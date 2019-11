Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90a99a98-6482-4d54-bfea-bfe9f2f8218e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem gondolják, hogy a nyilvánosságra tartozik, mire költ az állam 800 millió forintot. A minisztérium és a kedvezményezett száján is cipzár van.","shortLead":"Nem gondolják, hogy a nyilvánosságra tartozik, mire költ az állam 800 millió forintot. A minisztérium és...","id":"201946_pannon_terseg_fejleszteseert_vagyonosodnak_aveszpremi_sracok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90a99a98-6482-4d54-bfea-bfe9f2f8218e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a23c31b-3221-428f-9e41-0eba4bfb080b","keywords":null,"link":"/360/201946_pannon_terseg_fejleszteseert_vagyonosodnak_aveszpremi_sracok","timestamp":"2019. november. 18. 10:00","title":"Mindenki titkolózik a milliárdos vagyonú veszprémi srácokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142e8e51-96b0-455f-8b67-bf30cc94c8f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás gyártó praktikus családi autójának ezen kivitele igen komoly menetteljesítményekkel büszkélkedhet.","shortLead":"A négykarikás gyártó praktikus családi autójának ezen kivitele igen komoly menetteljesítményekkel büszkélkedhet.","id":"20191118_dizel_kombi_es_mellesleg_kozel_400_loeros_ez_az_uj_abt_audi_s4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=142e8e51-96b0-455f-8b67-bf30cc94c8f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe45807-4b57-4f0f-bbd6-d58742ad38c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_dizel_kombi_es_mellesleg_kozel_400_loeros_ez_az_uj_abt_audi_s4","timestamp":"2019. november. 18. 06:41","title":"Dízel, kombi és mellesleg közel 400 lóerős ez az új Audi S4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Andy Vajna özvegye vizsgálatot kér.","shortLead":"Andy Vajna özvegye vizsgálatot kér.","id":"20191118_Vajna_Timea_nem_tud_cege_13_milliard_forintos_adossagarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26d237e-64d3-4f8e-b387-0af8c900c1af","keywords":null,"link":"/kkv/20191118_Vajna_Timea_nem_tud_cege_13_milliard_forintos_adossagarol","timestamp":"2019. november. 18. 16:54","title":"Vajna Tímea nem tud cége 13 milliárd forintos kötelezettségéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f9721f-dbb7-4197-ba09-7f3811fc72b5","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Az oroszok a zentai spájzban vannak, ahol megszállást eddig talán soha nem szerettek annyira, mint most.","shortLead":"Az oroszok a zentai spájzban vannak, ahol megszállást eddig talán soha nem szerettek annyira, mint most.","id":"20191119_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Az_oroszok_a_zentai_spajzban_vannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35f9721f-dbb7-4197-ba09-7f3811fc72b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abee8742-b770-4e91-94e9-f2832d22693c","keywords":null,"link":"/360/20191119_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Az_oroszok_a_zentai_spajzban_vannak","timestamp":"2019. november. 19. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: itt a harmadik orosz megszállás, de ennek most örülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem ő lesz a kieső helyen álló csapat edzője.","shortLead":"Nem ő lesz a kieső helyen álló csapat edzője.","id":"20191117_Visszautasitotta_a_Kolnt_Dardai_Pal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af25d52d-9e4c-4e02-bcb6-e8f8eb868088","keywords":null,"link":"/sport/20191117_Visszautasitotta_a_Kolnt_Dardai_Pal","timestamp":"2019. november. 17. 19:20","title":"Visszautasította a Kölnt Dárdai Pál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ada0d42-4789-407c-ad1a-6f9b192d4f09","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy elgázolt medve majdnem egy napig agonizált az út mellett, amíg elkábították és kilőtték.","shortLead":"Egy elgázolt medve majdnem egy napig agonizált az út mellett, amíg elkábították és kilőtték.","id":"20191117_20_oran_at_haldoklott_az_ut_mellett_az_elgazolt_medve_levaltjak_a_hargitai_prefektust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ada0d42-4789-407c-ad1a-6f9b192d4f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccaae5c1-5b04-4288-b2b0-8716c2c89303","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_20_oran_at_haldoklott_az_ut_mellett_az_elgazolt_medve_levaltjak_a_hargitai_prefektust","timestamp":"2019. november. 17. 17:54","title":"20 órán át haldoklott az út mellett az elgázolt medve, leváltják a hargitai prefektust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424084d8-d53b-42d1-acdd-d84eaa6fb41a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén ünnepli 30. évfordulóját az ENSZ gyermekjogi egyezménye, amelyet Magyarország is ratifikált. Ebből az alkalomból az SOS Gyermekfalvak társadalmi kampányban mutatja meg, hol vannak repedések az állami gondoskodás rendszerén és mit jelent szülők nélkül felnőni.\r

\r

","shortLead":"Idén ünnepli 30. évfordulóját az ENSZ gyermekjogi egyezménye, amelyet Magyarország is ratifikált. Ebből az alkalomból...","id":"20191118_Orditottunk_visitottunk_es_a_szomszed_volt_az_aki_feljelentette_a_szuloket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=424084d8-d53b-42d1-acdd-d84eaa6fb41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1bcc2a-d6da-445a-a472-3e62ed75a530","keywords":null,"link":"/elet/20191118_Orditottunk_visitottunk_es_a_szomszed_volt_az_aki_feljelentette_a_szuloket","timestamp":"2019. november. 18. 10:24","title":"„Ordítottunk, visítottunk és a szomszéd volt az, aki feljelentette a szülőket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Eb-kijutásért játszik a magyar válogatott Walesben, súlyosbodik a lakhatási válság, receptköteles lesz több fájdalomcsillapító. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az Eb-kijutásért játszik a magyar válogatott Walesben, súlyosbodik a lakhatási válság, receptköteles lesz több...","id":"20191119_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e03243f-fe43-4db9-b8bd-d9152ff65d81","keywords":null,"link":"/360/20191119_Radar360","timestamp":"2019. november. 19. 08:00","title":"Radar360: Váratlan dolog történt idehaza és Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]