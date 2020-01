Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb8fe750-63f9-400b-9916-27b3f7b5a59b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Influenza szempontjából a várandós nők és magzatjaik a kiemelten veszélyeztetettek közé tartoznak, ezért nem árt meggondolni a betegség elleni védőoltás beadatását a kismamáknak is. A lényeg a helyes időzítés. ","shortLead":"Influenza szempontjából a várandós nők és magzatjaik a kiemelten veszélyeztetettek közé tartoznak, ezért nem árt...","id":"20200107_Az_idoben_beadott_influenza_elleni_oltas_vedi_a_magzatot_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb8fe750-63f9-400b-9916-27b3f7b5a59b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb2c387-64a2-4283-8f46-65313c4d5fc4","keywords":null,"link":"/elet/20200107_Az_idoben_beadott_influenza_elleni_oltas_vedi_a_magzatot_is","timestamp":"2020. január. 07. 12:05","title":"Mi védi meg a magzatot az influenzától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Listás\" választás itthon, szexragadozók Nagy-Britanniában és Amerikában, interjú Trill Zsolttal. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"\"Listás\" választás itthon, szexragadozók Nagy-Britanniában és Amerikában, interjú Trill Zsolttal. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20200107_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41192c60-a029-4597-b12a-f9c49423d98d","keywords":null,"link":"/360/20200107_Radar360","timestamp":"2020. január. 07. 08:00","title":"Radar360: A súlyemelők botrányától Mészáros ablakgyáráig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3891504-2eea-4c28-8280-855e2bf761b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Geoff Wilson motorizált jármű nélkül több mint ötezer kilométert tett meg.","shortLead":"Geoff Wilson motorizált jármű nélkül több mint ötezer kilométert tett meg.","id":"20200108_geoff_wilson_sarkvideki_ut_rekord","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3891504-2eea-4c28-8280-855e2bf761b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f46a04-2a3a-45fb-b5dd-5c82cebf6698","keywords":null,"link":"/elet/20200108_geoff_wilson_sarkvideki_ut_rekord","timestamp":"2020. január. 08. 19:10","title":"Minden idők leghosszabb sarkvidéki útját teljesítette egy ausztrál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de1c0817-c78a-4219-a66a-a0e559f31cda","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A KDNP rákapaszkodott a petícióra, amely egy brazil film ellen indult. ","shortLead":"A KDNP rákapaszkodott a petícióra, amely egy brazil film ellen indult. ","id":"20200108_KDNP_Netflix_Krisztus_film_peticio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de1c0817-c78a-4219-a66a-a0e559f31cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e947a278-9252-4df7-a3a3-345c8eb02480","keywords":null,"link":"/kultura/20200108_KDNP_Netflix_Krisztus_film_peticio","timestamp":"2020. január. 08. 11:26","title":"Rétvári Bence bekapcsolta a Netflixet, és nem tetszett neki, amit látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az éjjel rakétákat lőttek ki több iraki katonai bázisra, de a Honvédelmi Minisztérium szerint a magyar katonák biztonságban vannak.","shortLead":"Az éjjel rakétákat lőttek ki több iraki katonai bázisra, de a Honvédelmi Minisztérium szerint a magyar katonák...","id":"20200108_magyar_honvedseg_magyar_katona_irak_tamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e213c23b-bc2c-4b97-ae40-aa3cd02d69eb","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_magyar_honvedseg_magyar_katona_irak_tamadas","timestamp":"2020. január. 08. 09:34","title":"HM: Magyar katona nem sérült meg az iraki támadásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0a9e53-44ef-4478-a0ac-ca721eac8aec","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyar László András Paracelsus Magyarországon című munkája 24 tanulságos történetet tár föl az orvoslás több ezer éves múltjából.","shortLead":"Magyar László András Paracelsus Magyarországon című munkája 24 tanulságos történetet tár föl az orvoslás több ezer éves...","id":"202001_konyv__beteg_vilag_magyar_laszlo_andras_paracelsus_magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a0a9e53-44ef-4478-a0ac-ca721eac8aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8bdb1df-76f9-4c79-a077-f28950435eca","keywords":null,"link":"/360/202001_konyv__beteg_vilag_magyar_laszlo_andras_paracelsus_magyarorszagon","timestamp":"2020. január. 07. 10:00","title":"Mi a betegség? Volt, amikor a szerelmet is annak tartották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e90ae9f0-9a2c-4095-9846-73ff096ecf5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ARD német közszolgálati csatorna Nemzetközi Súlyemelő-szövetségről szóló riportja súlyos vádat fogalmazott meg a Magyar Antidopping Csoporttal szemben is, a kölni doppinglabor pedig DNS-vizsgálatokra hivatkozva állítja, hogy a magyar ellenőröknek manipulált mintákat adtak le a később doppingoláson ért versenyzők. Tiszeker Ágnes, a cég igazgatója tagadta a vádakat, azt viszont nehéz cáfolni, hogy a doppingellenőrzés világszerte kitett a korrupciós kockázatoknak.","shortLead":"Az ARD német közszolgálati csatorna Nemzetközi Súlyemelő-szövetségről szóló riportja súlyos vádat fogalmazott meg...","id":"20200107_korrupcio_iwf_ard_ajan_tamas_tiszeker_agnes_macs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e90ae9f0-9a2c-4095-9846-73ff096ecf5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955599a2-e0ce-405a-87ef-943570dc1dbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200107_korrupcio_iwf_ard_ajan_tamas_tiszeker_agnes_macs","timestamp":"2020. január. 07. 06:30","title":"Aján Tamás magával ránthatja a magyar doppingellenőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök felszólította a világ országait, hogy lépjenek ki az atomalkuból, és újabb szankciókat jelentett be Irán ellen. ","shortLead":"Az amerikai elnök felszólította a világ országait, hogy lépjenek ki az atomalkuból, és újabb szankciókat jelentett be...","id":"20200108_Trump_Iran_visszavonulot_fujt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0b341d-4cf6-42df-b2c9-60a2196925b8","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_Trump_Iran_visszavonulot_fujt","timestamp":"2020. január. 08. 18:15","title":"Trump: Irán visszavonulót fújt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]