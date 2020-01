Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tavalyelőtt még 120 ezren jelentkeztek nyelvvizsgára, 2019-ben már csak 111 ezren.","shortLead":"Tavalyelőtt még 120 ezren jelentkeztek nyelvvizsgára, 2019-ben már csak 111 ezren.","id":"20200106_Kevesebb_diak_ment_nyelvvizsgazni_tavaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0d43bc-a2f2-4a3e-a867-e1a3e7d994a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200106_Kevesebb_diak_ment_nyelvvizsgazni_tavaly","timestamp":"2020. január. 06. 05:15","title":"Kevesebb diák ment nyelvvizsgázni tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dacc9571-7c75-47a2-89be-14ce86110c4a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Videós előrejelzés 2020 gazdasági folyamatairól. Gergely Márton Gyükeri Mercédesszel beszélget.","shortLead":"Videós előrejelzés 2020 gazdasági folyamatairól. Gergely Márton Gyükeri Mercédesszel beszélget.","id":"20200104_Mi_varhato_a_gazdasagban_2020ban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dacc9571-7c75-47a2-89be-14ce86110c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b568de4d-7054-47f4-9a51-42e773a53c9f","keywords":null,"link":"/360/20200104_Mi_varhato_a_gazdasagban_2020ban","timestamp":"2020. január. 04. 12:00","title":"Jön-e válság, lesz-e 360 feletti euró? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff22d692-58fc-4f6a-9bec-b0bdbb1d874e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jelentősen megnőtt a forgalom a Földközi-tenger légterében Kászim Szulejmáni iráni tábornok halálát követően - írta szombaton az olasz sajtó, amely szerint az iraki háború kezdete, 2003 óta nem volt ekkora méretű mozgósítás az olaszországi amerikai támaszpontokon.","shortLead":"Jelentősen megnőtt a forgalom a Földközi-tenger légterében Kászim Szulejmáni iráni tábornok halálát követően - írta...","id":"20200104_Nagyon_megnott_az_olaszorszagi_amerikai_legibazisok_aktivitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff22d692-58fc-4f6a-9bec-b0bdbb1d874e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"817cc7fa-a926-4bbd-b80f-eaf92cd8f753","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Nagyon_megnott_az_olaszorszagi_amerikai_legibazisok_aktivitasa","timestamp":"2020. január. 04. 17:36","title":"2003 óta nem volt ekkora mozgósítás az olaszországi amerikai bázisokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3492e8c3-e9ef-4e0f-81c9-f201782df3d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon jól tartja magát az 1999-ben vásárolt szendvics.","shortLead":"Nagyon jól tartja magát az 1999-ben vásárolt szendvics.","id":"20200105_Igy_nez_ki_egy_mekis_hamburger_20_ev_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3492e8c3-e9ef-4e0f-81c9-f201782df3d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21a5d2d-6991-43c4-838b-f593e9526966","keywords":null,"link":"/tudomany/20200105_Igy_nez_ki_egy_mekis_hamburger_20_ev_utan","timestamp":"2020. január. 05. 15:33","title":"Így néz ki egy mekis hamburger 20 év után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe3b21e-2780-4e80-b190-20ad766226dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200105_kek_feny_szuro_hatasa_spacex_starlink_egbolt_apple_iphone_2020_bds_gps_wizzair_madrid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebe3b21e-2780-4e80-b190-20ad766226dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c616a5c7-7b70-4b4a-90b5-a27eba65352f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200105_kek_feny_szuro_hatasa_spacex_starlink_egbolt_apple_iphone_2020_bds_gps_wizzair_madrid","timestamp":"2020. január. 05. 12:00","title":"Ez történt: rájöttek, hogy mégsem mindig hasznos a telefonok kékfény-szűrő funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8fda0e2-c5de-4f5a-9985-dde80e0bd1c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Maxine Waters képviselőt nem először csalta lépre a magát komikusnak nevező páros.","shortLead":"Maxine Waters képviselőt nem először csalta lépre a magát komikusnak nevező páros.","id":"20200105_Greta_Thunbergnek_es_apjanak_kiadva_magat_vert_at_megint_egy_kaliforniai_kepviselot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8fda0e2-c5de-4f5a-9985-dde80e0bd1c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414fd356-6d3e-4e1e-8c75-42a35dedc509","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Greta_Thunbergnek_es_apjanak_kiadva_magat_vert_at_megint_egy_kaliforniai_kepviselot","timestamp":"2020. január. 05. 18:06","title":"Két orosz magát Greta Thunbergnek és apjának kiadva húzott csőbe egy kaliforniai képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3318687f-38fc-4d8a-89a1-2be600d4f733","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A boltokban kerestek bűnbakokat, de a kormányszóvivő nem érti, miért baj a külföldiek megkülönböztetése. Egy átmeneti kormány hétköznapjai az NDK-ban. ","shortLead":"A boltokban kerestek bűnbakokat, de a kormányszóvivő nem érti, miért baj a külföldiek megkülönböztetése. Egy átmeneti...","id":"20200105_Bunbakok_a_boltokban__Eljott_a_paradicsom_1990_januar_4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3318687f-38fc-4d8a-89a1-2be600d4f733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c0883c-3ed6-4072-b3f2-2ad97d69f8d8","keywords":null,"link":"/360/20200105_Bunbakok_a_boltokban__Eljott_a_paradicsom_1990_januar_4","timestamp":"2020. január. 05. 17:30","title":"A pénzügyminiszter nem tudja, mekkora az infláció – \"Eljött a paradicsom\", 1990. január 4.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb79f0ab-85ea-4c79-913b-5a609494b636","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Tesla 50 százalékkal több autót értékesített tavaly, mint az előző évben, és most az is kiderült, hogy évi 500 ezer járművet gyárt majd a németországi üzemében. \r

","shortLead":"A Tesla 50 százalékkal több autót értékesített tavaly, mint az előző évben, és most az is kiderült, hogy évi 500 ezer...","id":"20200105_A_Tesla_evi_500_ezer_jarmuvet_keszit_majd_Europaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb79f0ab-85ea-4c79-913b-5a609494b636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7c3b50-499b-4d23-8633-36a27a952044","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200105_A_Tesla_evi_500_ezer_jarmuvet_keszit_majd_Europaban","timestamp":"2020. január. 05. 10:46","title":"A Tesla évi félmillió kocsit gyárt majd Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]