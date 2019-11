Zsen Cseng-fej egy szerdán megjelent interjúban úgy fogalmazott, a Huawei jól megvan az Egyesült Államok nélkül is.

Az év elején még senki nem gondolta volna, hogy egyetlen nap leforgása alatt óriásit fordul a világ a Huaweijel. Márpedig májusban ez történt: amikor az Egyesült Államok kereskedelmi szankciókat hozott a kínai cég ellen, a legfontosabb amerikai partnerei – a Google, a Qualcomm, az Intel és még sokan mások – bejelentették, hogy bojkottálják őket.

A kereskedelmi szankciókat 90 napra ugyan felfüggesztette az amerikai elnök, majd újabb 90 nappal meghosszabbították azt, a Huawei lényegében még mindig kereskedelmi feketelistán van, és csak a speciális licenszt megkapó cégek mentesülhetnek alóla.

Ettől függetlenül azonban semmi jel nem utal arra, hogy ennek az ügynek még 2019-ben vége lehet. A helyzetet még ennél is borúsabban látja Zsen Cseng-fej, a Huawei vezére, aki egyáltalán nem számít arra, hogy valaha is feloldanák az ellenük hozott szankciókat. A The Wall Street Journalnak adott szerdai interjújában kissé dacosan úgy fogalmazott:

akár örökre fenntarthatják a szankciókat, mi jól meg leszünk az Egyesült Államok nélkül is.

A dolog azért is meglepő, mert az elmúlt időszakban Cseng-fej igyekezett minél diplomatikusabban fogalmazni a kínai-amerikai konfliktusról.

Alapja viszont van annak, amit mond: nemrég kiderült, hiába a Huawei elleni hadjárat, még mindig úgy viszik a telefonjaikat, mint a cukrot.

Ugyanakkor vannak még olyan tényezők, ami nem erre utal. Korábban arról is lehetett hallani, hogy a Huawei saját operációs rendszerével hamarosan le fogja váltani az Androidot, nemrég azonban kiderült, hiába mutatták be a Harmony OS-t, ettől még nagyon messze járnak. A szakember azt is kiemelte, az amerikai-kínai kereskedelmi háború őt személy szerint nem nagyon foglalkoztatja.

