge_kenyai_futo_maraton_ket_oran_belul_rekord_becs","timestamp":"2019. október. 12. 10:28","title":"Eliud Kipchoge olyat tett, amire ember még nem volt képes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7feba410-5d82-4d67-b1ec-857d59c9b0ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kirándulókat a vártól lefelé haladva érte baleset.","shortLead":"A kirándulókat a vártól lefelé haladva érte baleset.","id":"20191011_Turistak_szenvedtek_balesetet_a_visegradi_varnal_a_tuzoltok_hoztak_le_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7feba410-5d82-4d67-b1ec-857d59c9b0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba69ea6a-de9e-4720-ac40-55e979fe4919","keywords":null,"link":"/elet/20191011_Turistak_szenvedtek_balesetet_a_visegradi_varnal_a_tuzoltok_hoztak_le_oket","timestamp":"2019. október. 11. 12:33","title":"Turisták szenvedtek balesetet a visegrádi várnál, a tűzoltók hozták le őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d69999-c6f4-405e-8af7-52d165d97171","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Az önkormányzati kampány szivárogtatási botrányait veszi számba véleményszerzőnk, majd elemzi is a körülményeket. Hont András szerint a Borkai-ügy nincs politikailag felépítve. ","shortLead":"Az önkormányzati kampány szivárogtatási botrányait veszi számba véleményszerzőnk, majd elemzi is a körülményeket. Hont...","id":"201941_sex_and_drugs_and_onkormanyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3d69999-c6f4-405e-8af7-52d165d97171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ff3152-9d11-46a4-8cc7-baf56b68fe91","keywords":null,"link":"/360/201941_sex_and_drugs_and_onkormanyzat","timestamp":"2019. október. 10. 16:30","title":"Hont András: A győriek innentől legalább hátulról is felismerik a polgármesterüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80cea091-14e9-4da3-a02d-4017fa4c9a7a","c_author":"Németh András","category":"kultura","description":"A lengyel Olga Tokarczuk mellett egy osztrák író, Peter Handke kapta meg az idén az irodalmi Nobel-díjat. Bár Handke kvalitásait senki sem vonja kétségbe, az sokakat felháborított, hogy az író többször is tiszteletéről biztosította a háborús bűnök elkövetése miatt bíróság előtt álló Szlobodan Milosevicset, majd, amikor a hatalmától megfosztott jugoszláv elnök meghalt, Handke búcsúbeszédet mondott a hazáját diktátori eszközökkel kormányzó politikus sírja mellett.","shortLead":"A lengyel Olga Tokarczuk mellett egy osztrák író, Peter Handke kapta meg az idén az irodalmi Nobel-díjat. Bár Handke...","id":"20191011_Mit_er_a_Nobeldijas_iro_ha_nem_veszi_eszre_a_nepirtast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80cea091-14e9-4da3-a02d-4017fa4c9a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a931fc4d-f1aa-46e4-b270-1d54b06c0132","keywords":null,"link":"/kultura/20191011_Mit_er_a_Nobeldijas_iro_ha_nem_veszi_eszre_a_nepirtast","timestamp":"2019. október. 11. 11:30","title":"Mit ér a Nobel-díjas író, ha nem veszi észre a népirtást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d780ff53-60de-4341-ab9b-2fd4532e0955","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit állami pénzverde összeállt egy fintech céggel, arany bankkártyát dobnak piacra.","shortLead":"A brit állami pénzverde összeállt egy fintech céggel, arany bankkártyát dobnak piacra.","id":"20191011_Szinarany_luxus_bankkartya_keszul_az_igazan_igenyeseknek_7_millio_forintba_kerul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d780ff53-60de-4341-ab9b-2fd4532e0955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1bfc38-ee47-4986-a9b1-da6de983babc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Szinarany_luxus_bankkartya_keszul_az_igazan_igenyeseknek_7_millio_forintba_kerul","timestamp":"2019. október. 11. 16:20","title":"Színarany luxusbankkártya készül az igazán igényeseknek, 7 millió forintba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a6b4f5-d477-4f83-97fd-44b4e026c2ab","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Az iskola betegít – vallotta, mondta, írta Vekerdy Tamás. Lehet olyan iskolát csinálni, ami, legalábbis kevésbé teszi ezt – vallotta, mondta, írta. És meg is mutatta.



","shortLead":"Az iskola betegít – vallotta, mondta, írta Vekerdy Tamás. Lehet olyan iskolát csinálni, ami, legalábbis kevésbé teszi...","id":"20191010_Vekerdy_pszichologia_popsztarja_es_a_kozoktatas_lelkiismerete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7a6b4f5-d477-4f83-97fd-44b4e026c2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f20def5-2154-4e29-b2f9-2dc0a3f87360","keywords":null,"link":"/elet/20191010_Vekerdy_pszichologia_popsztarja_es_a_kozoktatas_lelkiismerete","timestamp":"2019. október. 10. 20:00","title":"Vekerdy: a pszichológia popsztárja és a közoktatás lelkiismerete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]