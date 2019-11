“Beruházásokra szüksége van a gazdaságnak, sajnálatos lenne, ha a csarnok építése elmaradna” - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. A pénzügyminiszter nem részletezte, hogy a gazdaságnak miért pont erre a beruházásra van szüksége (ezek szerint minden és bármilyen beruházásra szükség van?), ahogy azt sem, hogy a kapacitás- és munkaerőhiánnyal küzdő építőipart miért érintené negatívan, ha eggyel kevesebb stadion épülne.

Baranyi Krisztina új ferencvárosi polgármester azt mondta, „luxus megépíteni egy olyan stadiont, amelyet aztán szinte senki sem látogat majd a világverseny után, legfeljebb azok, akik azt használják.” Azonban szívesen beszélget a világbajnokság szervezőivel és meg lehet győzni. „Talán az atlétikai stadion esetében is lehetne kompromisszumot kötni, de egyelőre még nem jött ilyen ajánlat.” Ferencváros polgármestere nem atlétikai stadiont, hanem egy tömegsportigény kielégítésére alkalmas központot szeretne. Ezt a világbajnokság után átadnák a budapestieknek. A stadion mellé sok zöldet, szoborparkot, kutyafuttatót, játszóteret és szakrendelőt is elképzelt, ezek is a feltételei között szerepelnek.

A Fejér-B.Á.L. Zrt. és a Föld-Trans Kft. konzorciuma nyerte a Dél-Pesten felépítendő atlétikai stadion helyszínének előkészítésére kiírt beszerzést, a munkáért a két cég 4,1 milliárd forintot kap – derül ki az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent hirdetményből. A Fejér-B.Á.L Mészáros Lőrinc gyerekeinek (Beatrix, Ágnes, ifj. Lőrinc) állami közbeszerzéseken prímán teljesítő építőcége.

Az atlétikai stadion eredetileg a budapesti olimpiára épült volna, és ugyan a rendezéstől a kormány (egyelőre) elállt, szinte minden szükséges létesítményt meg akar építeni. A stadion barnamezős beruházásként valósul meg, az elhagyott, lerobbant területet kármentesíteni kell, az ott található építményeket el kell bontani – erre kaptak most megbízást a Mészáros gyerekek.

Azért még nem biztos, hogy a stadion felépül, illetve hogy Budapest rendezi a 2023-as atlétikai vb-t. Karácsony Gergely főpolgármester egyik kampányígérete a stadionépítési stop bevezetése volt, illetve csőben van egy népszavazási kezdeményezés a stadion felépítésének elhalasztásáról.