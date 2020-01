Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54b3d481-6706-45a4-86a0-d75e972d79d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyszabású tervei vannak a MediaTeknek: jövőre nemcsak a csúcskategóriába térne vissza, hanem a középkategóriás telefonokat is megajándékozná 5G-s lapkakészlettel.","shortLead":"Nagyszabású tervei vannak a MediaTeknek: jövőre nemcsak a csúcskategóriába térne vissza, hanem a középkategóriás...","id":"20200105_dimensity_800_lapkakeszlet_kozepkategorias_telefonok_5g","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54b3d481-6706-45a4-86a0-d75e972d79d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfae5c9c-1904-47cf-ac66-cb3be63a8be5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200105_dimensity_800_lapkakeszlet_kozepkategorias_telefonok_5g","timestamp":"2020. január. 05. 08:03","title":"Nem minden 5G-s telefon lesz drága: bejelentették a Dimensity 800 lapkakészletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d535d4-4fe1-4782-bf9b-71129fc8212f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Zlatan Ibrahimovic szerint fél év alatt eldől, hogy van-e még helye az európai topfutballban.","shortLead":"Zlatan Ibrahimovic szerint fél év alatt eldől, hogy van-e még helye az európai topfutballban.","id":"20200103_zlatan_ibrahimovic_ac_milan_foci_visszateres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0d535d4-4fe1-4782-bf9b-71129fc8212f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65383cc-6f73-47a1-b497-bc755a29b6b1","keywords":null,"link":"/sport/20200103_zlatan_ibrahimovic_ac_milan_foci_visszateres","timestamp":"2020. január. 03. 14:59","title":"Hat hónapot adott magának a Milanba visszatérő Ibrahimovic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a30e1e-70b6-4722-abd2-df67c2664620","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legendás Romhányi József Bömbi című meséjének sorait átköltve: a szavanna csacska macska, csak egy kicsit nagyobbacska. De ennek a fajtának az esetében nem a csacskaság a lényeg, hanem az, hogy a természetben nem előforduló mesterségesen \"előállított\" hibrid, nagy üzleti potenciállal, és immár magyar vonatkozással.","shortLead":"A legendás Romhányi József Bömbi című meséjének sorait átköltve: a szavanna csacska macska, csak egy kicsit...","id":"202001_szavanna_macska_allathibridekigenyszerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65a30e1e-70b6-4722-abd2-df67c2664620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df5e257-0c21-4035-8897-02a4c5804acb","keywords":null,"link":"/360/202001_szavanna_macska_allathibridekigenyszerint","timestamp":"2020. január. 03. 16:00","title":"Erről a magyar kft-ről Justin Biebernek is tudnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c0be43-dd9f-4961-8ed4-08e0f8ce5256","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Honor új okosórájára igaz, hogy viszik, mint a cukrot: egyetlen perc alatt 10 ezer darabot adtak el belőle.","shortLead":"A Honor új okosórájára igaz, hogy viszik, mint a cukrot: egyetlen perc alatt 10 ezer darabot adtak el belőle.","id":"20200104_honor_magic_watch2_okosora_kereslet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0c0be43-dd9f-4961-8ed4-08e0f8ce5256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1651cb0f-2fce-4c56-af1c-e9117c4a9cf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200104_honor_magic_watch2_okosora_kereslet","timestamp":"2020. január. 04. 08:03","title":"166 darab kelt el másodpercenként a Honor új okosórájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50cf0631-c441-407f-90d9-71a0e6dadb0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az iraki Ahad TV szombaton nyilvánosságra hozott egy olyan videófelvételt, amin állítólag az a pillanat látható, amikor az amerikai drónról kilőtt rakéta Bagdadban eltalálja az iráni Kászim Szulejmánit szállító gépkocsit.","shortLead":"Az iraki Ahad TV szombaton nyilvánosságra hozott egy olyan videófelvételt, amin állítólag az a pillanat látható, amikor...","id":"20200104_Allitolag_megorokitettek_Kaszim_Szulejmami_halalanak_a_pillanatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50cf0631-c441-407f-90d9-71a0e6dadb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae163d3-a177-4e2d-b82d-85377a163b95","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Allitolag_megorokitettek_Kaszim_Szulejmami_halalanak_a_pillanatat","timestamp":"2020. január. 04. 16:10","title":"Állítólag megörökítették Kászim Szulejmáni halálának a pillanatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ded6f9e-4b46-41bb-ae4a-c511d23acc53","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Miután a kormány a budapesti tüntetések hatására eljátszotta, hogy meghátrál, most folytatja a független színházak elleni leszámolást – mondta Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes. ","shortLead":"Miután a kormány a budapesti tüntetések hatására eljátszotta, hogy meghátrál, most folytatja a független színházak...","id":"20200103_Gy_Nemeth_Erzsebet_szponzorok_fuggetlen_szinhazak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ded6f9e-4b46-41bb-ae4a-c511d23acc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a374efc-3540-4572-badd-ac09145595f7","keywords":null,"link":"/kultura/20200103_Gy_Nemeth_Erzsebet_szponzorok_fuggetlen_szinhazak","timestamp":"2020. január. 03. 15:36","title":"Szponzorokat keres a főváros, hogy megmentsék a független színházakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Igazán sportos év lesz az idei - foci-Eb-vel, olimpiával. Ráadásul a nagy nemzetközi események közül jó néhánynak Magyarország ad majd otthont. Összeszedtük a legfontosabbakat.","shortLead":"Igazán sportos év lesz az idei - foci-Eb-vel, olimpiával. Ráadásul a nagy nemzetközi események közül jó néhánynak...","id":"20200105_sportesemenyek_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9021eaf-4392-439d-8e44-1b5dbb09c775","keywords":null,"link":"/sport/20200105_sportesemenyek_2020","timestamp":"2020. január. 05. 11:30","title":"Zászló, szotyi, duda, kávé - olyan év jön, amilyet rég nem láttunk már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfdfebe6-ea61-4c11-aa96-32f8f9069af5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A korábbi pénzügyminiszter alapítványa eddig is támogatott teátrumokat.","shortLead":"A korábbi pénzügyminiszter alapítványa eddig is támogatott teátrumokat.","id":"20200104_Oszko_Peter_is_beszallhat_a_fuggetlen_szinhazak_megsegitesebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfdfebe6-ea61-4c11-aa96-32f8f9069af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"657613b1-ff7e-48c8-b86b-479982566937","keywords":null,"link":"/kultura/20200104_Oszko_Peter_is_beszallhat_a_fuggetlen_szinhazak_megsegitesebe","timestamp":"2020. január. 04. 10:21","title":"Oszkó Péter is beszállhat a független színházak megsegítésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]