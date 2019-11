Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Műemléképületet bontottak el a Várban, kórházaktól vehetnek el aktív ellátást, éles lőszer bevetésével fenyegetnek Hongkongban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Műemléképületet bontottak el a Várban, kórházaktól vehetnek el aktív ellátást, éles lőszer bevetésével fenyegetnek...","id":"20191118_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7891c2-bfd1-4844-8f78-732577a3cf11","keywords":null,"link":"/360/20191118_Radar360","timestamp":"2019. november. 18. 08:00","title":"Radar360: Orbán rosszra számít, Vajna adósságot is hátrahagyott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Minden iskola bezárt a szamoai járvány miatt.","shortLead":"Minden iskola bezárt a szamoai járvány miatt.","id":"20191117_Szukseghelyzetet_hirdettek_Szamoan_a_kanyarojarvany_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67be9135-2be8-48cc-87e2-a6c74c2d9ee3","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_Szukseghelyzetet_hirdettek_Szamoan_a_kanyarojarvany_miatt","timestamp":"2019. november. 17. 09:07","title":"Szükséghelyzetet hirdettek Szamoán a kanyarójárvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"057727d2-2865-4061-8598-a34e00a5e1f9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Aki nem hall, az is mehet hangversenyre, táncolhat a diszkóban. Ezt ígéri a londoni CuteCircuit cég, a SoundShirt ruhák fejlesztője. ","shortLead":"Aki nem hall, az is mehet hangversenyre, táncolhat a diszkóban. Ezt ígéri a londoni CuteCircuit cég, a SoundShirt ruhák...","id":"201946_zeneruha_siketeknek_hatborzongato_elmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=057727d2-2865-4061-8598-a34e00a5e1f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c13e6c9-b731-4b03-aa54-d31263efd3ef","keywords":null,"link":"/360/201946_zeneruha_siketeknek_hatborzongato_elmeny","timestamp":"2019. november. 18. 12:00","title":"Hátborzongató élmény: aki nem hall, az is mehet hangversenyre, táncolhat a diszkóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007d64f3-8358-4995-8b52-1347dd659fee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A plugin hibrid divatterepjáró ideális esetben egy töltéssel maximum 55 kilométert tud megtenni tisztán villannyal. ","shortLead":"A plugin hibrid divatterepjáró ideális esetben egy töltéssel maximum 55 kilométert tud megtenni tisztán villannyal. ","id":"20191118_ujabb_zold_rendszamos_hazankban_a_292_loeros_hibrid_bmw_x3_suv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=007d64f3-8358-4995-8b52-1347dd659fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85d2145-fca2-44ea-9861-56a85845da75","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_ujabb_zold_rendszamos_hazankban_a_292_loeros_hibrid_bmw_x3_suv","timestamp":"2019. november. 18. 07:59","title":"Újabb zöld rendszámos: hazánkban a 292 lóerős hibrid BMW X3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69f6f84-f163-44d7-b4b4-468295c48d07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Portói Egyetem kutatói 92 kölyökkutyát figyeltek meg, hogy kiderítsék, melyik a hatékonyabb nevelési módszer: ha erőteljesen rászólunk az ebre, vagy ha pozitív megerősítéssel tanítjuk.","shortLead":"A Portói Egyetem kutatói 92 kölyökkutyát figyeltek meg, hogy kiderítsék, melyik a hatékonyabb nevelési módszer: ha...","id":"20191118_kutya_allat_kikepzes_averziv_kondicionalas_jutalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a69f6f84-f163-44d7-b4b4-468295c48d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221fbad0-9d95-47bc-b24a-f1d0e37f0ca0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_kutya_allat_kikepzes_averziv_kondicionalas_jutalmazas","timestamp":"2019. november. 18. 13:03","title":"Ön is rászól a kutyájára? Lehet, hogy rosszat tesz vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c87cb9c-f709-467d-b39d-36f216b7fb97","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Márciusban Budapestre érkezik a Milkshake és a Trick me című slágereket jegyző amerikai énekesnő.","shortLead":"Márciusban Budapestre érkezik a Milkshake és a Trick me című slágereket jegyző amerikai énekesnő.","id":"20191118_Jon_Kelis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c87cb9c-f709-467d-b39d-36f216b7fb97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5531d45-4402-4fdd-ab91-f1fdcc67fdc7","keywords":null,"link":"/kultura/20191118_Jon_Kelis","timestamp":"2019. november. 18. 10:36","title":"Budapestre jön Kelis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616f5980-8a03-43fc-a178-c30f76dfe7a5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Avagy mentsük meg a gyerekeket a jelenlegi oktatástól - véli klinikai és neveléslélektani szakpszichológus szerzőnk.","shortLead":"Avagy mentsük meg a gyerekeket a jelenlegi oktatástól - véli klinikai és neveléslélektani szakpszichológus szerzőnk.","id":"20191117_Gyarmathy_Eva_We_dont_need_your_education","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=616f5980-8a03-43fc-a178-c30f76dfe7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73302959-e91a-44a3-bb7b-2c5cfa313765","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191117_Gyarmathy_Eva_We_dont_need_your_education","timestamp":"2019. november. 17. 20:15","title":"Gyarmathy Éva: „We don’t need your education”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31003bf-50d7-4f31-912c-f8be006f19e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Térkép új funkciójának köszönhetően külföldön sem jövünk majd zavarba, ha útbaigazítást kell kérnünk.","shortLead":"A Google Térkép új funkciójának köszönhetően külföldön sem jövünk majd zavarba, ha útbaigazítást kell kérnünk.","id":"20191118_google_maps_google_terkep_kiejtes_idegen_nyelv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d31003bf-50d7-4f31-912c-f8be006f19e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07eb6c1-06ca-44e5-9664-52779c5b11ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_google_maps_google_terkep_kiejtes_idegen_nyelv","timestamp":"2019. november. 18. 09:03","title":"Nagy segítség lesz a Google Maps új funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]