[{"available":true,"c_guid":"e7751ab2-7f1f-4a5d-9f38-309fc191e711","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Belügyminisztérium átgondolhatja a közmunkásbérek mértékét, de még a kormány véleményére is várnak.","shortLead":"A Belügyminisztérium átgondolhatja a közmunkásbérek mértékét, de még a kormány véleményére is várnak.","id":"20190617_Jovore_nohet_a_kozmunkasok_bere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7751ab2-7f1f-4a5d-9f38-309fc191e711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099abb48-56f5-4fe4-bbf8-170d84225de9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190617_Jovore_nohet_a_kozmunkasok_bere","timestamp":"2019. június. 17. 05:00","title":"Jövőre nőhet a közmunkások bére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8709e3bd-4a56-495e-aef9-d1ed6b33482c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindenki akar fizetni egy szövegszerkesztőért (például a Microsoft Wordért), mondjuk mert csak ritkán van szüksége rá. Számukra hasznos alternatíva a Google felhős szolgáltatása, a Dokumentumok, amely egyre több funkciójában kezd hasonlítani a Microsoft programjára.","shortLead":"Nem mindenki akar fizetni egy szövegszerkesztőért (például a Microsoft Wordért), mondjuk mert csak ritkán van szüksége...","id":"20190614_google_docs_dokumentumok_osszehasonlitasa_verziokovetes_funkcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8709e3bd-4a56-495e-aef9-d1ed6b33482c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f679550-152e-4e5e-bdae-b7c6124fdf43","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_google_docs_dokumentumok_osszehasonlitasa_verziokovetes_funkcio","timestamp":"2019. június. 15. 12:03","title":"Nagyon hasznos funkció került a Google Dokumentumokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0869d2b-72e3-41ad-8d9c-7862deedb23b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Javában zajlik a Huawei saját operációs rendszerének tesztelése, már más mobilgyártók is bekapcsolódtak – jelentette a kínai állami média.","shortLead":"Javában zajlik a Huawei saját operációs rendszerének tesztelése, már más mobilgyártók is bekapcsolódtak – jelentette...","id":"20190617_huawei_hongmeng_os_ark_os_android_oppo_vivo_tencent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0869d2b-72e3-41ad-8d9c-7862deedb23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93c3c93-c018-4de2-85ec-91be457136fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_huawei_hongmeng_os_ark_os_android_oppo_vivo_tencent","timestamp":"2019. június. 17. 08:03","title":"Ez váltja az Androidot: 60%-kal gyorsabb, más gyártók is átállhatnak a Huawei új rendszerére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d62ca9c-e174-4a05-8012-ade4fa4b2e4d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szülők kezdeményezték a változtatást, amihez csatlakoztak a pedagógusok és az önkormányzat.","shortLead":"A szülők kezdeményezték a változtatást, amihez csatlakoztak a pedagógusok és az önkormányzat.","id":"20190616_Igazgato_egyhaz_tolnai_iskola_allami_fenntartasu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d62ca9c-e174-4a05-8012-ade4fa4b2e4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a43cd08-7a07-48f8-960f-062118b428f2","keywords":null,"link":"/kultura/20190616_Igazgato_egyhaz_tolnai_iskola_allami_fenntartasu","timestamp":"2019. június. 16. 08:48","title":"Le akarták váltani a tanárok az igazgatót, erre kivonult az egyház egy tolnai iskolából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c08757-2f4c-44ba-beb9-5deaa94e12af","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt is támogatni fogja azt a jelöltet, aki megnyeri az előválasztást, cserébe kerületenként egy közös önkormányzati képviselőjelölttel megelégszik. ","shortLead":"A párt is támogatni fogja azt a jelöltet, aki megnyeri az előválasztást, cserébe kerületenként egy közös önkormányzati...","id":"20190615_Elfogadja_az_ellenzeki_elovalasztas_eredmenyet_az_LMP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90c08757-2f4c-44ba-beb9-5deaa94e12af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec93489-cb1f-4fac-8179-0511c0d43e8d","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Elfogadja_az_ellenzeki_elovalasztas_eredmenyet_az_LMP","timestamp":"2019. június. 15. 14:11","title":"Elfogadja az ellenzéki előválasztás eredményét az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6850c74c-8242-46a1-9495-1b987f2d35b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De így is a korábbinál többen vállalnak munkát.","shortLead":"De így is a korábbinál többen vállalnak munkát.","id":"20190615_Nem_valtottak_be_a_nyugdijasok_Kosa_Lajos_almat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6850c74c-8242-46a1-9495-1b987f2d35b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54bb681-7d95-44b8-b14e-fa0a6bc5685a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190615_Nem_valtottak_be_a_nyugdijasok_Kosa_Lajos_almat","timestamp":"2019. június. 15. 16:14","title":"Nem váltották valóra a nyugdíjasok Kósa Lajos álmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2cbed7b-d7bb-4359-84e6-aa9caee19ec3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Andrej Kiskát váltotta az ország élén Zuzana Caputová. ","shortLead":"Andrej Kiskát váltotta az ország élén Zuzana Caputová. ","id":"20190615_zuzana_caputova_szlovakia_koztarsasagi_elnok_allamfo_beiktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2cbed7b-d7bb-4359-84e6-aa9caee19ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea7cd92-63ec-48d0-9924-ce865a895eb8","keywords":null,"link":"/vilag/20190615_zuzana_caputova_szlovakia_koztarsasagi_elnok_allamfo_beiktatas","timestamp":"2019. június. 15. 14:28","title":"Beiktatták Szlovákia első női államfőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9432745-13d6-4d9e-8f02-a040617807cb","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk az árammal és gázolajjal egyaránt működni képes E-osztály szedánját, amely városban hangtalan és abszolút zöld, autópályán pedig a világból kiautózós társunk lehet. ","shortLead":"Kipróbáltuk az árammal és gázolajjal egyaránt működni képes E-osztály szedánját, amely városban hangtalan és abszolút...","id":"20190615_dizelhiszti_helyett_dizelhibrid_teszten_a_zold_rendszamos_es_1300_kmes_hatotavu_uj_mercedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9432745-13d6-4d9e-8f02-a040617807cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1e9351-b6de-49c9-8cdc-4aa1bec5688b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190615_dizelhiszti_helyett_dizelhibrid_teszten_a_zold_rendszamos_es_1300_kmes_hatotavu_uj_mercedes","timestamp":"2019. június. 15. 12:30","title":"Dízelhiszti helyett dízelhibrid: teszten a zöld rendszámos és 1300 km-es hatótávú Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]