[{"available":true,"c_guid":"cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hazai nyugdíjparadoxon: öregedő ország, kevesebb nyugdíjas, és ráadásul – kormányzati Erzsébet-utalvány ide vagy oda – anyagilag is egyre mostohább helyzetbe kerülnek.","shortLead":"Hazai nyugdíjparadoxon: öregedő ország, kevesebb nyugdíjas, és ráadásul – kormányzati Erzsébet-utalvány ide vagy oda –...","id":"201947_hazai_nyugdijparadoxon_oregedo_orszag_kevesebb_nyugdijas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b1acbe-9b43-4644-ab5a-f6db6ecfd82e","keywords":null,"link":"/360/201947_hazai_nyugdijparadoxon_oregedo_orszag_kevesebb_nyugdijas","timestamp":"2019. november. 23. 11:00","title":"Fél, hogy milyen lesz nyugdíjasnak lenni? Ha igen, nem alaptalanul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak az Egyesült Államok területére érhető el a Spotify új eszköze, de már látni, hasznos funkcióról lehet szó azok számára, akik hosszabb autós túrára készülnek.","shortLead":"Egyelőre csak az Egyesült Államok területére érhető el a Spotify új eszköze, de már látni, hasznos funkcióról lehet szó...","id":"20191122_spotify_lejatszasi_lista_utazashoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ba8da59-3fb4-450e-b838-d6b5bacf83e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_spotify_lejatszasi_lista_utazashoz","timestamp":"2019. november. 22. 15:03","title":"Összekötik a Google Térképet és a Spotifyt, az eredmény jól szólhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc5c499-6cb5-4238-ad7a-8322dc7bbc72","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, senki nem volt veszélyben - hangzott el a sajtótájékoztatón.","shortLead":"Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, senki nem volt veszélyben - hangzott el a sajtótájékoztatón.","id":"20191122_Matrai_Eromu_megszolal_a_katasztrofavedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cc5c499-6cb5-4238-ad7a-8322dc7bbc72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff1436e-5a9a-4b68-8785-fd782714e398","keywords":null,"link":"/kkv/20191122_Matrai_Eromu_megszolal_a_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. november. 22. 14:58","title":"Visontai szennyezés: feljelentést tettek környezetkárosítás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8d1173-de10-4e6f-8250-49c186b2f0e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A katasztrófavédelem döbbenetes képeket közölt a helyszínről.","shortLead":"A katasztrófavédelem döbbenetes képeket közölt a helyszínről.","id":"20191122_buszmegallo_valyoghaz_tahitofalu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c8d1173-de10-4e6f-8250-49c186b2f0e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e0759c-3f61-4114-a375-2b363144a97a","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_buszmegallo_valyoghaz_tahitofalu","timestamp":"2019. november. 22. 12:27","title":"Buszmegállóra dőlt egy ház oldala Tahitótfaluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9a60547-8c48-4308-a2cc-808663388997","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Egy zeneiskola idős karmestere zaklatja a 14 éves csellista lányt. Nagy Zoltán első nagyjátékfilmje, a Szép csendben az első olyan magyar film, amely megkapta a Me Too mozgalom láthatatlan hitelesítő pecsétjét, hiszen a produkció már a poszt-Weinstein- és a poszt-Marton László-érában született. Mivel témája megint nagyon aktuális, a filmre nagy figyelem irányul, de a kritikai fogadtatás elég vegyes. Például azért, mert bármennyire is indokolná a téma, és számítana rá a néző: az alkotásban nem látunk illetlen helyekre eltévelyedett ujjakat, nincs erőszakos bugyiráncigálás, nincsenek obszcén szavak. Hogy miért nem, arról Nagy Zoltán rendezővel beszélgettünk. ","shortLead":"Egy zeneiskola idős karmestere zaklatja a 14 éves csellista lányt. Nagy Zoltán első nagyjátékfilmje, a Szép csendben...","id":"20191122_Nagy_Zoltan_szep_csendben_film_interju_metoo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9a60547-8c48-4308-a2cc-808663388997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89029c2f-b45a-451b-a7cb-4968484c408e","keywords":null,"link":"/kultura/20191122_Nagy_Zoltan_szep_csendben_film_interju_metoo","timestamp":"2019. november. 22. 20:30","title":"„Attól zengett a média, hogy az elkövető hányszor és hova nyúlt be, miközben nem ez a lényeg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c357b326-512a-4257-b460-46e4060fa1f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mit tehet egy modell, ha elvállal egy munkát, de elő sem kerül a fényképezőgép? ","shortLead":"Mit tehet egy modell, ha elvállal egy munkát, de elő sem kerül a fényképezőgép? ","id":"20191122_Zaklatas_modell_tabukrol_tabuk_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c357b326-512a-4257-b460-46e4060fa1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"199ed163-ac5d-4f73-973e-a02522408e03","keywords":null,"link":"/elet/20191122_Zaklatas_modell_tabukrol_tabuk_nelkul","timestamp":"2019. november. 22. 14:50","title":"Észnél kell lenni, hogy az ember felismerje a határt a kedves bókolás és a zaklatás között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13adcca3-a685-45ea-819d-7f2c3c2a4087","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Semmi faxni, Van der Bellen gurulós bőrönddel várta a menetrend szerinti vonatot.



","shortLead":"Semmi faxni, Van der Bellen gurulós bőrönddel várta a menetrend szerinti vonatot.



","id":"20191123_Az_osztrak_elnok_a_leheto_legegyszerubben_utazott_hogy_olasz_kollegajaval_talalkozzon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13adcca3-a685-45ea-819d-7f2c3c2a4087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ddb0e4-2b0f-45f7-b0d7-9eae2da63f9d","keywords":null,"link":"/elet/20191123_Az_osztrak_elnok_a_leheto_legegyszerubben_utazott_hogy_olasz_kollegajaval_talalkozzon","timestamp":"2019. november. 23. 12:11","title":"Az osztrák elnök a lehető legegyszerűbben utazott, hogy olasz kollégájával találkozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az anyát a helyszínen elfogták.","shortLead":"Az anyát a helyszínen elfogták.","id":"20191122_Megolte_haromeves_gyermeket_egy_kunszentmartoni_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1497a150-fa82-4545-bde9-5c0bc4859e24","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Megolte_haromeves_gyermeket_egy_kunszentmartoni_no","timestamp":"2019. november. 22. 14:48","title":"Megölte hároméves gyermekét egy kunszentmártoni nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]