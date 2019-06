Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9da6b46-9268-463b-ab48-3a4412e7a8ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Állatvédelmi chartát hirdetett az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltje.","shortLead":"Állatvédelmi chartát hirdetett az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltje.","id":"20190623_Karacsony_Gergely_mehbarat_varossa_alakitana_Budapestet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9da6b46-9268-463b-ab48-3a4412e7a8ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d77cd258-fe7b-4a5f-a782-003524aedaef","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Karacsony_Gergely_mehbarat_varossa_alakitana_Budapestet","timestamp":"2019. június. 23. 11:42","title":"Karácsony Gergely méhbarát várossá alakítaná Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb71c25-c959-4590-9422-82663e64f015","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Boris Johnson volt brit külügyminiszter szombaton megerősítette azt a véleményét, hogy a jelenleg érvényes október 31-i határnapig végrehajtható a Brexit. Jeremy Hunt, a külügyi tárca jelenlegi vezetője ugynakkor kijelentette: ha a Konzervatív Párt tagjai \"nem a megfelelő személyt\" választják, abból \"katasztrófa\" lehet.","shortLead":"Boris Johnson volt brit külügyminiszter szombaton megerősítette azt a véleményét, hogy a jelenleg érvényes október 31-i...","id":"20190622_Boris_Johnson_Oktober_31ig_osszejohet_a_Brexit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2eb71c25-c959-4590-9422-82663e64f015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96a016f-c51f-4a8a-b766-5da326a129b9","keywords":null,"link":"/vilag/20190622_Boris_Johnson_Oktober_31ig_osszejohet_a_Brexit","timestamp":"2019. június. 22. 20:05","title":"Boris Johnson: Október 31-ig összejöhet a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d84bfe1-738f-4c97-8aa3-c152a7bf9dae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állam ígéri, hamar megoldják a problémát, de májusban is azt ígérték, nem lesz semmi baj.","shortLead":"Az állam ígéri, hamar megoldják a problémát, de májusban is azt ígérték, nem lesz semmi baj.","id":"20190621_Hianycikk_az_ujszulottek_es_csecsemok_szamara_lefontossagu_Kvitamin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d84bfe1-738f-4c97-8aa3-c152a7bf9dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a52f900-8fb5-40c2-b703-6374c50e9497","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Hianycikk_az_ujszulottek_es_csecsemok_szamara_lefontossagu_Kvitamin","timestamp":"2019. június. 21. 19:48","title":"Hiánycikk az újszülöttek és csecsemők számára léfontosságú K-vitamin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c609f8a-2f49-477b-ad73-fca5708d56e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van-e bármiféle legitimitása az ízesített söröknek? A kérdés azok után vetődött fel bennünk, hogy rádöbbentünk: a boltok polcain kis túlzással már kiszorítják a hagyományos söröket. Persze nyár van, és kereslet is akad. Megnéztük, mit kockáztatunk, ha leveszünk egy doboz ízesített sört a polcról. ","shortLead":"Van-e bármiféle legitimitása az ízesített söröknek? A kérdés azok után vetődött fel bennünk, hogy rádöbbentünk...","id":"20190621_izesitett_gyumolcsos_sor_teszt_nyar_hoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c609f8a-2f49-477b-ad73-fca5708d56e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a6935ca-ad3d-4777-9261-aa1d5402944b","keywords":null,"link":"/elet/20190621_izesitett_gyumolcsos_sor_teszt_nyar_hoseg","timestamp":"2019. június. 21. 14:00","title":"„Olyan, mint a gyerekfogkrém, ahogy így felbüfögtem” – ízesített söröket teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f70edf4-f8b2-4cf5-a734-1d40af700839","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb érvvel próbálja meggyőzni az Apple az androidosokat, hogy érdemes iPhone-ra váltaniuk. Ez az érv is az iOS 13-mal együtt érkezik, és a videoszerkesztéssel kapcsolatos.","shortLead":"Újabb érvvel próbálja meggyőzni az Apple az androidosokat, hogy érdemes iPhone-ra váltaniuk. Ez az érv is az iOS 13-mal...","id":"20190623_ios_13_uj_videoszerkesztesi_funkciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f70edf4-f8b2-4cf5-a734-1d40af700839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fdeb54-7f42-44a6-9033-02f246be9125","keywords":null,"link":"/tudomany/20190623_ios_13_uj_videoszerkesztesi_funkciok","timestamp":"2019. június. 23. 08:03","title":"Hamarosan az iPhone-osok is megkapják azt, amit eddig irigyeltek az androidosoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc79ddbb-00f5-460b-bb39-0624a73ff66a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kormány államilag támogatott ázsiai multikkal száll be az európai akkumulátorforradalomba. Magyar cégeknek szóló célzott források nincsenek, és nem is lesznek.","shortLead":"A kormány államilag támogatott ázsiai multikkal száll be az európai akkumulátorforradalomba. Magyar cégeknek szóló...","id":"201925__akkumulatorgyartas__elektromobilitas__azsiai_befektetesek__keleti_toltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc79ddbb-00f5-460b-bb39-0624a73ff66a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8722dc76-e8a8-4b29-abbd-93a6afe6681c","keywords":null,"link":"/gazdasag/201925__akkumulatorgyartas__elektromobilitas__azsiai_befektetesek__keleti_toltes","timestamp":"2019. június. 23. 12:30","title":"A magyar gazdaság újabb szektora kerül külföldi befolyás alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee0997d-0d21-433b-8b7f-9b9828dd4f94","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Senki nem tart a szabályozás szigorításától, amíg Donald Trump az elnök.","shortLead":"Senki nem tart a szabályozás szigorításától, amíg Donald Trump az elnök.","id":"20190622_Nem_felnek_elegge_az_amerikaiak_szenvednek_a_fegyverkereskedok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ee0997d-0d21-433b-8b7f-9b9828dd4f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb536df3-0477-4b71-8975-ac0ee05537a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190622_Nem_felnek_elegge_az_amerikaiak_szenvednek_a_fegyverkereskedok","timestamp":"2019. június. 22. 19:50","title":"Nem félnek eléggé az amerikaiak, szenvednek a fegyverkereskedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86f5543c-1bd5-4ce1-9da5-7aed611fa5a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az író a 168 Órának adott interjút új regénye apropóján, de közéleti aktualitásokról is beszélt.","shortLead":"Az író a 168 Órának adott interjút új regénye apropóján, de közéleti aktualitásokról is beszélt.","id":"20190622_Peterfy_Gergely_Minden_a_lenyulasrol_szol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86f5543c-1bd5-4ce1-9da5-7aed611fa5a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b3b64e-b897-4c1b-bf8c-b4cbbb7a430a","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Peterfy_Gergely_Minden_a_lenyulasrol_szol","timestamp":"2019. június. 22. 15:24","title":"Péterfy Gergely: Minden a lenyúlásról szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]