Az első nő volt egy nagy amerikai ügyvédi iroda élén, első nő volt francia pénzügyminiszterként, aztán az IMF élén is. November elsejétől pedig az Európai Központi Bank vezetője a 63 éves Christine Lagarde. Mi a titka?

A Nemzetközi Valutaalap első embereként rendszeresen járta a világot, de mindig talált időt arra, hogy a helyi nők egy kiválasztott csoportjával külön találkozzon. "Meglepőnek tűnik, de a világon mindenütt ugyanazzal a problémával találkoztam: a nőket háttérbe szorítják"- nyilatkozta a Paris Matchnak. Pedig nagyon sok országban az asszonyok a pénzügyminiszterek a családban: az ő feladatuk a költségvetés elkészítése és betartása, a gyereknevelés. Mégis csak nagyon kevesen jutnak közülük előre, kerülnek magasabb pozícióba: egy cég élére, miniszteri posztra. "A Nemzetközi Valutaalap megvizsgálta a világ bankjait, és azt találta, hogy csak 2% a női felső vezetők aránya. Pedig ahogy emelkedik a nők aránya a vezetésben, úgy javulnak egy cég vagy bank eredményei" - mondta Lagarde.

Maga nő, felejtse el a főnöki karriert!

Amikor Christine Lagarde első állásinterjún volt Párizsban egy ügyvédi irodánál, akkor megkérdezte a sikeres felvételi után: lehetek majd én is egyszer partner? "Maga nő, ezt felejtse el!" Ezért kezdte pályafutását egy amerikai ügyvédi irodánál, Baker & McKenzie-nél, amelynek párizsi irodája élén akkor egy nő állt.

Christine Lagarde 2000. január 6-án a Baker & McKenzie irodájában © AFP / JEAN-PAUL GUILLOTEAU

Lagarde ennél az irodánál lett előbb partner, majd az egész cég első számú vezetője. Innen ismerik egymást a cég magyarországi irodáját korábban vezető Martonyi János egykori külügyminiszterrel.

A személyes kapcsolatok kezelésének művészete

Christine Lagarde az Egyesült Államokban tanulta meg a személyes diplomácia fontosságát: kapcsolatrendszere hihetetlenül széles. Ő maga pedig naprakész minden fontos ismerősének sorsáról. Kitapasztalta, hogy a döntést hozó férfiak egyik legfőbb mozgatója a hiúság: valósággal udvarolt például Nicolas Sarkozy francia elnöknek, aki előbb mezőgazdasági majd pénzügyminiszterré nevezte ki Lagarde-ot annak ellenére, hogy sem a mezőgazdasághoz, sem pedig a pénzügyekhez nem értett különösebben. "Használjon ki engem elnök úr!"- írta híressé vált levelében, melyhez hozzájutott a párizsi sajtó is.

A lapok nyíltan gúnyolódtak azon, hogy a Chanel kosztümben pompázó társasági hölgy vajon hogyan boldogul a parasztgazdák körében, Christine Lagarde tudta, hogy nem ez a fontos, hanem az, hogy a kisebbrendűségi érzéssel küzdő Sarkozy elnök olyan minisztert tudjon kiállítani, aki sosem követ el hibát.

Dominique Strauss-Kahn és Christine Lagarde 2011. február 19-én © MTI / EPA / Ian Langsdon

Nem úgy, mint elődje a Nemzetközi Valutaalap élén: miután Dominique Strauss-Kahn belebukott a New York-i szexbotrányába - bár a korábbiakba is belebukhatott volna, de Európában elnézőbbek voltak vele szemben - jött Christine Lagarde, aki hibátlan teljesítményt nyújtott az IMF élén 2011 óta, és ráadásul sok nőt állított kulcspozícióba.

Ivanka Trump a díszvendég

Lagarde az IMF élén is folytatta kapcsolatépítést, így washingtoni búcsúfogadása maga volt a PR-álom. Donald Trump elnök lánya férjével, Jared Kushnerrel képviselték az elnököt a búcsúfogadáson. A több mint ötszáz vendéget Christine Lagarde egyenként üdvözölte, és elbeszélgetett velük családi helyzetükről és épp aktuális üzleti vagy politikai problémáikról. Szokásos Chanel kosztümjében ezúttal is felülmúlhatatlan teljesítményt nyújtott. Elbűvölte a kissé sznob washingtoni elitet, és főként Ivanka Trumpot, aki nem is titkolja, hogy apja utódja szeretne lenni a Fehér Házban, és egyik példaképe éppen Christine Lagarde.

© AFP / SAUL LOEB

Mi lesz az Európai Központi Bank élén?

Emmanuel Macron francia elnök mindenképpen meg akarta akadályozni, hogy a Bundesbank elnöke szerezze meg az Európai Központi Bank vezetői posztját, mert semmiképp sem kívánja a szigorú német költségvetési politika folytatását. Nem Christine Lagarde volt ugyan az elsőszámú választása, végül mégis élvezte a politikai támogatását. A németek dühöngtek, mert tudták, hogy Christine Lagarde Macron elnök pénzügypolitikáját képviseli majd az Európai Központi Bank élén.

Németországnak és Hollandiának többet kellene tennie a növekedésért - ezt javasolja Christine Lagarde, aki az RTL televíziónak nyilatkozott terveiről. Kijelentette: sem a németek sem pedig a hollandok nem ösztönzik kellőképp a gazdasági növekedést, holott költségvetési többletük van. "Fontosabb a növekedés, az új munkahelyek teremtése, mint a befektetők érdekeinek védelmezése" - fogalmazta meg álláspontját az Európai Központi Bank november 1-jén beiktatott új főnökasszonya. Ezzel jelezte, hogy folytatni kívánja elődje, Mario Draghi pénzügyi politikáját, melyet Németországban oly sokan bíráltak. "Miért nem fektetik be a költségvetési többletet a németek és a hollandok az infrastruktúra fejlesztésébe, az oktatásba?" - tette fel a költői kérdést Lagarde, aki Macron elnök elképzeléseit visszhangozza. A francia államfő nem adta fel reformterveit, de ehhez mindenképp szüksége van a németek támogatására. Christine Lagarde-nak minden diplomáciai tehetségére szüksége lesz, hogy erre rávegye a vonakodó németeket.

Az Európai Központi Bank új főnökasszonya nem véletlenül említette meg az oktatást a befektetési területek között. Ez a szívügye, mert véleménye szerint itt lehet a legtöbbet tenni a nők egyenjogúsága érdekében. A természettudományi karokon kevés a lány, és ez komolyan akadályozza a nők érvényesülését, ezért Lagarde azt javasolja, hogy legyen 30%-os női kvóta ezeken a szakokon. Ennek mintájául a feketék pozitív amerikai diszkriminációja szolgált, Barack Obama elnök lényegében így jutott a Fehér Házba a Harvard egyetemen keresztül. Christine Lagarde szerint ugyanilyen pozitív diszkriminációra van szükség a nők esetében is hiszen "ők jelentik a világ jövőjét".