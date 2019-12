Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az alkotmánybíróságként is működő izraeli legfelsőbb bíróság az év utolsó napján dönteni fog arról, hogy megbízható-e kormányalakítással Benjámin Netanjahu, a jelenlegi átmeneti kormány miniszterelnöke, aki ellen három vádiratot nyújt be az ügyészség - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet vasárnap.","shortLead":"Az alkotmánybíróságként is működő izraeli legfelsőbb bíróság az év utolsó napján dönteni fog arról, hogy megbízható-e...","id":"20191222_A_legfelsobb_birosag_donthet_Netanjahu_sorsarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d5c5bb-5423-47d8-8d26-da53e732a1b2","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_A_legfelsobb_birosag_donthet_Netanjahu_sorsarol","timestamp":"2019. december. 22. 20:48","title":"A legfelsőbb bíróság dönthet Netanjahu sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeccde9e-f5c8-459a-928e-6ec193885383","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Műszaki hibás sziréna miatt volt elviselhetetlen a zaj Zuglóban.","shortLead":"Műszaki hibás sziréna miatt volt elviselhetetlen a zaj Zuglóban.","id":"20191222_Egy_meghibasodott_szirenatol_zengett_Zuglo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eeccde9e-f5c8-459a-928e-6ec193885383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2aff7c-42f7-4f36-b04c-ee1ce3e0b3b1","keywords":null,"link":"/itthon/20191222_Egy_meghibasodott_szirenatol_zengett_Zuglo","timestamp":"2019. december. 22. 21:25","title":"Egy meghibásodott szirénától zengett Zugló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86fa831-2cf3-4fc6-ae64-be000decab17","c_author":"","category":"vilag","description":"Ráadásul Elsa még jóformán el sem haladt, máris egy újabb, Fabien nevű szélvihar tombolt Dél-Európában. ","shortLead":"Ráadásul Elsa még jóformán el sem haladt, máris egy újabb, Fabien nevű szélvihar tombolt Dél-Európában. ","id":"20191221_Nyolc_aldozata_van_mar_az_Elsa_szelviharnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c86fa831-2cf3-4fc6-ae64-be000decab17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea23f707-7f5c-4316-93bf-539a24fad1fd","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Nyolc_aldozata_van_mar_az_Elsa_szelviharnak","timestamp":"2019. december. 21. 21:19","title":"Nyolc áldozata van már az Elsa szélviharnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Budapesten nem ritka az 500-600 ezer forintos négyzetméter ár.","shortLead":"Budapesten nem ritka az 500-600 ezer forintos négyzetméter ár.","id":"20191223_Egyre_nagyobb_az_erdeklodes_a_szuterenek_irant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad038e29-e4bc-4ae7-8b78-afc5ab1d3226","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191223_Egyre_nagyobb_az_erdeklodes_a_szuterenek_irant","timestamp":"2019. december. 23. 05:26","title":"Egyre nagyobb az érdeklődés a szuterének iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az ember által okozott éghajlatváltozást először 1800-ban, majd 1831-ben azonosította ugyanaz a tudós, Alexander von Humboldt.","shortLead":"Az ember által okozott éghajlatváltozást először 1800-ban, majd 1831-ben azonosította ugyanaz a tudós, Alexander von...","id":"20191222_A_tudos_aki_eloszor_ismerte_fel_a_klimavaltozast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130ca2db-8f8b-456f-81b9-881b6da2b5d6","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191222_A_tudos_aki_eloszor_ismerte_fel_a_klimavaltozast","timestamp":"2019. december. 22. 19:15","title":"A tudós, aki először ismerte fel a klímaváltozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1b05a6-249d-4286-965b-01a75f3c267c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Meghalt 86 éves korában Emanuel Ungaro olasz származású francia divattervező.","shortLead":"Meghalt 86 éves korában Emanuel Ungaro olasz származású francia divattervező.","id":"20191222_Elhunyt_Emanuel_Ungaro_a_francia_divatvilag_legendas_alakja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf1b05a6-249d-4286-965b-01a75f3c267c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c231b02e-c068-4b99-98a1-21e9bb19b4a7","keywords":null,"link":"/elet/20191222_Elhunyt_Emanuel_Ungaro_a_francia_divatvilag_legendas_alakja","timestamp":"2019. december. 22. 16:59","title":"Elhunyt Emanuel Ungaro, a francia divatvilág legendás alakja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e38fc5-3126-4814-9033-184caee47754","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kilépett a nyilvánosság elé szombaton az a férfi, aki egy narválagyarat ragadva vette fel a küzdelmet a londoni késes támadóval szemben a november 29-i terrortámadásban. Az igazságügyi minisztériumi köztisztviselő Darryn Frost a Press Association brit belföldi hírügynökségnek nyilatkozott és számolt be részletesen a történtekről.","shortLead":"Kilépett a nyilvánosság elé szombaton az a férfi, aki egy narválagyarat ragadva vette fel a küzdelmet a londoni késes...","id":"20191221_Elmeselte_hogyan_szallt_szembe_narvalagyarral_a_londoni_keses_merenylovel_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76e38fc5-3126-4814-9033-184caee47754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ff91ab-7fbc-458e-8938-0d0b92faf0d9","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Elmeselte_hogyan_szallt_szembe_narvalagyarral_a_londoni_keses_merenylovel_szemben","timestamp":"2019. december. 21. 14:11","title":"Elmesélte, hogyan szállt szembe narválagyarral a londoni késes merénylővel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ef1df53-f4ed-4458-a4d8-aef054c18e6a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elfogták azt a férfit, aki a bajai szennyvízcsatorna-hálózatba engedett bele nagyobb mennyiségű ismeretlen folyadékot - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság.","shortLead":"Elfogták azt a férfit, aki a bajai szennyvízcsatorna-hálózatba engedett bele nagyobb mennyiségű ismeretlen folyadékot...","id":"20191221_Ismeretlen_szennyezo_anyagot_ontott_egy_ferfi_a_bajai_csatornahalozatba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ef1df53-f4ed-4458-a4d8-aef054c18e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72add329-dcc7-4b99-bc32-8068b88d55af","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Ismeretlen_szennyezo_anyagot_ontott_egy_ferfi_a_bajai_csatornahalozatba","timestamp":"2019. december. 21. 13:22","title":"Ismeretlen szennyező anyagot öntött egy férfi a bajai csatornahálózatba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]